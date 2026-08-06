EQS-AFR: STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STRATEC SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.08.2026 / 14:07 CET/CEST

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Hiermit gibt die STRATEC SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.stratec.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.stratec.com/financial_reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: STRATEC SE Gewerbestr. 37 75217 Birkenfeld Deutschland Internet: www.stratec.com LEI Code: 529900ZZJWANAFSPGV30

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