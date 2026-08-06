EQS-AFR: AGROB IMMOBILIEN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AGROB Immobilien AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AGROB IMMOBILIEN AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.08.2026 / 09:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AGROB Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://www.agrob-ag.de/investor-relations/berichte

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Deutschland
Internet:www.agrob-ag.de
LEI Code:529900PM60MSRCU5YY60
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2378562 06.08.2026 CET/CEST

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