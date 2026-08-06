Frankfurt, ⁠06. Aug (Reuters) - Eine Flut von Firmenbilanzen hat den Dax am Donnerstag gestützt. Das Börsenbarometer gewann am Morgen 0,2 Prozent auf 26.168 Zähler. Am Mittwoch hatte ‌er zunächst mit 26.403,81 Punkten den dritten Rekordstand in Folge markiert, bevor er 0,3 Prozent ⁠schwächer aus ⁠dem Handel ging. An der Wall Street hatten Anleger nach einigen enttäuschenden Tech-Bilanzen vor allem im KI-Sektor Kasse gemacht.

Anleger warten nun gespannt auf Anzeichen für ein Friedensabkommen zwischen den USA ‌und dem Iran sowie auf ‌Fortschritte zur Öffnung der Straße von Hormus. "Der Nahost-Konflikt bleibt marktbestimmend, wobei die Zeichen derzeit auf Deeskalation stehen", ⁠kommentierten die Analysten der Helaba.

Anleger am deutschen Aktienmarkt ‌griffen nach ermutigenden Zahlen ⁠bei den Aktien der Deutschen Telekom zu. Die Papiere kletterten um 5,5 Prozent an die Dax-Spitze. Vor allem die Aufstockung der Aktienrückkäufe ‌sei eine positive ⁠Überraschung gewesen, sagte ein Händler. ⁠Aktien von Siemens brachen hingegen um fünf Prozent ein. Dabei brummt bei dem Technologiekonzern das Geschäft mit dem Bau und der Ausrüstung von Rechenzentren. Die Auftragseingänge der Sparte Digital Industries blieben im Quartal etwas hinter den Erwartungen zurück.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)