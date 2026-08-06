EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MLP SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.08.2026 / 10:38 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MLP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://mlp-se.de/investoren/finanzpublikationen/berichte/berichte-2026/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://mlp-se.com/investors/financial-publications/reports/reports-2026/

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Internet:www.mlp-se.de
LEI Code:529900M25NF9TALIWQ20
Ende der MitteilungEQS News-Service

2378626 06.08.2026 CET/CEST

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