EQS-AFR: Bertelsmann SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bertelsmann SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
06.08.2026 / 09:12 CET/CEST
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Hiermit gibt die Bertelsmann SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort:
https://www.bertelsmann.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort:
https://www.bertelsmann.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-reports/
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bertelsmann SE & Co. KGaA
|Carl-Bertelsmann-Straße 270
|33311 Gütersloh
|Deutschland
|Internet:
|www.bertelsmann.de
|LEI Code:
|5299001BUUGXAREGE533
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2378346 06.08.2026 CET/CEST
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