Finanzinvestor Apollo übernimmt Billigflieger easyJet

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06. ⁠Aug (Reuters) - Der US-Finanzinvestor Apollo Global übernimmt die britische Billigfluglinie easyJet. Dabei werde die Fluggesellschaft ‌mit rund 5,7 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Euro) bewertet, teilten die ⁠Unternehmen ⁠am Donnerstag mit. Der konkurrierende Bieter Castlelake hatte seinen Übernahmeversuch aufgegeben. Castlelake hatte fünf Gebote für ‌easyJet vorgelegt, bevor Apollo ‌im Juli in den Bieterstreit einstieg und für sein ⁠Angebot die Unterstützung des Vorstands ‌erhielt. "Nach sorgfältiger Prüfung ⁠des Vorschlags von Apollo haben meine Familie und ich beschlossen, die vom ‌easyJet-Vorstand empfohlene ⁠Übernahme zu unterstützen", ⁠erklärte easyJet-Gründer Stelios Haji-Ioannou.

(Bericht von Yamini Kalia und Prerna Bedi, bearbeitet von Olaf BrennerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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