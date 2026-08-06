Gewinn bei Kupferhütte Aurubis schnellt hoch

Berlin, ⁠06. Aug (Reuters) - Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis blickt nach einem Gewinnplus in den ersten neun ‌Monaten mit Zuversicht auf das Gesamtjahr. Das Unternehmen gehe davon ⁠aus, ⁠dass der Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2025/2026 am oberen Ende der Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro ‌liege, teilte Aurubis ‌am Donnerstag mit. Nach Ablauf der ersten neun Monate lag ⁠der Betriebsgewinn mit 374 Millionen ‌Euro fast ⁠ein Drittel höher als im Vorjahr. Aurubis verwies auf die hohen Metallpreise, höhere ‌Erlöse ⁠aus dem Verkauf von ⁠Schwefelsäure und etwas bessere Einnahmen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)