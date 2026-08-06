Gewinn bei Kupferhütte Aurubis schnellt hoch
Berlin, 06. Aug (Reuters) - Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis blickt nach einem Gewinnplus in den ersten neun Monaten mit Zuversicht auf das Gesamtjahr. Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2025/2026 am oberen Ende der Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro liege, teilte Aurubis am Donnerstag mit. Nach Ablauf der ersten neun Monate lag der Betriebsgewinn mit 374 Millionen Euro fast ein Drittel höher als im Vorjahr. Aurubis verwies auf die hohen Metallpreise, höhere Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure und etwas bessere Einnahmen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien.
(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)