Softbank will Anteil an OpenAI weiter ausbauen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der japanische Tech-Investor hat angekündigt, seinen Anteil am ChatGPT-Entwickler weiter auszubauen. Zwei andere prominente Positionen wollen die Japaner im Gegenzug reduzieren.
Quelle: Ascannio/Shutterstock.com
(Reuters) - Der japanische Technologie-Investor Softbank ist mit einem Gewinnrückgang in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Überschuss von umgerechnet 1,9 Milliarden Euro, wie Softbank am Donnerstag mitteilte.
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