EQS-AFR: AGROB IMMOBILIEN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AGROB Immobilien AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AGROB IMMOBILIEN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.08.2026 / 09:25 CET/CEST

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Hiermit gibt die AGROB Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AGROB Immobilien AG Münchener Straße 101 85737 Ismaning Deutschland Internet: www.agrob-ag.de LEI Code: 529900PM60MSRCU5YY60

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