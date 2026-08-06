Eurozone: Umsätze im Einzelhandel unerwartet gefallen
dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Juni unerwartet gefallen. Die Erlöse fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.
Im Mai waren die Umsätze noch um revidierte 0,4 Prozent gestiegen. Zunächst war lediglich ein Anstieg um 0,2 Prozent ermittelt worden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Juni um 0,7 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet worden./jsl/zb
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