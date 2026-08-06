EQS-News: The NAGA Group: NuWays bestätigt Empfehlung „Buy“ und Kursziel EUR 7,30

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The NAGA Group: NuWays bestätigt Empfehlung „Buy“ und Kursziel EUR 7,30



06.08.2026 / 14:00 CET/CEST

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The NAGA Group: NuWays bestätigt Empfehlung „Buy“ und Kursziel EUR 7,30



NuWays Empfehlung Buy

(unverändert) Kursziel (in EUR) 7,30

(unverändert) Aufwärtspotenzial (Schlusskurs EUR 3.40) 115 %



Hamburg, 6. August 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0) wird im aktuellen Research-Update von NuWays weiterhin mit „Buy“ eingestuft. Das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 7,30. Basierend auf einem Xetra-Schlusskurs von EUR 3,40 am 5. August 2026 wird der Aktie ein Aufwärtspotenzial von 115% zugeschrieben.

Die Analysten heben insbesondere das erste profitable Halbjahr in der Unternehmensgeschichte hervor. Das EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2026 um 47 % (währungsbereinigt: 64 %) auf EUR 4,4 Mio., während das Konzernergebnis auf EUR 0,9 Mio. drehte. Wesentliche Treiber sind eine fokussiertere Marketingstrategie, niedrigere Personal-, Technologie- und operative Kosten sowie KI-gestützte Prozesse in Onboarding, Support, Reporting und Content. Zugleich sehen die Analysten eine höhere Kundenqualität und eine verbesserte Transparenz als positive Faktoren für die weitere Entwicklung.

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Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



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