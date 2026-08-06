EQS-News: Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am Mittwoch, 19. August 2026, um 10:00 Uhr (MESZ)

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am Mittwoch, 19. August 2026, um 10:00 Uhr (MESZ)

06.08.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am Mittwoch, 19. August 2026, um 10:00 Uhr (MESZ)

Steyr, Österreich, 6. August 2026 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, wird ihren Halbjahresbericht 2026am 19. August 2026 veröffentlichen. An diesem Tag findet um 10:00 Uhr (MESZ) ein Earnings Call statt.

Der Earnings Call wird von Julian Cassutti (CEO) und Björn Krausmann (CFO) geleitet. Gemeinsam werden sie durch die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 und den Ausblick für den weiteren Jahresverlauf führen sowie einen Überblick über die Geschäftsentwicklung von Steyr Motors geben. Im Anschluss an die Präsentation folgt eine Q&A-Session.

Der Earnings Call findet in englischer Sprache statt.

Um am Earnings Call teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://webcast.meetyoo.de/reg/RztXfrLA2T49

Alle Teilnehmer werden während der Präsentation stummgeschaltet sein. Teilnehmer, die eine Frage stellen möchten, können dies im Anschluss an die Präsentation während der Q&A-Session tun.

Vor Beginn des Earnings Calls werden der ungeprüfte Halbjahresbericht 2026 sowie eine Präsentation auf der Unternehmenswebsite unter https://ir.steyr-motors.com/publikationen/ verfügbar sein.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG
Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel: +43 676 6222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon:+43 7252 2220
E-Mail:office@steyr-motors.com
Internet:https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN:AT0000A3FW25
WKN:A40TC4
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code:529900I7M6Z1HG0L8440
EQS News ID:2378570
Ende der MitteilungEQS News-Service

2378570 06.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Steyr Motors

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: DEUTZ AG: Melanie Freytag, Kaufgestern, 14:43 Uhr · EQS Group
EQS-DD: DEUTZ AG: Katharina Krüger, Kaufheute, 12:03 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen