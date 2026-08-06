EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SFC Energy AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
06.08.2026 / 09:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort:
https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort:
https://www.sfc.com/investors/financial-reports/
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Internet:
|www.sfc.com
|LEI Code:
|3912003HZPSTWYICYA50
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2374034 06.08.2026 CET/CEST