Fußball-WM gibt Telekom Rückenwind - Aktienrückkauf ausgeweitet

Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - Die ⁠Investition in die Übertragungsrechte für die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft zahlt sich für die Deutsche Telekom aus. Die Sparte MagentaTV habe rund eine Million neue Kunden gewonnen, teilte der Bonner Konzern am Donnerstag mit. "Unsere Geschäfte laufen weiter rund", sagte Konzernchef Tim Höttges. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen den Kursverfall der vergangenen Monate, um den Rückkauf eigener Aktien auszuweiten. Zusammen mit den Dividenden würden 2026 bis zu zehn Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet, ‌rechnete Höttges vor. Telekom-Titel stiegen daraufhin um bis zu 5,9 Prozent - so stark wie zuletzt vor einem halben Jahr.

Das Volumen des laufenden Aktienrückkauf-Programms wird um bis zu drei Milliarden auf insgesamt bis zu fünf Milliarden Euro aufgestockt. "Die Ausgangslage einer historisch niedrigen Bewertung in ⁠Verbindung mit einer soliden ⁠Bilanz ohne zu hohe Verschuldung bildet eine hervorragende Ausgangslage für die Aktion", schrieb DZ Bank-Analyst Karsten Oblinger. Die T-Aktie hatte in den vergangenen Monaten zeitweise rund 30 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Analyst Paul Sidney wertete den zusätzlichen Aktienrückkauf als Hinweis darauf, dass eine Fusion von T-Mobile und Telekom unwahrscheinlicher werde.

Einen Kommentar zu diesen seit Monaten kursierenden Spekulationen lehnte Höttges erneut ab. Einem Zeitungsbericht von Ende Juni zufolge forciert der Telekom-Chef die Pläne für eine Verschmelzung, die das Unternehmen unter anderem gegen die wachsende Konkurrenz durch Starlink wappnen soll. Die Satelliten-Tochter ‌des Weltraumkonzerns SpaceX will in den USA ein eigenes Mobilfunkgeschäft aufbauen und "eine ganze Reihe" ‌Kunden von T-Mobile sowie den Konkurrenten AT&T und Verizon weglocken.

Zu diesem Thema äußerte sich Höttges gelassen. Die Funksignale von Satelliten seien nicht stark genug, um in Gebäuden Verbindungen zu garantieren, erläuterte der Telekom-Manager. Zudem verfüge Starlink bislang nur über einen Bruchteil der Frequenz-Kapazitäten. Mobilfunkverbindungen über Satellit seien vor allem in ⁠ländlichen Gebieten eine sinnvolle Ergänzung. Existenzsorgen bereiteten ihm die Starlink-Ankündigungen nicht.

ROBUSTES WACHSTUM - AUFTRAGSDELLE BEI T-SYSTEMS

Auf Konzernebene steigerte die Telekom den Umsatz um 4,4 ‌Prozent auf 29,93 Milliarden Euro und den bereinigten operativen Gewinn um ⁠7,5 Prozent auf 11,82 Milliarden Euro. Beide Kennzahlen lagen im Rahmen der Markterwartungen. Sein Unternehmen liege auf Kurs, die angestrebte jährliche Steigerung des Betriebsergebnisses um vier bis fünf Prozent bis 2027 zu erreichen, betonte Finanzchef Christian Illek auf einer Pressekonferenz. Der Free Cashflow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, legte um 3,1 Prozent auf 5,03 Milliarden Euro zu. Das Unternehmen ‌hob darüber hinaus das Gesamtjahresziel für den Mittelzufluss auf rund 20 Milliarden ⁠von mehr als 19,8 Milliarden Euro an. Es folgte ⁠damit dem Vorbild der US-Tochter T-Mobile, die ihre entsprechende Prognose dank der Popularität hochpreisiger Tarife ebenfalls erhöht hatte.

Ein Wermutstropfen war die Entwicklung der Auftragseingänge bei der IT-Dienstleistungstochter T-Systems. Sie schrumpften um 6,6 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Höttges begründete dies mit saisonalen Effekten. Er rechne mit einer Belebung in der zweiten Jahreshälfte. "Die Nachfrage nach souveräner Cloud, sicherer Digitalisierung und KI-Infrastruktur ist real." Dies zeige unter anderem der Auftrag des Bundes für die Entwicklung einer Bürger-App. Darüber hinaus erhielt ein Konsortium unter Beteiligung von T-Systems einen 250 Millionen Euro schweren Auftrag des Bundes zur Bereitstellung von Rechenkapazitäten. Bei Umsatz und Gewinn legte T-Systems im zweiten Quartal überdurchschnittlich zu.

"Der Konzern wandelt sich zunehmend vom klassischen Konnektivitätsanbieter zum Infrastruktur-Rückgrat für souveräne europäische KI", sagte Marcel Tietjen, Technologie-Experte der Beratungsfirma BearingPoint. "Diese Verlagerung von reiner Bandbreite ⁠hin zur integrierten KI-Infrastruktur prägt die strategische Bewertung der Telekom in den kommenden Jahren." Er gehe davon aus, dass andere Netzbetreiber diesem Beispiel folgen würden.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)