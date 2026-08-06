EQS-News: Finanzergebnisse Q2 2026 – Starkes erstes Halbjahr mit profitablem Wachstum – Guidance bestätigt – Neue Partnerschaften geformt

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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Finanzergebnisse Q2 2026 – Starkes erstes Halbjahr mit profitablem Wachstum – Guidance bestätigt – Neue Partnerschaften geformt

06.08.2026 / 08:00 CET/CEST
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OHB SE: Finanzergebnisse Q2 2026 – Starkes erstes Halbjahr mit profitablem Wachstum – Guidance bestätigt

Neue Partnerschaften geformt

  • Zweistelliges Wachstum der Gesamtleistung (+11 %) und deutlich verbessertes bereinigtes EBITDA (+31 %)
  • Auftragseingang weiterhin mit starker Dynamik mit erwartetem Höhepunkt im zweiten Halbjahr
  • Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
  • Neue Partnerschaften und Kooperationen stärken Position für Angebote in wesentlichen deutschen Verteidigungsinitiativen
  • Internationalisierungsstrategie erreicht weitere Meilensteine

Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach sechs Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte (

11 %) Gesamtleistung von EUR

627,9 Mio. (Vorjahr: EUR

563,5 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 31 % von EUR

45,9 Mio. auf EUR

60,4 Mio. Das bereinigte EBIT erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 % von EUR

26,5 Mio. auf EUR

38,9 Mio.

Der Auftragsbestand des Konzerns lag nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei EUR

3.304 Mio. nach EUR

3.067 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR

2.566 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR

440 Mio. auf das Segment ACCESS TO SPACE und EUR

298 Mio. auf das Segment DIGITAL. Diese Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute und langfristige Planungssicherheit. Zum Stichtag 30. Juni 2026 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR

2.113,5 Mio. um rund

35 % über dem Niveau des 31. Dezember 2025 (EUR

1.566,4 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR

431,4 Mio. auf EUR

915,6 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2026 von

43,3 %, nach

27,5 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2025.

Die Raumfahrtbranche erlebt seit einiger Zeit einen einzigartigen Boom, getrieben durch geopolitische Verschiebungen, wachsende Verteidigungsbudgets und einen erneuerten europäischen Fokus auf technologische Souveränität. Im vergangenen Quartal hat der OHB-Konzern durch eine Kapitalerhöhung seine finanzielle Basis gestärkt und darüber hinaus durch mehrere neue Partnerschaften die Voraussetzungen geschaffen, um auch zukünftig von diesem Boom zu profitieren. Durch die Bereitstellung einer leistungsfähigen, geschützten und dauerhaft verfügbaren Kommunikationsarchitektur wollen Rheinmetall und OHB gemeinsam einen Beitrag zur Stärkung der technologischen Souveränität Europas und der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit Deutschlands leisten. Das gemeinsam mit dem Unternehmen Helsing gegründete Joint Venture „KIRK“ wird mit den weiteren Partnern Hensoldt und Kongsberg Defence & Aerospace ein weltraumbasiertes taktisches Überwachungs-, Aufklärungs- und Zielerfassungssystem entwickeln, mit dem Ziel, eine kritische Fähigkeitslücke auf dem modernen Gefechtsfeld zu schließen.

Der Konzern konnte außerdem wesentliche Fortschritte bei dem Vorantreiben der Internationalisierung erzielen und damit die Basis für nachhaltiges Wachstum ausbauen: Für die Mission SOVA-S wird OHB Czechspace zum ersten Mal in der Geschichte der Gesellschaft ein Satellitenprojekt als Hauptauftragnehmerin durchführen. Daneben erreichte OHB SPACE UK durch die Einbindung in die Mission EnVision einen wesentlichen Meilenstein in der jungen Unternehmensgeschichte – der Standort wurde erst im Frühjahr 2025 eröffnet. In Bristol entsteht derzeit einer der modernsten Reinräume Englands, in dem bald über 100 Ingenieurinnen und Ingenieure institutionelle und kommerzielle Raumfahrtsysteme entwickeln, integrieren und testen sollen.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Für die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns wird ein Wert von rund EUR 1.400 Mio. erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert zwischen 10,5 % und 11,0 % erreichen. Damit bestätigt die OHB SE Ihre Guidance für das Jahr 2026. Der OHB-Konzern sieht sich gut aufgestellt, um seine strategischen mittelfristigen Ziele von einer Gesamtleistung von mehr als EUR 4,0 Mrd. und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 13 % zu erreichen.

Ergebniskennzahlen im Überblick

in TEURQ2 2026Q2 20256M 20266M 2025+/- 6M
Umsatzerlöse329.195307.687600.140536.957+12 %
Gesamtleistung348.682321.142627.943563.530+11 %
Bereinigtes EBITDA33.04925.94960.39145.942+31 %
Bereinigtes EBIT22.05416.20738.85926.525+46 %
EBT-5.92311.6177.80317.437-55 %
Periodenergebnis-5.1127.4974.82811.469-58 %
Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis-5.1367.1234.75810.862-56 %
Ergebnis je Aktie
in EUR		-0,270,370,250,57-56 %
Finanzmittelbestand526.93952.799526.93952.799+898 %

Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de

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