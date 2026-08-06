EQS-AFR: STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STRATEC SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.08.2026 / 14:07 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die STRATEC SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.stratec.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.stratec.com/financial_reports

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Internet:www.stratec.com
LEI Code:529900ZZJWANAFSPGV30
Ende der MitteilungEQS News-Service

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