Geringe Schäden verschaffen Swiss Re mehr Gewinn - Preise sinken weiter

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Halbjahr überraschend stark von geringen Großschäden profitiert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar und damit neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern damit auf gutem Weg zum Jahresgewinnziel von mindestens 4,5 Milliarden Dollar. Im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Axa musste die Swiss Re jedoch einen weiteren Preisrückgang hinnehmen.

So verbuchte die Swiss Re bei der Vertragserneuerung zum Juni und Juli im Schaden- und Unfallgeschäft einen nominalen Preisrückgang von 1,2 Prozent. Einschließlich der Inflation und veränderter Risiken sanken die Preise unter dem Strich sogar um 5,3 Prozent./stw/mis