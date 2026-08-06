EQS-CMS: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA / Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG

Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



06.08.2026 / 13:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Fresenius SE & Co. KGaA Bad Homburg v.d.H.



Stammaktien

ISIN: DE0005785604 // WKN: 578560

ISIN: DE0005785620 // WKN: 578562



Bekanntmachung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien und die Umstellung der Börsennotierung



Stammaktien

ISIN: DE0005785604 (alt) // WKN: 578560 (alt)

ISIN: DE000FRE5EN2 (neu) // WKN: FRE5EN (neu)

ISIN: DE0005785620 (alt) // WKN: 578562 (alt)

ISIN: DE000FRE5EK8 (neu) // WKN: FRE5EK (neu)

Die ordentliche Hauptversammlung der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v.d.H., (die „Gesellschaft“) hat am 22.Mai 2026 unter Tagesordnungspunkt13 die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien und die entsprechenden Änderungen der Satzung der Gesellschaft beschlossen.

Die mit der Umstellung verbundenen Satzungsänderungen wurden am 28. Juli 2026 in das Handelsregister B der Gesellschaft beim Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe (HRB11852) eingetragen und sind damit wirksam geworden. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR563.237.277,00 ist nunmehr in insgesamt 563.237.277 auf den Namen lautende Stammaktien eingeteilt, auf die ein rechnerischer Anteil am Grundkapital von jeweils EUR1,00 entfällt.

Der letzte Handelstag der Inhaber-Stammaktien mit der ISIN: DE0005785604 (alt) // WKN: 578560 (alt) ist der 12. August 2026. Laufende Handelsaufträge, die am 12.August 2026 noch nicht ausgeführt sind, erlöschen infolge der Umstellung. Ab dem 13. August 2026 werden die Stammaktien der Gesellschaft mit der ISIN: DE0005785604 (alt) // WKN: 578560 (alt) unter der neuen ISIN: DE000FRE5EN2 // WKN: FRE5EN als auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gehandelt.

Die depotmäßige Umstellung auf die Namensaktie wird am 14.August 2026 abends (Record-Tag) vorgenommen. Dazu werden die bei Kreditinstituten depotverwahrten Bestände an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft jeweils im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft umgestellt. Vom 17.August 2026 an (Zahlbarkeitstag) erfolgt die Verbuchung als Namens-Stammaktien unter den neuen ISIN: DE000FRE5EN2 // WKN: FRE5EN bzw. ISIN: DE000FRE5EK8 // WKN: FRE5EK.

Die Inhaber-Stammaktien mit der ISIN: DE0005785620 (alt) // WKN: 578562 (alt) sind nicht zum Börsenhandel zugelassen, werden aber entsprechend auf die neue ISIN: DE000FRE5EK8 (neu) // WKN: FRE5EK (neu) umgestellt.

Das in auf den Namen lautende Stammaktien eingeteilte Grundkapital wird durch zwei Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main, hinterlegt werden. Die Aktionäre der Gesellschaft werden an dem bei der Clearstream Europe AG gehaltenen Sammelbestand an den Stammaktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.

Bei Namensaktien gilt im Verhältnis zu der Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Damit ist nur der in das Aktienregister eingetragene Aktionär zur Teilnahme an und zur Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung berechtigt. Die Umwandlung in Namensaktien erfordert daher die Einrichtung eines Aktienregisters. Dafür müssen die Aktionäre, soweit sie natürliche Personen sind, ihren Namen, ihr Geburtsdatum und ihre Postanschrift, soweit sie juristische Personen oder (teil)rechtsfähige Gesellschaften sind, ihre Firma, ihren Sitz und ihre Geschäftsanschrift, sowie in jedem Fall eine elektronische Adresse sowie die Stückzahl der gehaltenen Aktien angeben.

Die Rechtsstellung der Aktionäre der Gesellschaft, die in das Aktienregister eingetragen sind, wird durch die Umstellung der Inhaberaktien in Namensaktien nicht beeinträchtigt. Ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die mit ihren Aktien verbundenen Rechte. Zudem wird das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien nicht eingeschränkt oder erschwert; insbesondere bedarf die Übertragung der Namensaktien der Gesellschaft nicht der Zustimmung der Gesellschaft.

Als Abwicklungsstelle fungiert die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main.

Bad Homburg v.d.H., im August 2026

Fresenius SE & Co. KGaA

vertreten durch den Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin:

Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

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