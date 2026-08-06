IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT forciert seine Marktexpansion in Vietnam

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT forciert seine Marktexpansion in Vietnam

6. August 2026 / TORONTO, ON / HO CHI MINH CITY / 6. August 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, über weitere Fortschritte bei der strategischen Marktexpansion in Vietnam zu berichten. Derzeit werden mehrere Kundenimplementierungen in verschiedenen wichtigen Industriesektoren umgesetzt.

Im Rahmen der kontinuierlichen Umsetzung seiner strategischen Maßnahmen zum Markteinstieg hat das Unternehmen nun auch die Voraussetzungen im Vorfeld der Installation bei einem weiteren Pilotkunden erfüllt, der in der Abfall- und Recyclingbranche in der Region Hanoi eine eigene Flotte von LKWs für den Fernverkehr betreibt. Bis Mitte August sollte die Installation der HydraGEN-Geräte abgeschlossen sein.

Im Anschluss an die bereits angekündigte Vereinbarung des Unternehmens mit einem führenden Öl- und Gasunternehmen in Vietnam wurde die finale Auswahl von Feuerwehrfahrzeugen, Gabelstaplern und Mobilkränen zwischenzeitlich getroffen und auch mit den Pilotinstallationen soll im selben Zeitraum begonnen werden.

Des Weiteren hat dynaCERT in Verbindung mit der vor kurzem erfolgten Installation mehrerer HydraGEN-Geräte in LKWs und Containerumschlagmaschinen bei einem der weltweit größten Logistikunternehmen in dessen Hafenbetrieb in Vietnam eine verbesserte Telematiklösung fertiggestellt, dank der die Plattform HydraLytica motorbezogene Daten empfangen kann. Das System wird detaillierte Betriebsdaten erfassen und die zukünftige Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionswerte der gesamten Flotte des Kunden ermöglichen.

Nachdem die Implementierungen nun in der kommunalen Abfallentsorgung, bei der Öl- und Gasförderung, in der Logistik, im Hafenumschlag und beim Material Handling in der Industrie zum Einsatz kommen, entwickelt sich Vietnam rasant zu einem der strategisch wichtigsten internationalen Märkte für dynaCERT. Die Vielfalt der in Evaluierung befindlichen Anwendungen zeugt von der Anpassungsfähigkeit der HydraGEN-Technologie quer über ein breites Spektrum von dieselbetriebenen Schwerlastmaschinen und trägt gleichzeitig dazu bei, die Bekanntheit der Technologie des Unternehmens in der gesamten Region zu steigern.

Die wachsende Präsenz des Unternehmens bei verschiedenen Flottenbetreibern und in unterschiedlichen Industriezweigen erhöht auch den Bekanntheitsgrad in anderen Märkten als Vietnam. Angesichts der zahlreichen Installationen steigt auch das Interesse und das Unternehmen führt bereits Gespräche in benachbarten Märkten wie Kambodscha, Indonesien und Japan und dehnt seine Reichweite in Südost- und Ostasien immer mehr aus.

Das Unternehmen rechnet damit, dass im dritten Quartal 2026 mehrere Pilotanlagen in Vietnam in Betrieb sind - ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Vermarktungsstrategie in der Region.

Bernd Krueper, President und ein Direktor von dynaCERT, erklärt: Wir haben derzeit mehrere Projekte in verschiedenen Branchen parallel am Laufen, die jeweils wertvolle Betriebsdaten liefern und die Vielseitigkeit der HydraGEN-Technologie unter realen Bedingungen unter Beweis stellen.

Nachdem immer mehr unserer Geräte im Einsatz sind, steigt der Bekanntheitsgrad am Markt und damit auch das kommerzielle Interesse und Engagement von Organisationen sowohl in Vietnam als auch in den umliegenden Ländern. Aus unserer Sicht wird sich Vietnam zu einem wichtigen Referenzmarkt für die weitere Expansion von dynaCERT in Südostasien entwickeln.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) - die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft produziert die patentierte Technologie von dynaCERT Wasserstoff und reinen Sauerstoff auf Abruf durch ein proprietäres Elektrolysesystem. Diese Gase werden über den Frischlufteinlass des Motors zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was nachweislich die CO2-Emissionen reduziert und die Kraftstoffeffizienz verbessert. Das Unternehmen hat beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über eigene Produktionsanlagen. Die Technologie von dynaCERT wurde für eine Vielzahl von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlaufliegern, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, in Offroad-Baumaschinen und Hafenumschlaganlagen sowie in stationären Generatoren eingesetzt werden.

Website: www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR LESER

Diese Pressemitteilung von dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von dynaCERT oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Kapitalkosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kevin Unrath, Chief Executive Officer

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 603

kunrath@dynaCERT.com

John Amodeo, Chief Financial Officer

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 610

jamodeo@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85387

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85387&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26780A1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.