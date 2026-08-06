EQS-AFR: STS Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STS Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

STS Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.08.2026 / 14:44 CET/CEST

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Hiermit gibt die STS Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.sts.group/investor-relations/publications

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Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Kabeler Str. 4 58099 Hagen Deutschland Internet: https://sts.group LEI Code: 894500HMNYJTKW5H0X64

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