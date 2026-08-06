Technologie-Investor

Softbank will Anteil an OpenAI weiter ausbauen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der japanische Tech-Investor hat angekündigt, seinen Anteil am ChatGPT-Entwickler weiter auszubauen. Zwei andere prominente Positionen wollen die Japaner im Gegenzug reduzieren.

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Quelle: Ascannio/Shutterstock.com
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(Reuters) - Der japanische Technologie-Investor Softbank ist mit einem Gewinnrückgang in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Überschuss von umgerechnet 1,9 ‌Milliarden Euro, wie Softbank am Donnerstag mitteilte.

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