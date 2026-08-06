EQS-News: Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026
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Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026
06.08.2026 / 09:30 CET/CEST
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Dortmund, Donnerstag, 06. August 2026
Telefonkonferenz für Investoren und Analysten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026
Sehr geehrte Damen und Herren,
Amprion veröffentlicht am 20. August 2026 die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026. Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich zu unserer Telefonkonferenz für Investoren und Analysten ein:
Donnerstag, den 20. August 2026, 12:00 Uhr (MESZ)
Peter Rüth, Chief Financial Officer der Amprion GmbH, wird die Halbjahresergebnisse 2026 erläutern und einen aktuellen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt.
Die Veranstaltung wird live übertragen. Im Anschluss wird die Aufzeichnung auf unserer Website zur Verfügung gestellt.
Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme unter folgendem
.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Amprion Investor Relations
Kontakt:
Patrick Wang
Leiter Investor Relations
T +49 231 5849-12297
E-Mail:
Amprion verbindet
Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen. Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.
06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amprion GmbH
|Rober-Schumann-Straße 7
|44263 Dortmund
|Deutschland
|E-Mail:
|capitalmarkets@amprion.net
|Internet:
|www.amprion.net
|ISIN:
|DE000A3JN9U5
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