Fraport senkt wegen Irankrieg Passagierprognose für Frankfurt

Frankfurt, 06. ⁠Aug (Reuters) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport erwartet wegen des Dämpfers für den Luftverkehr aufgrund des Irankrieges keine höheren Passagierzahlen mehr für den größten deutschen Flughafen. "Aufgrund von Streiks, geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und daraus ‌folgenden reduzierten Airline-Kapazitäten erwartet die Konzernleitung ein Aufkommen in Frankfurt nur noch in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 63,2 ⁠Millionen Passagieren", ⁠erklärte Fraport am Donnerstag. Ursprünglich hatte Fraport-Chef Stefan Schulte bis zu vier Prozent Wachstum auf 66 Millionen Fluggäste vorhergesagt.

Im ersten Halbjahr nutzten 28,9 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt, ein Rückgang von 0,8 Prozent. Die etwas schwächere Verkehrsentwicklung werde das Ergebnis dämpfen, erklärte ‌Fraport. Dank der positiveren Entwicklung seiner internationalen ‌Beteiligungen bekräftigte der Konzern aber, das Betriebsergebnis 2026 leicht auf bis zu 1,5 Milliarden Euro zu verbessern, nach 1,44 Milliarden Euro im vergangenen ⁠Jahr.

Durch den Ausbruch des Krieges der USA und Israels gegen den ‌Iran Ende Februar ist der Flugverkehr ⁠in die Region, vor allem in die Golfstaaten mit dem Drehkreuz Dubai, gesunken. Streiks bei der Lufthansa verringerten die Zahl der Reisenden um 700.000. "Während das Passagieraufkommen in Frankfurt streikbedingt ‌und aufgrund der aktuellen geopolitischen ⁠Situation im Nahen Osten stagniert, wächst ⁠der Verkehr an den meisten internationalen Standorten im Fraport-Konzern", sagte Schulte.

Von Januar bis Juni kletterte der Umsatz von Fraport um vier Prozent auf 2,07 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte sich ebenfalls um knapp vier Prozent auf 582 Millionen Euro. Das Konzernergebnis sank hingegen fast um die Hälfte auf 51,6 Millionen Euro, was der Konzern mit buchhalterischen Effekten durch die Inbetriebnahme des ⁠neuen Terminal-Gebäudes am Airport Lima erklärte.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)