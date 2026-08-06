EQS-News: Dividendenmitteilung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Dividendenmitteilung



06.08.2026 / 13:00 GMT/BST

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Zur sofortigen Veröffentlichung 06 August 2026 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 13. August 2026 gilt. Stichtag ist der 04. September 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. August 2026: Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz per Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.382100 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.321600 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.397500 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.389700 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.353800 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.190900 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.187800 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.342700 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.306800 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.147500 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.117500 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.163800 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.166700 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.242700 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.283500 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.285000 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.188900 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson Telefon: +353 1 232 2000 Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.

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