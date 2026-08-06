EQS-DD: MERKUR PRIVATBANK KGaA: Otto Kieninger, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.08.2026 / 09:41 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Otto
|Nachname(n):
|Kieninger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|MERKUR PRIVATBANK KGaA
b) LEI
|529900Y9V9S4JSXJZK89
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008148206
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|15,40 EUR
|7.700,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|15,4000 EUR
|7.700,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.04.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|XGAT
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MERKUR PRIVATBANK KGaA
|Bayerstraße 33
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.merkur-privatbank.de
|LEI Code:
|529900Y9V9S4JSXJZK89
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106284 06.08.2026 CET/CEST
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