EQS-News: Der siebte jährliche Open Storage Summit von Supermicro bringt 21 Partner aus dem Ökosystem zusammen, um praktische Anleitungen für den groß angelegten Einsatz von KI in Unternehmen auszutauschen

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Der siebte jährliche Open Storage Summit von Supermicro bringt 21 Partner aus dem Ökosystem zusammen, um praktische Anleitungen für den groß angelegten Einsatz von KI in Unternehmen auszutauschen



06.08.2026 / 18:25 CET/CEST

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Die virtuelle Veranstaltung mit 12 Vorträgen befasst sich mit KI-Inferenz, agentenbasierter KI, Cloud-Speicher und Datenmanagement für den produktiven Einsatz von KI

38 Branchenexperten aus 21 führenden Technologieunternehmen, darunter AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital, Crusoe, Iron Mountain und andere, geben praktische Anleitungen für eine skalierbare, kosteneffiziente KI-Infrastruktur

Der gemeinsam mit theCUBE präsentierte Gipfel findet vom 11. August bis zum 3. September statt und ist live sowie als Aufzeichnung verfügbar

SAN JOSE, Kalifornien, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), gab heute den siebten jährlichen Supermicro Open Storage Summit bekannt, eine gemeinsam mit theCUBE präsentierte virtuelle Veranstaltung, die vom 11. August bis zum 3. September stattfindet. Die technische Veranstaltungsreihe mit 12 Sitzungen bringt führende Experten aus dem gesamten KI-Speicher-Ökosystem zusammen, um die Dateninfrastruktur zu untersuchen, die für den groß angelegten Einsatz von Unternehmens-KI erforderlich ist.

Sehen Sie sich hier die Video-Übersicht an und besuchen Sie die Veranstaltungsseite, um das vollständige Programm einzusehen und sich anzumelden.

„Der Erfolg von KI in Unternehmen hängt von einer Dateninfrastruktur ab, die mit der wachsenden Komplexität der Modelle und den Anforderungen an die Inferenz skalieren kann", sagte Michael McNerney, Senior Vice President für Marketing und Netzwerksicherheit bei Supermicro. „Der Open Storage Summit bringt Branchenführer aus unserem gesamten Ökosystem zusammen, um praktisches Fachwissen zum Aufbau einer leistungsstarken und kosteneffizienten KI-Infrastruktur auszutauschen. In Kombination mit der DCBBS-Architektur von Supermicro helfen diese Erkenntnisse Unternehmen dabei, die KI-Einführung von Pilotprojekten bis hin zum groß angelegten Produktivbetrieb zu beschleunigen."

„KI im Unternehmensbereich zwingt Unternehmen dazu, ihre Infrastruktur von den Daten ausgehend neu zu überdenken", sagte Rob Strechay, Principal Analyst bei theCUBE. „Da Unternehmen danach streben, selbst zu Erzeugern statt zu ewigen Konsumenten von Token zu werden, wird Speicher zu einer strategischen Plattform – nicht nur für Kapazität, sondern auch für die Versorgung von GPUs, die Verwaltung von Kontext, die Beschleunigung der Inferenz und die Ermöglichung vertrauenswürdiger KI in großem Maßstab. Deshalb sind die Diskussionen auf dem Open Storage Summit so wichtig."

Der Summit befasst sich mit KI-Inferenz, agentenbasierter KI, Hybrid-Cloud-Speicher, KI-Datenplattformen, Kontextgedächtnis, der Verwaltung unstrukturierter Daten, Neocloud-Infrastruktur und Cloud-Speicherdiensten. Branchenführer von Supermicro und Partner aus dem Ökosystem – darunter AMD, DDN, Hammerspace, IBM, Intel, KIOXIA, MinIO, Nutanix, Scality, Solidigm, VAST Data, Western Digital und andere – werden praktische Empfehlungen für die Gestaltung leistungsstarker, kosteneffizienter KI-Umgebungen geben. Praktiker von Crusoe und Iron Mountain werden zudem über reale KI- und Cloud-Speicher-Implementierungen diskutieren.

DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur aus validierten Komponenten und Subsystemen, die eine flexible Bereitstellung ermöglicht – von einzelnen Servern und Netzwerken bis hin zu umfassenden Lösungen auf Rack- und Rechenzentrumsebene, einschließlich Software und Dienstleistungen. Für weitere Informationen zu den Speicherprodukten von Supermicro klicken Sie hier.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Supermicro Open Storage Summit 2026

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