Gewinn bei Kupferhütte Aurubis schnellt hoch

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, ⁠06. Aug (Reuters) - Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis blickt nach einem Gewinnplus in den ersten neun ‌Monaten mit Zuversicht auf das Gesamtjahr. Das Unternehmen gehe davon ⁠aus, ⁠dass der Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2025/2026 am oberen Ende der Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro ‌liege, teilte Aurubis ‌am Donnerstag mit. Nach Ablauf der ersten neun Monate lag ⁠der Betriebsgewinn mit 374 Millionen ‌Euro fast ⁠ein Drittel höher als im Vorjahr. Aurubis verwies auf die hohen Metallpreise, höhere ‌Erlöse ⁠aus dem Verkauf von ⁠Schwefelsäure und etwas bessere Einnahmen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aurubis

Das könnte dich auch interessieren

Produzent von Kupfer sowie Kupferwiederverwerter
Gewinnmitnahmen bei Aurubis nach Quartalszahlengestern, 09:02 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen bei Aurubis nach Quartalszahlen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen