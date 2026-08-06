EQS-DD: MERKUR PRIVATBANK KGaA: Otto Kieninger, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.08.2026 / 09:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Otto
Nachname(n):Kieninger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MERKUR PRIVATBANK KGaA

b) LEI

529900Y9V9S4JSXJZK89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008148206

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
14,50 EUR3.668,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,5000 EUR3.668,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.02.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGAT

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MERKUR PRIVATBANK KGaA
Bayerstraße 33
80335 München
Deutschland
Internet:www.merkur-privatbank.de
LEI Code:529900Y9V9S4JSXJZK89
Ende der MitteilungEQS News-Service

106280 06.08.2026 CET/CEST

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