Softbank will Anteil an OpenAI weiter ausbauen

(Reuters) - Der japanische Technologie-Investor Softbank ist mit einem Gewinnrückgang in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Überschuss von umgerechnet 1,9 ‌Milliarden Euro, wie Softbank am Donnerstag mitteilte.

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