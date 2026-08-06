EQS-News: Haier geht eine Partnerschaft mit AO 1 Point Slam ein, um Breitensport-Tennis auf die Grand-Slam-Bühne zu bringen

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Haier geht eine Partnerschaft mit AO 1 Point Slam ein, um Breitensport-Tennis auf die Grand-Slam-Bühne zu bringen



06.08.2026 / 06:10 CET/CEST

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Die Partnerschaft eröffnet Spielern aus der Region neue Möglichkeiten, die Australian Open hautnah mitzuerleben

QINGDAO, China, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Haier, die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, gab heute ihre Partnerschaft mit „AO 1 Point Slam" bekannt, einer innovativen Tennisinitiative der Australian Open, die Freizeitspielerinnen und -spielern die Möglichkeit bietet, die Faszination eines Grand-Slam-Turniers hautnah zu erleben.

Die Partnerschaft verbindet lokale Tennissportgemeinschaften mit der weltweit führenden Tennisbühne und bietet Spielerinnen und Spielern aller Altersklassen und Spielstärken die Chance, an lokalen Qualifikationsturnieren teilzunehmen und sich die Möglichkeit zu sichern, während der Eröffnungswoche der Australian Open in der Rod Laver Arena anzutreten.

Um eine breitere Beteiligung der Öffentlichkeit zu fördern, rufen Tennis Australia und Haier Tennisclubs, Verbände, Schulen und Trainerinnen und Trainer im ganzen Land dazu auf, Qualifikationswettbewerbe auszurichten. Jede Spielerin und jeder Spieler im Hauptfeld der Eröffnungswoche der Australian Open wird eine lokale Gemeinschaft vertreten, wobei der Verein der späteren Siegerin oder des späteren Siegers einen Zuschuss zur Förderung erhält, um das Wachstum des Tennissports an der Basis zu unterstützen.

„Dank unserer langjährigen Partnerschaft mit den Australian Open konnte Haier Kontakte zu Tennisfans und -gemeinschaften auf der ganzen Welt knüpfen. „Durch die Ausweitung unserer Zusammenarbeit auf den „AO 1 Point Slam" schaffen wir neue Möglichkeiten, eine breitere Zielgruppe von Spielerinnen und Spielern sowie Fans anzusprechen und die Faszination der Australian Open den Tennisgemeinschaften weltweit näherzubringen", sagte Wang Meiyan, Vice President und Chief Brand Officer der Haier Group.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Haier auf den AO 1 Point Slam auszuweiten", sagte Cedric Cornelis, Chief Commercial Officer von Tennis Australia. „Haiers Engagement für Innovation und Qualität geht Hand in Hand mit den Werten unseres Sports. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur eines der jüngsten Tennisturniere auf ein neues Niveau heben, sondern auch die Breitensport-Tennisgemeinschaften im ganzen Land unterstützen."

Aufbauend auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Sportmarketing seit der ersten Zusammenarbeit mit den Melbourne Tigers 2004 hat Haier seine Präsenz im Bereich weltbekannter Sportveranstaltungen ausgebaut und Partnerschaften mit führenden Fußballvereinen wie Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool sowie mit großen internationalen Veranstaltungen wie den Australian Open und Roland-Garros geschlossen.

Durch diese Partnerschaften knüpft Haier Kontakte zu unterschiedlichen Zielgruppen auf der ganzen Welt und gewinnt gleichzeitig tiefere Einblicke in lokale Kulturen und den Lebensstil der Verbraucherinnen und Verbraucher. Diese Erfahrungen fließen weiterhin in den Ansatz von Haier bei der Entwicklung von Produkten und Lösungen ein, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Haushalte in verschiedenen Märkten gerecht werden.

Mit einem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk und lokalen Innovationskapazitäten entwickelt Haier Smart-Home-Lösungen, die auf unterschiedliche Haushaltsumgebungen und Lebensstile zugeschnitten sind. Von energieeffizienten Waschmaschinen, die speziell auf europäische Haushalte zugeschnitten sind, bis hin zu Geräten mit großem Fassungsvermögen, die für nordamerikanische Verbraucherinnen und Verbraucher entwickelt wurden – Haier passt seine Innovationen kontinuierlich an die vielfältigen Verbraucherbedürfnisse an.

Haier gilt seit 17 Jahren in Folge als weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte gemessen am Absatzvolumen und als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Smart Home. Das Unternehmen festigt seine Marktführerschaft durch Innovation, verbraucherorientierte Lösungen und lokales Engagement. Durch die Verbindung von Sport, Gemeinschaften und Technologie möchte das Unternehmen weltweit nachhaltigen Mehrwert für Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen.

Weitere Informationen zur Ausrichtung von Veranstaltungen im Rahmen der Initiative sowie zur Anmeldung und zur Teilnahme finden Sie auf tennis.com.au/one-point-slam.

Informationen zur Haier Group

Die 1984 gegründete Haier Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und die digitale Transformation unter dem Leitgedanken „More Creation, More Possibilities" (Mehr Kreativität, mehr Möglichkeiten"). Das Unternehmen verfügt über 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks und 173 Produktionsstätten und erzielte 2025 einen weltweiten Umsatz von 59,8 Milliarden US-Dollar. Haier ist die weltweit einzige IoT-Ökosystem-Marke, die acht Jahre in Folge in die Liste der „Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" aufgenommen wurde. Zudem belegt Haier laut Euromonitor International seit 17 Jahren in Folge den ersten Platz beim Markenanteil am weltweiten Umsatz mit Haushaltsgroßgeräten.

Cision

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