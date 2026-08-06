EQS-News: Evotec und Odyssey Therapeutics starten KI-gestützte F&E-Kooperation in Autoimmun- und Entzündungserkrankungen

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec und Odyssey Therapeutics starten KI-gestützte F&E-Kooperation in Autoimmun- und Entzündungserkrankungen



06.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Odysseys Expertise in der Krankheitsbiologie und Evotecs KI-gestützte Wirkstoffforschungsplattform, modernste Screening-Technologien und firmeneigene Substanzbibliotheken werden kombiniert, um Odysseys frühe Forschungsprogramme zu beschleunigen Evotec wird validierte Wirkstoffserien für mehrere hochwertige Zielstrukturen in Autoimmun- und Entzündungserkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf bereitstellen

Hamburg, 6. August 2026 –Evotec SE Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute eine strategische Forschungs- und Entwicklungskooperation mit Odyssey Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ODTX) bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Identifizierung potenzieller neuer Therapien für Autoimmun- und Entzündungserkrankungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Odyssey Evotecs integrierte, datengetriebene Wirkstoffforschungsplattform, modernste Screening-Technologien sowie KI-gestützte Data-Science-Lösungen nutzen. Ziel ist die Identifizierung und Validierung neuartiger small molecule Wirkstoffkandidaten für mehrere vielversprechende krankheitsrelevante Zielstrukturen. Durch die Kombination von Hochdurchsatz-Experimenten und maschinellem Lernen sollen vielversprechende Wirkstoffserien schneller identifiziert und charakterisiert werden. Dies soll die Weiterentwicklung therapeutischer Programme ermöglichen, die das Potenzial haben, neue therapeutische Standards zu setzen.

Die Kooperation verbindet Odysseys Expertise in der Biologie von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen mit Evotecs führender Infrastruktur für die Wirkstoffforschung und ihren firmeneigenen Substanzbibliotheken. Durch die Kombination ihrer wissenschaftlichen und technologischen Stärken wollen die Unternehmen die frühe Forschung beschleunigen und neue Therapieansätze schneller weiterentwickeln.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, erklärte:

„Der Erfolg moderner Wirkstoffforschung beruht zunehmend auf der Verbindung von einem tiefen Verständnis der Krankheitsbiologie mit fortschrittlichen experimentellen und computergestützten Forschungsansätzen. Die Zusammenarbeit mit Odyssey unterstreicht Evotecs Strategie, integrierte Forschungsplattformtechnologien gezielt in komplexen Krankheitsfeldern einzusetzen, in denen ein hoher Bedarf an neuen Therapieansätze besteht. Gemeinsam wollen wir vielversprechende und validierte Ansätze für die Entwicklung neuer Therapien gegen Autoimmun- und Entzündungserkrankungen schaffen.“

Für die erfolgreiche Bereitstellung validierter Wirkstoffserien für die jeweiligen Zielstrukturen hat Evotec Anspruch auf Meilensteinzahlungen. Die Zusammenarbeit folgt einem erfolgsabhängigen Modell, das die Wertschöpfung an erfolgreiche Forschungsergebnisse koppelt. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen.Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq LEI Code: 529900F9KI6OYITO9B12 EQS News ID: 2377408

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377408 06.08.2026 CET/CEST