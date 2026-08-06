IRW-News: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold erhöht die Bardividende um 50 %; kündigt vierteljährliche Bardividende von 0,0225 US-Dollar pro Stammaktie an

IRW-PRESS: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold erhöht die Bardividende um 50 %; kündigt vierteljährliche Bardividende von 0,0225 US-Dollar pro Stammaktie an

5. August 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) (Equinox Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass der Vorstand (Vorstand) eine Erhöhung der Bardividende des Unternehmens um 50 % genehmigt hat, wodurch sich diese auf annualisierter Basis auf 0,09 US-Dollar pro Stammaktie beläuft.

Der Verwaltungsrat hat zudem die vierteljährliche Dividende des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 genehmigt. Die vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,0225 US-Dollar pro Stammaktie ist am 2. September 2026 an die Aktionäre zu zahlen, die zum Geschäftsschluss am 19. August 2026 im Aktienregister eingetragen sind.

Die Dividende gilt für kanadische Einkommensteuerzwecke als berechtigte Dividende.

Die Festsetzung, Höhe und Auszahlung künftiger Dividenden liegen weiterhin im Ermessen des Verwaltungsrats und hängen von den Finanzergebnissen des Unternehmens, dem Kapitalbedarf, den Geschäftsbedingungen, der Einhaltung geltender gesetzlicher Vorschriften und Kreditvereinbarungen sowie anderen als relevant erachteten Faktoren ab. Das Unternehmen wird seine Dividendenpolitik laufend überprüfen und kann sie jederzeit ändern.

Ansprechpartner bei Equinox Gold

Etienne Morin, Chief Capital Markets Officer

E: etienne.morin@equinoxgold.com

T: +1 604.260.0516

Ingrid Rico, SVP Capital Markets

E: ingrid.rico@equinoxgold.com

T: +1 604.260.0516

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise und -Zukunftsprognosen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die geänderte Dividendenpolitik des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Höhe etwaiger künftiger vierteljährlicher Dividenden. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie wird, zukünftig und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise, könnten oder sollten eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, und diese Annahmen umfassen: die Fähigkeit von Equinox Gold, die Produktions-, Kosten- und Entwicklungserwartungen für seine jeweiligen Betriebe und Projekte zu erfüllen; dass die Goldpreise wie geschätzt bleiben; sowie die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens und den zukünftigen Cashflow-Bedarf, einschließlich etwaiger Dividenden. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen diejenigen, die im Abschnitt Risikofaktoren im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 19. Juni 2026 beschrieben sind, im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten MD&A des Unternehmens sowie im Abschnitt Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind; diese Dokumente sind jeweils auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Aus einer Aktualisierung sollte keine Schlussfolgerung gezogen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen vornehmen wird. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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