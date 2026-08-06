Gold (Daily) - Konsolidierung beendet!?!
HSBC · Uhr
Konsolidierung beendet!?!
Das bisherige Allzeithoch von Ende Januar bei 5.595 USD liegt inzwischen doch ein ganzes Stück entfernt, d. h. in den letzten Monaten hat der Goldpreis eine deutliche Korrekturbewegung durchlaufen. Doch in den letzten Wochen hat um die runde Marke von 4.000 USD eine Stabilisierung stattgefunden. Charttechnisch vollzieht sich diese in Form eines symmetrischen Dreiecks (siehe Chart). Gestern gelang der Ausbruch aus diesem Muster sowie die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 4.156 USD). In diesem Zusammenhang lohnt sich die Verknüpfung mit dem Wochenchart. Anfang Juli hatte das Edelmetall einen sog. „Hammer“ ausgebildet. Die Candlestickanalyse unterstreicht also die derzeitigen Trendwendeambitionen. Damals wurde zudem die Handelsspanne gesetzt, die bis zum heutigen Tag Bestand hatte. Der jüngste Anstieg über das damalige Wochenhoch (4.195 USD) löst also den beschriebenen „Hammer“ nach oben auf und sorgt somit für eine zusätzliche Bestätigung des jüngsten Aufwärtsimpulses. Gleichzeitig befindet sich der Goldpreis in der saisonal günstigen Phase des 2. Halbjahres, was in 2026 zusätzlich durch das Ablaufmuster des US-Zwischenwahljahres untermauert wird.
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Das bisherige Allzeithoch von Ende Januar bei 5.595 USD liegt inzwischen doch ein ganzes Stück entfernt, d. h. in den letzten Monaten hat der Goldpreis eine deutliche Korrekturbewegung durchlaufen. Doch in den letzten Wochen hat um die runde Marke von 4.000 USD eine Stabilisierung stattgefunden. Charttechnisch vollzieht sich diese in Form eines symmetrischen Dreiecks (siehe Chart). Gestern gelang der Ausbruch aus diesem Muster sowie die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 4.156 USD). In diesem Zusammenhang lohnt sich die Verknüpfung mit dem Wochenchart. Anfang Juli hatte das Edelmetall einen sog. „Hammer“ ausgebildet. Die Candlestickanalyse unterstreicht also die derzeitigen Trendwendeambitionen. Damals wurde zudem die Handelsspanne gesetzt, die bis zum heutigen Tag Bestand hatte. Der jüngste Anstieg über das damalige Wochenhoch (4.195 USD) löst also den beschriebenen „Hammer“ nach oben auf und sorgt somit für eine zusätzliche Bestätigung des jüngsten Aufwärtsimpulses. Gleichzeitig befindet sich der Goldpreis in der saisonal günstigen Phase des 2. Halbjahres, was in 2026 zusätzlich durch das Ablaufmuster des US-Zwischenwahljahres untermauert wird.
Gold (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²
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