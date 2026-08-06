EQS-News: Finanzergebnisse Q2 2026 – Starkes erstes Halbjahr mit profitablem Wachstum – Guidance bestätigt – Neue Partnerschaften geformt

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Finanzergebnisse Q2 2026 – Starkes erstes Halbjahr mit profitablem Wachstum – Guidance bestätigt – Neue Partnerschaften geformt



06.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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OHB SE: Finanzergebnisse Q2 2026 – Starkes erstes Halbjahr mit profitablem Wachstum – Guidance bestätigt

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Neue Partnerschaften geformt

Zweistelliges Wachstum der Gesamtleistung (+11 %) und deutlich verbessertes bereinigtes EBITDA (+31 %)

Auftragseingang weiterhin mit starker Dynamik mit erwartetem Höhepunkt im zweiten Halbjahr

Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Neue Partnerschaften und Kooperationen stärken Position für Angebote in wesentlichen deutschen Verteidigungsinitiativen

Internationalisierungsstrategie erreicht weitere Meilensteine

Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach sechs Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte (

11 %) Gesamtleistung von EUR

627,9 Mio. (Vorjahr: EUR

563,5 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 31 % von EUR

45,9 Mio. auf EUR

60,4 Mio. Das bereinigte EBIT erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 46 % von EUR

26,5 Mio. auf EUR

38,9 Mio.

Der Auftragsbestand des Konzerns lag nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei EUR

3.304 Mio. nach EUR

3.067 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR

2.566 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR

440 Mio. auf das Segment ACCESS TO SPACE und EUR

298 Mio. auf das Segment DIGITAL. Diese Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute und langfristige Planungssicherheit. Zum Stichtag 30. Juni 2026 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR

2.113,5 Mio. um rund

35 % über dem Niveau des 31. Dezember 2025 (EUR

1.566,4 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR

431,4 Mio. auf EUR

915,6 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2026 von

43,3 %, nach

27,5 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2025.

Die Raumfahrtbranche erlebt seit einiger Zeit einen einzigartigen Boom, getrieben durch geopolitische Verschiebungen, wachsende Verteidigungsbudgets und einen erneuerten europäischen Fokus auf technologische Souveränität. Im vergangenen Quartal hat der OHB-Konzern durch eine Kapitalerhöhung seine finanzielle Basis gestärkt und darüber hinaus durch mehrere neue Partnerschaften die Voraussetzungen geschaffen, um auch zukünftig von diesem Boom zu profitieren. Durch die Bereitstellung einer leistungsfähigen, geschützten und dauerhaft verfügbaren Kommunikationsarchitektur wollen Rheinmetall und OHB gemeinsam einen Beitrag zur Stärkung der technologischen Souveränität Europas und der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit Deutschlands leisten. Das gemeinsam mit dem Unternehmen Helsing gegründete Joint Venture „KIRK“ wird mit den weiteren Partnern Hensoldt und Kongsberg Defence & Aerospace ein weltraumbasiertes taktisches Überwachungs-, Aufklärungs- und Zielerfassungssystem entwickeln, mit dem Ziel, eine kritische Fähigkeitslücke auf dem modernen Gefechtsfeld zu schließen.

Der Konzern konnte außerdem wesentliche Fortschritte bei dem Vorantreiben der Internationalisierung erzielen und damit die Basis für nachhaltiges Wachstum ausbauen: Für die Mission SOVA-S wird OHB Czechspace zum ersten Mal in der Geschichte der Gesellschaft ein Satellitenprojekt als Hauptauftragnehmerin durchführen. Daneben erreichte OHB SPACE UK durch die Einbindung in die Mission EnVision einen wesentlichen Meilenstein in der jungen Unternehmensgeschichte – der Standort wurde erst im Frühjahr 2025 eröffnet. In Bristol entsteht derzeit einer der modernsten Reinräume Englands, in dem bald über 100 Ingenieurinnen und Ingenieure institutionelle und kommerzielle Raumfahrtsysteme entwickeln, integrieren und testen sollen.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Für die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns wird ein Wert von rund EUR 1.400 Mio. erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert zwischen 10,5 % und 11,0 % erreichen. Damit bestätigt die OHB SE Ihre Guidance für das Jahr 2026. Der OHB-Konzern sieht sich gut aufgestellt, um seine strategischen mittelfristigen Ziele von einer Gesamtleistung von mehr als EUR 4,0 Mrd. und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 13 % zu erreichen.

Ergebniskennzahlen im Überblick

in TEUR Q2 2026 Q2 2025 6M 2026 6M 2025 +/- 6M Umsatzerlöse 329.195 307.687 600.140 536.957 +12 % Gesamtleistung 348.682 321.142 627.943 563.530 +11 % Bereinigtes EBITDA 33.049 25.949 60.391 45.942 +31 % Bereinigtes EBIT 22.054 16.207 38.859 26.525 +46 % EBT -5.923 11.617 7.803 17.437 -55 % Periodenergebnis -5.112 7.497 4.828 11.469 -58 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis -5.136 7.123 4.758 10.862 -56 % Ergebnis je Aktie

in EUR -0,27 0,37 0,25 0,57 -56 % Finanzmittelbestand 526.939 52.799 526.939 52.799 +898 %

Kontakt:

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Unternehmenskommunikation

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E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:

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Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

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