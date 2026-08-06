EQS-News: Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026

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Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026



06.08.2026 / 09:30 CET/CEST

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Dortmund, Donnerstag, 06. August 2026

Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Amprion veröffentlicht am 20. August 2026 die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026. Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich zu unserer Telefonkonferenz für Investoren und Analysten ein:

Donnerstag, den 20. August 2026, 12:00 Uhr (MESZ)

Peter Rüth, Chief Financial Officer der Amprion GmbH, wird die Halbjahresergebnisse 2026 erläutern und einen aktuellen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt.

Die Veranstaltung wird live übertragen. Im Anschluss wird die Aufzeichnung auf unserer Website zur Verfügung gestellt.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme unter folgendem

Link

.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Amprion Investor Relations

Kontakt:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail:

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen. Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Amprion GmbH Rober-Schumann-Straße 7 44263 Dortmund Deutschland E-Mail: capitalmarkets@amprion.net Internet: www.amprion.net ISIN: DE000A3JN9U5 Börsen: Börse Luxemburg (Euro MTF) LEI Code: 529900ZIV0ETYHYZM863 EQS News ID: 2378550

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