Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.08.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungInfrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Applied OptoelectronicsBericht 2. Quartal 2026
Carl Zeiss MeditecBericht 3. Quartal 2026
CommerzbankBericht 2. Quartal 2026
D-Wave QuantumBericht 2. Quartal 2026
Deutsche TelekomBericht 2. Quartal 2026
DeutzBericht 2. Quartal 2026
KontronBericht 2. Quartal 2026
MerckBericht 2. Quartal 2026
OHBBericht 2. Quartal 2026
RENK GroupBericht 2. Quartal 2026
RheinmetallBericht 2. Quartal 2026
Scout24Bericht 2. Quartal 2026
SiemensBericht 3. Quartal 2026
SoftBank GroupBericht 1. Quartal 2026
SUSS MicroTecBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Deutsche Telekom
Siemens
Commerzbank
RENK
D-Wave Quantum
Deutz
Kontron
Carl Zeiss Meditec
OHB
SUSS MicroTec
Scout24
Applied Optoelectronics
Merck
SoftBank Group

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