EQS-News: Fresenius stellt auf Namensaktien um – automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre

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Fresenius stellt auf Namensaktien um – automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre



06.08.2026 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Direktere und effizientere Kommunikation mit Anteilseignern

Umstellung erfolgt automatisch über die Depotbanken

Neue ISIN: DE000FRE5EN2; neue WKN: FRE5EN

Erster Handelstag als Namensaktie am 13. August 2026

Die Fresenius SE & Co. KGaA stellt ihre Stammaktien von Inhaber- auf Namensaktien um. Die Umstellung läuft automatisch über die Depotbanken; Aktionärinnen und Aktionäre müssen nichts unternehmen. Fresenius setzt damit einen Beschluss der Hauptversammlung 2026 um.

Namensaktien ermöglichen Fresenius künftig einen direkteren und transparenteren Austausch mit seinen Aktionärinnen und Aktionären. Voraussetzung hierfür ist das gesetzlich vorgeschriebene Aktienregister. In diesem werden die für die Verwaltung der Namensaktien und die Aktionärskommunikation notwendigen und gesetzlich erforderlichen Angaben hinterlegt, etwa Name, E-Mail-Adresse und die Zahl der gehaltenen Aktien.

Für Aktionärinnen und Aktionäre bleiben die mit den Aktien verbundenen Rechte unverändert. Dies gilt insbesondere für das Dividendenrecht, das Stimmrecht sowie das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Auch die Verwahrung der Aktien im Depot und die Dividendenauszahlung über die depotführende Bank ändern sich nicht.

Die Umstellung erfolgt im Verhältnis 1:1. Die technische Umstellung in den Depots erfolgt nach Börsenschluss am 12. August 2026. Ab dem 13. August 2026 werden die Fresenius-Aktien als Namensaktien gehandelt. Dann gelten die neue ISIN DE000FRE5EN2 und die neue WKN FRE5EN. Das Börsenkürzel FRE bleibt unverändert. Die Fresenius-Namensaktien sind an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf und München notiert.

Weitere Informationen gibt es auf der Fresenius-Webseite im Bereich Hauptversammlung sowie unter FAQ.





Pressekontakt:

Timo Lindemann

Group Communications

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

M +491511 5515324

timo.lindemann@fresenius.com

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Fresenius (XFRA: FRE, OTC: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, klinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.

Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de sowie auf LinkedIn.

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Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland /Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Dr. Michael Moser, Dr. Christian Pawlu

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

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