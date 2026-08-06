EQS-AFR: Bertelsmann SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bertelsmann SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.08.2026 / 09:12 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bertelsmann SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://www.bertelsmann.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://www.bertelsmann.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-reports/

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bertelsmann SE & Co. KGaA
Carl-Bertelsmann-Straße 270
33311 Gütersloh
Deutschland
Internet:www.bertelsmann.de
LEI Code:5299001BUUGXAREGE533
Ende der MitteilungEQS News-Service

2378346 06.08.2026 CET/CEST

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Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001

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