EQS-News: Atlas Salt ernennt Mark Stewart zum Chief Financial Officer und befördert Robert Booth zum Chief Operating Officer

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Atlas Salt ernennt Mark Stewart zum Chief Financial Officer und befördert Robert Booth zum Chief Operating Officer



06.08.2026 / 17:10 CET/CEST

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St. George's, Newfoundland and Labrador--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 5. August 2026) - Atlas Salt Inc. (TSXV: SALT) (OTCQX: SALQF) (FSE: 9D00) ("Atlas Salt" oder das "Unternehmen") gibt mit Wirkung zum 4. August 2026 bekannt: die Ernennung von Herrn Mark Stewart, CPA, CA, zum Chief Financial Officer und Corporate Secretary, die Beförderung und Ernennung von Robert Booth, P.Eng, PMP, zum Chief Operating Officer sowie die Beförderung von Andrew Smith, P.Eng, ICD.D, zum Director of Project Strategy and Execution.

Nolan Peterson, CEO und Director, kommentierte:"Die Qualität unseres Great Atlantic Salt Projects verdient ein Führungsteam, das diesem Anspruch gerecht wird, und die heutigen Ernennungen stärken das außergewöhnliche Team, das wir bei Atlas Salt aufbauen, weiter. Mark Stewart bringt finanzielle Führungskompetenz und strategische Erfahrung mit, um das Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase zu führen, während die Beförderung von Robert Booth, auch bekannt als "Bob the Builder", zum Chief Operating Officer sowie die Beförderung von Andrew Smith zum Director of Project Strategy and Execution die herausragende Führungsstärke und die maßgeblichen Beiträge würdigen, die beide bereits zur Weiterentwicklung des Great Atlantic Salt Projects geleistet haben. Ich bin zuversichtlich, dass unser gestärktes Führungsteam Atlas Salt in die Lage versetzt, die bedeutenden Chancen, die vor uns liegen, erfolgreich zu nutzen."

Zu den wichtigsten beruflichen Stationen von Mark Stewart zählen:

Mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen bei börsennotierten Bergbau- und Industrieunternehmen

Zuletzt als Director, Enterprise FP&A bei Teck Resources tätig; verantwortlich für die unternehmensweite Planung, Wachstumsprojekte sowie die Berichterstattung an den Vorstand

Ehemaliger Finanzleiter bei Yamana Gold, Barrick Gold und Aritzia, wo er für Kapitalallokation, Projektbewertung, die Berichterstattung börsennotierter Unternehmen sowie strategische Transaktionen verantwortlich war

Leitete die finanzielle Integration der 3,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Osisko Gold durch Yamana

Verantwortete die Umsetzung der Veräußerung der afrikanischen Vermögenswerte von Barrick im Wert von 3,6 Milliarden Dollar im Rahmen eines Börsengangs und der Notierung an der Londoner Börse

Verhandelte eine Kreditfazilität über 300 Millionen Dollar und konnte dabei trotz eines schwierigen Finanzierungsumfelds attraktive Konditionen sichern

Umfassende Erfahrung in den Bereichen Projektfinanzierung, Treasury, Kapitalallokation, Berichterstattung an den Vorstand und Unternehmensfinanzierung sowie in der Unterstützung von Unternehmen bei Entwicklung, Finanzierung und Wachstum

Mark Stewart, CFO, kommentierte:"Da ich einen Großteil meiner beruflichen Karriere bei führenden Bergbauunternehmen verbracht habe, weiß ich, dass sich Gelegenheiten wie das Great Atlantic Salt Project nur selten bieten. Die Kombination aus einem hochwertigen Projekt, einer durchdachten Strategie und einem Führungsteam mit klarem Fokus auf eine disziplinierte Umsetzung machte mir die Entscheidung für Atlas Salt leicht. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die vor ihm liegenden bedeutenden Chancen zu nutzen, und kann es kaum erwarten, loszulegen."

Robert Boothwurde in Anerkennung seiner herausragenden Führungsqualitäten und seiner technischen Expertise, die er seit seinem Eintritt bei Atlas Salt unter Beweis gestellt hat, zum Chief Operating Officer befördert. In seiner erweiterten Funktion wird Herr Booth die Gesamtverantwortung für die Bereiche Engineering, Projektentwicklung, Bauplanung, Betriebsbereitschaft sowie das Betriebsmanagement am Standort übernehmen, während das Unternehmen das Great Atlantic Salt Project bis zur Produktionsaufnahme vorantreibt.

Andrew Smith wurde in Anerkennung seiner maßgeblichen Beiträge zur strategischen Planung und Umsetzung des Great Atlantic Salt Project zum Director of Project Strategy and Execution befördert. In seiner neuen und erweiterten Funktion wird Herr Smith weiterhin die Integration von Projektstrategie, Umsetzungsplanung und funktionsübergreifender Zusammenarbeit leiten. Darüber hinaus wird er mehr Verantwortung für die Weiterentwicklung der Vermarktungs- und Vertriebsstrategien des Unternehmens für Salz übernehmen und so dazu beitragen, die erfolgreiche Umsetzung eines der bedeutendsten Bergbauentwicklungsprojekte Nordamerikas sicherzustellen.

Ausgabe von Wertpapieren zur Vergütung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Führungskräften, Consultants und sonstigen Beratern des Unternehmens Wertpapiere zur Vergütung gewährt hat. Insgesamt wurden 250.000 Restricted Share Units ("RSUs") ausgegeben, von denen 50.000 RSUs am 4. August 2027, 100.000 RSUs am 4. August 2028 und weitere 100.000 RSUs am 4. August 2029 unverfallbar werden. Darüber hinaus wurden insgesamt 750.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 1,39 $ je Aktie gewährt, die folgenden Sperrfristen und Verfallsfristen unterliegen:

50.000 Optionen, die am 4. Februar 2027 unverfallbar werden und am 4. August 2029 verfallen

50.000 Optionen, die am 4. August 2027 unverfallbar werden und am 4. August 2029 verfallen

200.000 Optionen, die am 4. August 2027 unverfallbar werden und am 4. August 2029 verfallen

125.000 Optionen, die am 4. August 2027 unverfallbar werden und am 4. August 2031 verfallen

200.000 Optionen, die am 4. August 2028 unverfallbar werden und am 4. August 2029 verfallen

125.000 Optionen, die am 4. August 2028 unverfallbar werden und am 4. August 2031 verfallen

Die Gewährung der Aktienoptionen sowie die Ausgabe der RSUs stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Atlas Salt

Atlas Salt entwickelt Nordamerikas nächstes Salzbergwerk und verpflichtet sich zu verantwortungsvollen und nachhaltigen Abbaumethoden. Mit einem Schwerpunkt auf Innovation und Effizienz ist das Unternehmen bestens aufgestellt, einen bedeutenden Beitrag zum nordamerikanischen Salzmarkt zu leisten und dabei gleichzeitig seinen Werten der Umweltverantwortung und des gesellschaftlichen Engagements treu zu bleiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nolan K. Peterson, CEO und Director

investors@atlassalt.com

+1 (709) 275-2009

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Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über den Fortschritt des Great Atlantic Salt Projects in Richtung Produktion, die Entwicklungspläne, die Betriebsbereitschaft und die Bauplanung des Unternehmens, die Vermarktungs- und Vertriebsstrategien des Unternehmens für Salz, die Unverfallbarkeit von Wertpapieren zu Vergütung sowie die damit verbundenen Analysen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Wörtern wie "glaubt", "dürfte", "plant", "wird", "rechnet mit", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "geht davon aus" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen auf den Annahmen, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen für das Great Atlantic Salt Project erhalten wird, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern und das Unternehmen die erforderliche Finanzierung beschaffen kann. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem das Ausbleiben der erforderlichen Finanzierung, Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Rahmenbedingungen, Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, die Einhaltung umfangreicher behördlicher Auflagen sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Quelle: Atlas Salt Inc

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