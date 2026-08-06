EQS-News: PLAN-B NET ZERO verdoppelt Zahl der Kunden und Plattformnutzer auf rund 115.000 im ersten Halbjahr 2026 und baut integriertes Neo-Energy-Geschäftsmodell weiter aus

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PLAN-B NET ZERO verdoppelt Zahl der Kunden und Plattformnutzer auf rund 115.000 im ersten Halbjahr 2026 und baut integriertes Neo-Energy-Geschäftsmodell weiter aus



06.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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PLAN-B NET ZERO verdoppelt Zahl der Kunden und Plattformnutzer auf rund 115.000 im ersten Halbjahr 2026 und baut integriertes Neo-Energy-Geschäftsmodell weiter aus

Zug/Mühlheim am Main, 6. August 2026 – Die PLAN-B NET ZERO AG („PLAN-B“), ein innovativer Anbieter digital integrierter Neo-Energy-Lösungen, setzt ihren dynamischen Wachstumskurs fort und hat die Zahl der Stromkunden und Plattformnutzer innerhalb weniger Monate auf rund 115.000 zum 30. Juni 2026 gesteigert. Noch zum Jahresende 2025 lag die Zahl bei rund 60.000. Diese Entwicklung unterstreicht die hohe Marktakzeptanz des innovativen Geschäftsmodells und stärkt die Positionierung als eine der am schnellsten wachsenden digitalen Energieplattformen im deutschsprachigen Raum.

Als Neo-Energy-Plattform überträgt PLAN-B zentrale Aspekte digitaler Technologie- und Plattformmodelle auf den Energiemarkt. Im Kern verbindet das Unternehmen die direkte Versorgung von Privatkunden mit 100 % zertifiziertem Ökostrom mit intelligenter Steuerung und digitaler Kundeninteraktion über eine App. Damit geht PLAN-B über die reine Energiebelieferung hinaus und schafft ein modernes technologiegestütztes Ökosystem, das Effizienz, Nutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit verbindet. Zugleich eröffnet die Plattform zusätzliche Erlöspotenziale, etwa durch auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Community- und Affiliate-Angebote. Erste Angebote befinden sich bereits in der Testphase und sollen in den kommenden Wochen in die App integriert und ausgerollt werden.

Ein zentraler Baustein des Neo-Energy-Geschäftsmodells ist die zukunftsgerichtete Technologie-Plattform des Unternehmens. Sie unterstützt eine effizientere Steuerung des Energieeinsatzes und schafft die Grundlage für umfangreiche digitale Services.

Über einen Plattform-as-a-Service-Ansatz („Business Process Outsourcing/BPO“) macht PLAN-B seine technologische Infrastruktur auch für Partner nutzbar, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und das Business Processing einem eingespielten Team mit einer State-of-the-Art-Technologieplattform überlassen wollen. Nachdem der erste BPO-Kunde bereits seit über einem Jahr an Bord ist (Pilotbetrieb seit Mitte 2025, 2026 vertraglich formalisiert), wurde jüngst ein weiterer Kunde vertraglich angebunden. Mit einem Unternehmen aus einer anderen Industrie sind die Verhandlungen weit fortgeschritten. Weitere neue BPO-Kunden befinden sich in der Pipeline.

Diese starke Entwicklung der Anzahl von Stromkunden und Plattformnutzern in den vergangenen Monaten belegt die operative Dynamik des Unternehmens und unterstreicht die hohe Marktakzeptanz eines vollständig digitalen Kundenzugangs und einer attraktiven Tarifstruktur. Der erzielte Anstieg dieser relevanten Kunden- und Userbasis um über 90 % seit Jahresende 2025 zeigt, mit welcher beeindruckenden Geschwindigkeit PLAN-B bereits jetzt wächst und Marktanteile gewinnt. Unterstützt wird diese Entwicklung durch ein effizientes Multi-Channel-Vertriebsmodell und einen starken Ausbau des Vertriebspartnernetzwerks und des digitalen Marketings.

Bradley Mundt, CEO der PLAN-B NET ZERO AG, betont: „Die Dynamik unseres Wachstums unterstreicht, dass PLAN-B in einem strukturell wachsenden Markt mit einem klar differenzierten Geschäftsmodell ideal positioniert ist. Digitale und einfach zugängliche Neo-Energy-Lösungen treffen auf eine hohe Nachfrage. Wir verbinden die Lieferung von zertifiziertem Ökostrom mit unserer technologischen Plattform, die Prozesse effizienter macht und zusätzliches Cross-Selling ermöglicht. Wir stehen erst am Anfang unserer Entwicklung.“

Stand Ende Juni 2026 liegt der jährlich wiederkehrende Umsatz („ARR“) von PLAN-B bei mehr als 60 Mio. Euro. Mit der Verbindung aus digitaler Kundenschnittstelle, integrierter Energie-Wertschöpfung und technologischer Steuerung verfügt PLAN-B über eine belastbare Basis für weiteres skalierbares und organisches Wachstum.



Über PLAN-B

Die PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Gründung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Kunden- und Nutzerbasis von rund 115.000 (Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 60 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.



Weitere Informationen unter: www.planbnetzero.com





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PLAN-B NET ZERO AG

Julia Schnitger

E-Mail: presse@planbnetzero.com



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Adrian Witt

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E-Mail: planb@kirchhoff.de

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