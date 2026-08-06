Klebstoffgeschäft beflügelt Henkel - Umsatzprognose angehoben

Düsseldorf, 06. ⁠Aug (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Henkel stemmt sich gegen die schlechte Kauflaune der Verbraucher und hat seinen organischen Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert. Die Düsseldorfer schraubten deshalb am Donnerstag ihre Umsatzprognose in die Höhe. Vor allem im Klebstoffgeschäft legte der Konzern zu - ‌auch hier hob er die Prognose an. Ins zweite Halbjahr sei Henkel gut gestartet, sagte Konzernchef Carsten Knobel.

"Die Verbesserung unseres organischen Umsatzwachstums war erneut durch beide ⁠Unternehmensbereiche getragen", betonte ⁠Knobel. Denn auch bei Haarpflege- und Waschmitteln lief es rund. Der Hersteller von Loctite, Persil und Schwarzkopf verbuchte ein organisches Umsatzplus von 3,2 Prozent auf rund 10,3 Milliarden Euro. Dabei halfen auch Preiserhöhungen infolge steigender Rohstoffpreise vor allem im Klebstoffgeschäft. Bei Kosmetika oder Waschmitteln falle es angesichts der mauen Konsumstimmung dagegen schwerer, ‌an der Preisschraube zu drehen, sagte Knobel. Der bereinigte ‌operative Gewinn (Ebit) lag mit 1,62 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro. Beide Kennzahlen lagen im Rahmen der Analystenerwartungen.

KONZERNUMBAU ZAHLT SICH AUS

Im laufenden Jahr soll das ⁠organische Umsatzwachstum nun zwischen 1,5 und 3,5 Prozent liegen. Die Sparte Klebstoffe soll den ‌organischen Umsatz nun um zwei bis vier ⁠Prozent steigern. Zuvor hatte Henkel eine Spanne zwischen einem und drei Prozent für den Konzern angekündigt, bei Klebstoffen waren es ein bis drei Prozent. Die übrigen Prognosen bekräftigte Knobel. Bei den Anlegern kam der neue Ausblick ‌gut an: Henkel-Aktien notierten am Vormittag ⁠um über drei Prozent im Plus.

Der Henkel-Chef ⁠sieht im Wachstum auch eine Folge des Konzernumbaus: Dieses sei "ein Beleg dafür, dass die Transformation von Henkel erfolgreich ist". Knobel hatte das Kosmetik- mit dem Waschmittelgeschäft zusammengelegt, um die Kosten zu drücken und das Wachstum anzukurbeln. Zudem hatte sich Henkel in den vergangenen Monaten auf Einkaufstour begeben und rund fünf Milliarden Euro in Zukäufe investiert. Diese sollen in diesem Jahr rund 700 Millionen Euro und voraussichtlich 2030 rund zwei Milliarden Euro zum Umsatz beitragen. Henkel habe finanziellen Spielraum ⁠für weitere Übernahmen, betonte Knobel.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)