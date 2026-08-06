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Während Dow Jones und S&P 500 auf neue Rekordhochs zusteuern, gerät der Technologiesektor erneut unter Druck. Das Motto des Tages lautet: Gute Ergebnisse reichen nicht mehr aus, und schwache werden konsequent abgestraft. Besonders deutlich zeigt sich das bei Software und Halbleitern. AppLovin, HubSpot, Figma, SanDisk und Western Digital legten überwiegend solide Quartalszahlen vor, doch verfehlten entweder die außergewöhnlich hohen Erwartungen oder enttäuschten mit dem Ausblick. Selbst Figma, das Umsatz, Gewinn und Prognose anhob, gerät unter Druck, weil die operative Marge trotz der starken Entwicklung nicht weiter angehoben wurde. HubSpot wird nach einem vorsichtigen Ausblick und zahlreichen Abstufungen der Analysten massiv verkauft, während AppLovin trotz überwiegend bestätigter Kaufempfehlungen mehrere deutliche Kurszielsenkungen hinnehmen muss. Gleichzeitig belastet die Schwäche im Speichersektor den gesamten KI-Komplex, obwohl SanDisk und Western Digital sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern konnten. Positiv stechen dagegen eBay, Expedia, MercadoLibre, DoorDash, Block und Duolingo mit überwiegend starken Zahlen hervor, während Eli Lilly und Shopify von mehreren Analysten mit höheren Kurszielen unterstützt werden. Makroseitig stehen heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Produktivitätsdaten im Fokus. Geopolitisch warten die Märkte weiter auf konkrete Details zur Vereinbarung zwischen Iran und Oman über die Straße von Hormus.





00:00 Intro

00:15 Themenüberblick | Gute Zahlen reichen nicht mehr

03:10 Warnung aus dem Bankensektor

03:54 Rekordkäufe bei S&P-500-Call-Optionen

05:15 SOX-Index: Erholung vor weiterer Volatilität?

07:10 Tech-Volatilität: Warum der Einstiegskurs nicht entscheidend ist

08:15 Warsh und Trump: Zweifel an Fed-Unabhängigkeit | Japan stützt Yen

10:25 SanDisk und Western Digital: Solide Quartalszahlen

13:12 HubSpot: Analysten senken Kursziele

15:25 Figma: Margen enttäuschen | Datadog: Gut ist nicht gut genug

17:30 DoorDash überzeugt | AppLovin enttäuscht

20:22 Duolingo | MercadoLibre | Block

22:50 Honeywell Aerospace | Expedia | Albemarle

24:30 Unternehmensmeldungen: Google, Nvidia, SpaceX, Palo Alto u. a.

26:35 Analysten zu Caterpillar, Disney, eBay



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