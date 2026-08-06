EQS-News: Dividendenmitteilung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividendenmitteilung

06.08.2026 / 13:00 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
     
Zur sofortigen Veröffentlichung   06 August 2026
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Dividendenmitteilung
     
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 13. August 2026 gilt. Stichtag ist der 04. September 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. August 2026:
     
     
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz per Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.382100
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.321600
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.397500
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.389700
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.353800
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.190900
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.187800
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.342700
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.306800
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.147500
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.117500
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.163800
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.166700
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.242700
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.283500
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.285000
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.188900
     
     
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:    
     
Matheson    
    Telefon: +353 1 232 2000

 

Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.


06.08.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00049TNTV6, IE0008QIFH42, IE000IEECNE6, IE000JUREXG2, IE00081SF8K7, IE000JS4ANL9, IE0005NMTKY4, IE000TWNMI25, IE000CJUN9X7, IE000IBVEUA5, IE000PYFQ9I0, IE000WFXD0F2, IE0008P6LL15, IE000S2QZKI8, IE00064KQDB3, IE00098S8RU7, IE00009C3XN7, IE000Y2AQPY9, IE000L6RGYI5, IE000MWM1LM1, IE00048C5NZ0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300UW7NYQH5503229
EQS News ID: 2378726

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378726  06.08.2026 GMT/BST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
J
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - ACC

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen