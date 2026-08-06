EQS-DD: Zalando SE: Robert Gentz, Erwerb von 36.977 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2024.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.08.2026 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Robert
Nachname(n):Gentz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 36.977 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2024.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
24,46 EUR904.457,42 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
24,46 EUR904.457,42 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
LEI Code:529900YRFFGH5AXU4S86
Ende der MitteilungEQS News-Service

106310 06.08.2026 CET/CEST

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