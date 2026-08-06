EQS-AFR: PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PNE AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PNE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.08.2026 / 09:58 CET/CEST

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Hiermit gibt die PNE AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.pnegroup.com/investor-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/publications/

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Internet: https://www.pnegroup.com LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373

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