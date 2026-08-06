IRW-News: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold legt starke Ergebnisse für das zweite Quartal vor Erhöht die Produktionsprognose für 2026 nach erfolgreichem Abschluss der Fusion mit Orla Mining Quartalsdividende um 50 % erhöht

IRW-PRESS: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold legt starke Ergebnisse für das zweite Quartal vor Erhöht die Produktionsprognose für 2026 nach erfolgreichem Abschluss der Fusion mit Orla Mining Quartalsdividende um 50 % erhöht

Fokus auf die Umsetzung als neuer führender Goldproduzent in Nordamerika

5. August 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) (Equinox Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ - freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2026 (Q2 2026) bekannt zu geben. Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 (Finanzberichte) sowie der dazugehörige Lagebericht (MD&A) stehen auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar und auf der Website des Unternehmens unter www.equinoxgold.com zum Download bereit. Sofern nicht anders angegeben, lauten alle Finanzzahlen in US-Dollar.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, erklärte: Mit dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit Orla Mining am 31. Juli starten wir als Nordamerikas neuer führender Goldproduzent in die zweite Jahreshälfte 2026 - mit deutlich höherer Produktion und höherem Cashflow sowie einem der stärksten organischen Wachstumsprofile der Branche. Die finanziellen Vorteile des Zusammenschlusses werden sich bereits in unseren Ergebnissen für das dritte Quartal widerspiegeln, wobei unser Fokus auf einer disziplinierten Integration, der operativen Umsetzung und der Realisierung des langfristigen Werts liegt, den dieser transformative Zusammenschluss geschaffen hat.

Das zweite Quartal spiegelte eine anhaltende Verbesserung in unseren kanadischen Betrieben wider, mit einer höheren Produktion sowohl in Greenstone als auch in Valentine. Bei Valentine verbesserte sich die Abstimmung der hochgradigen Erze im Vergleich zum ersten Quartal deutlich, da unsere betrieblichen Initiativen an Fahrt gewannen, und dieser positive Trend setzte sich bis in den Juli fort. Die Aufbereitungsanlage arbeitet weiterhin außerordentlich gut und übertrifft konstant die Nennkapazität, während anhaltende Verbesserungen bei der Abbauleistung für eine höhergradige Aufgabemenge sorgen. Zusammen mit dem anhaltenden Hochlauf bei Greenstone und der Übernahme von Musselwhite erwarten wir, dass unser kanadisches Portfolio bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2026 eine höhere Produktion bei niedrigeren Stückkosten erzielen wird.

Die konsolidierte Produktionsprognose des neuen Unternehmens für 2026 in Höhe von 870.000 bis 920.000 Unzen Gold umfasst die Produktion aus dem bestehenden Portfolio von Equinox Gold für 12 Monate sowie die Produktion aus den mit Orla Mining erworbenen Vermögenswerten für fünf Monate (August bis Dezember). Auf Pro-forma-Basis, unter Berücksichtigung einer vollen 12-monatigen Produktion beider Unternehmen, wird für das Jahr 2026 eine Jahresproduktion von voraussichtlich rund 1,1 Millionen Unzen Gold erwartet.

Der Vorstand hat den Bau der Phase-2-Erweiterung in Valentine genehmigt, was unser Vertrauen in den Betrieb und unseren disziplinierten Ansatz bei Investitionen in renditestarkes organisches Wachstum widerspiegelt. Die Erweiterung wird voraussichtlich die Verarbeitungskapazität auf etwa 13.700 Tonnen pro Tag (5,0 Mtpa) und die durchschnittliche jährliche Goldproduktion auf etwa 223.000 Unzen steigern und so den vollen langfristigen Wert dieser wegweisenden kanadischen Mine erschließen. Die Fertigstellung der Bauarbeiten wird für Ende 2028 erwartet.

Nach Abschluss der Fusion hat der Vorstand eine Erhöhung unserer vierteljährlichen Dividende um 50 % genehmigt. Dies spiegelt die Stärke unserer Bilanz, unsere wachsende Generierung von freiem Cashflow und unser Engagement wider, unseren Aktionären bedeutende Renditen zu bieten und gleichzeitig weiterhin in organische Wachstumschancen mit hoher Rendite zu investieren.

Unser Fokus ist klar: Wir wollen operative Exzellenz erreichen, Kapital diszipliniert einsetzen und unsere Pipeline für organisches Wachstum erfolgreich umsetzen, um als Nordamerikas neuer führender Goldproduzent langfristigen Shareholder-Value zu schaffen.

Highlights des 2. Quartals 2026

Produktion von 176.836 Unzen Gold, darunter 64.656 Unzen aus Greenstone, 32.617 Unzen aus Valentine, 18.572 Unzen aus Mesquite, 59.476 Unzen aus Nicaragua und 1.515 Unzen aus Castle Mountain

Verkauf von 177.959 Unzen Gold aus allen Betrieben1zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 4.256 US-Dollar pro Unze

Cash-Kosten von 1.816 US-Dollar pro Unze2 und All-in-Sustaining-Kosten (AISC) von 2.175 US-Dollar pro Unze für alle Betriebe2

Cashflow vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals in Höhe von 272,0 Mio. US-Dollar

Freier Cashflow der Bergbaustandorte aus allen Betrieben vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals in Höhe von 223,7 Mio. US-Dollar2

Umsatz von 769,8 Mio. US-Dollar

Bereinigtes EBITDA aus allen Betrieben von 358,3 Mio. US-Dollar2

Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb von 301,7 Mio. US-Dollar

Jahresüberschuss von 230,6 Mio. US-Dollar oder 0,29 US-Dollar je Aktie (unverwässert)

Bereinigter Jahresüberschuss aus dem gesamten operativen Geschäft von 123,3 Mio. US-Dollar oder 0,16 US-Dollar je Aktie2

Am 5. Juni 2026 wurden Dividenden in Höhe von 11,8 Millionen US-Dollar (0,015 US-Dollar pro Aktie) an die Aktionäre ausgeschüttet

Abschluss einer Vereinbarung zur Fusion mit Orla Mining zur Schaffung eines neuen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten mit einer Produktionskapazität von etwa 1,1 Millionen Unzen Gold pro Jahr und einem klaren Weg zu einer Jahresproduktion von mehr als 1,9 Millionen Unzen3aus dem kombinierten Portfolio hochwertiger nordamerikanischer Wachstumsprojekte

Bekanntgabe von 20-jährigen Landnutzungsvereinbarungen mit allen drei Gemeinden, in denen sich die Mine Los Filos befindet, was die schrittweise Wiederaufnahme des Haufenlaugungsbetriebs ermöglicht, während technische Studien zur Bewertung potenzieller Erweiterungsmöglichkeiten vorangetrieben werden

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 7. Juli 2026 verkaufte das Unternehmen 8,7 Millionen Stammaktien der Versamet Royalties Corporation und erzielte damit einen Bruttoerlös von 130 Millionen C$ (92 Millionen $)

Am 31. Juli 2026 schloss das Unternehmen den Unternehmenszusammenschluss mit Orla Mining ab und gab 378.115.579 Stammaktien aus sowie zahlte den ehemaligen Aktionären von Orla Mining 0,0001 Dollar pro Aktie in bar aus

- Darren Hall wird mit Wirkung zum 31. Oktober 2026 aus dem Dienst bei Equinox Gold ausscheiden. Jason Simpson, ehemaliger Präsident und CEO von Orla Mining, ist als Präsident zu Equinox Gold gestoßen und wird nach dem Ausscheiden von Darren Hall die Rolle des CEO übernehmen

- Zu Beginn dieses neuen Kapitels wird das Unternehmen von einem starken und erfahrenen Führungsteam unterstützt, darunter Peter Hardie, Finanzvorstand; Etienne Morin, Leiter Kapitalmärkte; Andrew Cormier, Betriebsleiter; Daniella Dimitrov, Leiterin Unternehmensentwicklung, Nachhaltigkeit und Risikomanagement; Sylvain Guerard, stellvertretender Vorstandsvorsitzender für Exploration; sowie Matthew MacPhail, stellvertretender Vorstandsvorsitzender für technische Dienstleistungen

- Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus Chuck Jeannes (Vorsitzender), Lenard Boggio (Lead Director), Tamara Brown, Omaya Elguindi, Douglas Forster, Darren Hall, Blayne Johnson, Rob Krcmarov, Jason Simpson, David Stephens und Mike Vint. Ross Beaty wird als Ehrenvorsitzender und Sonderberater weiterhin eng eingebunden bleiben

Am 5. August 2026 genehmigte der Verwaltungsrat den Bau des Erweiterungsprojekts Valentine Phase 2 mit einem anfänglichen Investitionsbudget von 436 Millionen Dollar, einschließlich einer Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 54 Millionen Dollar. Die aktualisierte Prognose für 2026 umfasst 50 bis 60 Millionen Dollar Wachstumskapital im Zusammenhang mit dem Projekt, das in der ursprünglichen Prognose des Unternehmens für 2026 nicht enthalten war. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende 2028 abgeschlossen sein

Am 5. August 2026 genehmigte der Verwaltungsrat eine Erhöhung unserer vierteljährlichen Dividende um 50 % auf 0,0225 Dollar pro Stammaktie, was einer annualisierten Dividende von 0,09 Dollar pro Stammaktie entspricht. Die Dividende ist am 2. September 2026 an die Aktionäre zu zahlen, die zum Geschäftsschluss am 19. August 2026 im Aktienregister eingetragen sind

· Zum 31. Juli 2026 verfügte Equinox Gold über eine Pro-forma-Netto-Cash-Position von 214 Millionen US-Dollar (ohne Wandelschuldverschreibungen)2,4 und über verfügbare Liquidität in Höhe von 1.214 Millionen US-Dollar4

1 Alle Geschäftsbereiche umfasst sowohl fortgeführte als auch aufgegebene Geschäftsbereiche (die im Januar 2026 verkauften Minen in Brasilien).

2 Cash-Kosten pro verkaufter Unze, AISC pro verkaufter Unze, freier Cashflow der Bergbaustandorte, bereinigtes Nettoergebnis, bereinigter Gewinn je Aktie, bereinigtes EBITDA, laufende Ausgaben und Nettoverschuldung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

3 Das erwartete Produktionswachstum resultiert aus der Fertigstellung der Erweiterung von Valentine Phase 2 (Kanada) sowie aus der Inbetriebnahme von Castle Mountain (USA), South Railroad (USA), Los Filos (Mexiko) sowie Camino Rojo Untertage (Mexiko) in Produktion gehen und gemäß den in den aktuellen technischen Berichten dargelegten Erwartungen betrieben werden; diese technischen Berichte sind unter den jeweiligen SEDAR+-Profilen von Equinox Gold (im Falle von Valentine, Castle Mountain und Los Filos) und Orla (im Falle von South Railroad und Camino Rojo) verfügbar.

4 Die Netto-Liquidität wird auf der Grundlage der von Equinox Gold und Orla gemeldeten kombinierten Barmittel von 729 Millionen Dollar zum 30. Juni 2026 sowie der in Anspruch genommenen Kredite in Höhe von 515 Millionen Dollar zum 31. Juli 2026 berechnet, wobei im Geld befindliche Wandelschuldverschreibungen und Ausrüstungskredite unberücksichtigt bleiben. Die Pro-forma-Anpassungen berücksichtigen die Rückzahlung des Orla-Term-Loans und der revolvierenden Kreditfazilität, schließen jedoch die geschätzten Transaktionskosten aus, die im dritten Quartal 2026 ausgewiesen werden. Die verfügbare Liquidität berechnet sich aus den kombinierten Barmitteln in Höhe von 729 Millionen Dollar zum 30. Juni 2026 zuzüglich der nicht in Anspruch genommenen Kreditlinie in Höhe von 485 Millionen Dollar aus der revolvierenden Kreditfazilität von Equinox Gold zum 31. Juli 2026.

Aktualisierte Prognose für 2026 spiegelt das fusionierte Unternehmen wider

Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit Orla Mining am 31. Juli 2026 gibt Equinox Gold eine aktualisierte konsolidierte Prognose für 2026 bekannt, die den Beitrag von Musselwhite und Camino Rojo für fünf Monate (August bis Dezember 2026) berücksichtigt. Zu Vergleichszwecken hätte die konsolidierte Produktionsprognose für 2026 auf Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr - unter der Annahme, dass der Unternehmenszusammenschluss von Equinox Gold und Orla Mining bereits am 1. Januar 2026 vollzogen worden wäre - bei etwa 1,1 Millionen Unzen Gold gelegen.

Konsolidiert Greenstone Musselwhite Valentine Nicaragua Camino Rojo Mesquite Projektpipeline

(Jan - Dez) (Aug. - Dez.) (Jan - Dez) (Jan - Dez) (Aug. - Dez.) (Jan - Dez)

Goldproduktion 870.000 - 250.000 - 100.000 - 140.000 - 225.000 - 55.000 - 70.000 - -

(Unzen) 920.000 275.000 110.000 150.000 250.000 65.000 80.000

Cash-Kosten1 1.600 - 1.700 $ 1.550 - 1.650 1.200 - 1.300 1.900 - 2.100 1.800 - 1.900 700 - 800 $ 1.800 - 1.900 -

($/Unze) $

AISC1 1.900 - 2.000 $ 1.900 - 2.000 1.700 - 1.800 $ 2.000 - 2.200 2.000 - 2.100 950 - 1.050 $ 2.500 - 2.600 -

($/Unze) $ $

Wachstumskapital2 600 - 650 145 - 155 10 - 15 180 - 200 115 - 125 30-35 $ ca. 10 $ 105-120 $

(in Mio. $)

Wachstum und 110-120 ~5 10-15 25 - 30 25 - 30 ~5 $ ~5 $ 35-40 $

Exploration

(in Mio. $)

G&A3 95 - 105 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

(in Mio. $)

1 Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise. Die konsolidierten AISC pro verkaufter Unze schließen die allgemeinen und Verwaltungskosten des Konzerns aus.

2 Die Wachstumskapital-Prognose für 2026 umfasst 70 bis 80 Mio. US-Dollar für South Railroad und 35 bis 40 Mio. US-Dollar für Los Filos. Das Wachstumskapital von Valentine umfasst 50 bis 60 Mio. US-Dollar, die für Phase 2 vorgesehen sind.

3 Die allgemeinen und Verwaltungskosten enthalten keine aktienbasierten Vergütungen und Transaktionskosten.

Die aktualisierte Prognose für 2026 spiegelt die bisherige Entwicklung im laufenden Jahr sowie die erwartete Produktion für den Rest des Jahres wider. Das Unternehmen rechnet in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einer stärkeren Produktion aus seinen kanadischen Betrieben - Greenstone, Musselwhite und Valentine -, was zu verbesserten konsolidierten AISC für den Rest des Jahres 2026 führen wird. Equinox Gold weist weiterhin starke Margen auf, mit einer aktualisierten Prognose für die konsolidierten Cash-Kosten von 1.600-1.700 $/oz und für die AISC von 1.900-2.000 $/oz. Die Prognosespannen für Cash-Kosten und AISC nach Standorten wurden angepasst, um die Ergebnisse seit Jahresbeginn und die Auswirkungen höherer Kraftstoffpreise widerzuspiegeln.

Equinox Gold wird sein Portfolio an organischen Wachstumsprojekten weiter vorantreiben und dafür Wachstumskapital in Höhe von 105 bis 120 Millionen Dollar für Studien, Planung, Beschaffung und Bau bereitstellen. Darin enthalten sind 70 bis 80 Millionen Dollar für South Railroad in den Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen im August 2026 den Erhalt eines Federal Record of Decision - eines wichtigen Meilensteins im Genehmigungsverfahren - erwartet, sowie 35 bis 40 Millionen Dollar für Los Filos in Mexiko. Darüber hinaus umfasst die aktualisierte Prognose Wachstumskapital in Höhe von 50 bis 60 Millionen US-Dollar für die Erweiterung von Valentine Phase 2, das in der ursprünglichen Prognose des Unternehmens für 2026 nicht enthalten war. Damit beläuft sich die konsolidierte Wachstumskapitalprognose des Unternehmens für 2026 auf 600 bis 650 Millionen US-Dollar.

Konsolidierte operative und finanzielle Highlights - Betriebsdaten

Drei Monate, endend am Sechs Monate bis

Betriebsdaten Einheit 30. Juni 31. März 2026 30. Juni 30. Juni 30. Juni 2025

2026 2025 2026

Goldproduktion aus den in der Prognose oz -175.321- -181.856- -219.122- -357.177- -401.211-

berücksichtigten

Betriebsanlagen(1)

Abzüglich: Von Calibre Assets vor Abschluss der oz --- - -(71.743) - -(143.282)

Calibre-Übernahme gefördertes

Gold

Zuzüglich: Goldproduktion aus nicht in der oz -1.515- -15.772- -3.470- -17.287- -38.210-

Prognose berücksichtigten

Vermögenswerten(1)

Goldproduktion - alle Betriebe oz -176.836- -197.628- -150.849- -374.464- -296.139-

Goldproduktion - fortgeführte Geschäftsbereiche oz -176.836- -184.155- -87.148- -360.991- -178.607-

Goldproduktion - aufgegebene Geschäftsbereiche oz --- -13.473- -63.701- -13.473- -117.531-

Verkauftes Gold - Alle Betriebe oz -177.959- -199.217- -148.938- -377.176- -296.858-

Verkauftes Gold - Fortgeführte Geschäftsbereiche oz -177.959- -183.960- -88.453- -361.920- -180.921-

Verkauftes Gold - aufgegebene Geschäftsbereiche oz --- -15.257- -60.485- -15.257- -115.937-

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis - alle $/oz 4.256 4.604 3.207 4.440 3.033

Betriebe

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis - $/oz 4.256 4.630 3.224 4.446 3.042

fortgeführte

Geschäftsbereiche

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis - $/oz k. A. 4.285 3.182 4.285 3.019

aufgegebene

Geschäftsbereiche

Cash-Kosten pro verkaufter Unze - alle $/Unze 1.816 1.633 1.480 1.719 1.625

Betriebe(2)(3)

Cash-Kosten pro verkaufter Unze - alle Betriebe, $/Unze 1.816 1.633 1.480 1.719 1.548

ohne Los

Filos(2)(3)(4)

Cash-Kosten pro verkaufter Unze - fortgeführte $/Unze 1.816 1.601 1.401 1.707 1.603

Geschäftsbereiche(3)

Cash-Kosten pro verkaufter Unze - aufgegebene $/Unze k. A. 2.010 1.589 2.010 1.657

Geschäftsbereiche

AISC pro verkaufter Unze - alle Betriebe(2)(3) $/Unze 2.175 1.950 1.961 2.057 2.013

AISC pro verkaufter Unze - alle Betriebe, ohne Los $/Unze -2.175- 1.950 1.961 2.057 2.013

Filos(2)(3)(4)

AISC pro verkaufter Unze - fortgeführte $/Unze 2.175 1.908 1.859 2.040 1.932

Geschäftsbereiche(3)

AISC pro verkaufter Unze - aufgegebene $/Unze k. A. 2.452 2.103 2.452 2.134

Geschäftsbereiche

(1) Die brasilianischen Betriebe, Los Filos und Castle Mountain sind aus der Prognose für 2026 ausgeschlossen. Valentine, Los Filos und Castle Mountain wurden aus der im Juni 2025 veröffentlichten Produktions- und Kostenprognose für 2025 (Prognose für 2025) ausgeschlossen. Verweise auf die Prognose für 2025 und die Prognose für 2026 für die jeweiligen Zeiträume werden synonym als Prognose bezeichnet.

(2) Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

(3) Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze schließen die Ergebnisse von Castle Mountain nach August 2024 aus, als die Restauslaugung begann (siehe Entwicklungsprojekte), sowie die Ergebnisse von Los Filos nach März 2025, als der Betrieb am 1. April 2025 auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde (siehe Entwicklungsprojekte). Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze beinhalten Valentine ab Dezember 2025, nachdem die Mine die kommerzielle Produktion erreicht hatte. Die konsolidierten AISC pro verkaufter Unze schließen allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten aus.

(4) Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze für das erste Quartal 2025 wurden angepasst, um die Ergebnisse von Los Filos auszuschließen, die in der Prognose für 2025 nicht berücksichtigt wurden.

(5) Die Zahlen in den Tabellen dieser Pressemitteilung ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine exakte Summe.

Konsolidierte operative und finanzielle Highlights - Finanzdaten

Drei Monate bis zum Sechs Monate bis

Finanzdaten Einheit 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Umsatz M$ 769,8 861,6 285,8 1.631,4 551,5

Erträge aus dem Bergbaubetrieb M$ 301,7 438,8 99,9 740,5 118,7

Nettoergebnis (Verlust) M$ 230,6 310,1 23,8 540,7 (51,6)

Nettoergebnis (Verlust) - fortgeführte M$ 218,6 187,2 (28,4) 405,8 (106,9)

Geschäftsbereiche

Jahresüberschuss - aufgegebene Geschäftsbereiche M$ 12,0 122,9 52,3 135,0 55,3

Gewinn (Verlust) je Aktie (unverwässert) $/Aktie -0,29- -0,39- -0,05- -0,68- -(0,11)

Gewinn (Verlust) je Aktie (unverwässert) - $/Aktie -0,27- -0,24- -(0,06) -0,51- -(0,22)

fortgeführte

Geschäftsbereiche

Ergebnis je Aktie (unverwässert) - aufgegebene $/Aktie -0,02- -0,16- -0,10- -0,17- -0,12-

Geschäftsbereiche

Bereinigtes EBITDA - alle Geschäftsbereiche(1) M$ 358,3 527,2 199,1 885,5 340,6

Bereinigtes EBITDA - fortgeführte M$ 358,3 493,0 105,8 851,3 187,2

Geschäftsbereiche

Bereinigtes EBITDA - aufgegebene M$ - 34,2 93,3 34,2 153,4

Geschäftsbereiche

Bereinigter Jahresüberschuss - alle M$ 123,3 234,0 42,5 357,3 8,6

Geschäftsbereiche(1)

Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) M$ 123,3 217,2 (6,6) 340,5 (44,9)

- fortgeführte

Geschäftsbereiche

Bereinigter Jahresüberschuss - aufgegebene M$ - 16,8 49,1 16,8 53,5

Geschäftsbereiche

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - alle $/Aktie -0,16- -0,30- -0,09- -0,45- -0,02-

Geschäftsbereiche(1)

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - fortgeführte $/Aktie -0,16- -0,28- -(0,01) -0,43- -(0,09)

Geschäftsbereiche

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - aufgegebene $/Aktie --- -0,02- -0,10- -0,02- -0,11-

Geschäftsbereiche

Bilanz- und Cashflow-Daten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente M$ 317,8 363,0 406,7 317,8 406,7

(frei

verfügbar)

Nettoverschuldung(3) M$ 265,2 251,8 1.373,7 265,2 1.373,7

Operativer Cashflow vor Veränderungen des nicht M$ 272,0 341,0 126,0 613,0 199,3

zahlungswirksamen

Betriebskapitals

Grundkapital

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen -790,0- -788,6- -499,4- -789,4- -477,7-

Stammaktien

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen -829,9- -825,8- -506,1- -829,9- -477,7-

Aktien

(verwässert)

(1) Das bereinigte EBITDA, der bereinigte Jahresüberschuss, das bereinigte Ergebnis je Aktie und die Nettoverschuldung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

(2) Aufgrund von Rundungen können die Zahlen in den Tabellen dieser Pressemitteilung unter Umständen nicht genau addieren.

(3) Die Nettoverschuldung im Lagebericht und im Jahresabschluss umfasst Wandelschuldverschreibungen gemäß IFRS, während Wandelschuldverschreibungen aus den zuvor in dieser Pressemitteilung aufgeführten Kernzahlen ausgeschlossen wurden, da sie in-the-money sind und voraussichtlich in Eigenkapital umgewandelt werden.

Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen des Unternehmens finden Sie im Jahresabschluss des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 und im dazugehörigen Lagebericht. Diese Dokumente stehen auf der Website des Unternehmens unter www.equinoxgold.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar zum Download bereit.

Telefonkonferenz und Webcast

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 6. August 2026, um 7:00 Uhr PT (10:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse zu erörtern. Der Webcast wird bis zum 6. Februar 2027 auf der Website von Equinox Gold als Aufzeichnung verfügbar sein.

Telefonkonferenz

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1-833-752-3366

Internationale Anrufer: +1 647-846-2813

Anmeldung zum Webcast

Equinox Gold | Finanzdaten

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich als neuer führender Goldproduzent in Nordamerika positioniert hat. Das Unternehmen verfügt über eine solide Grundlage aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie über eine Pipeline von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit umfassender Fachkompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich anir@equinoxgold.com .

Ansprechpartner bei Equinox Gold

Etienne Morin, Chief Capital Markets Officer

E: etienne.morin@equinoxgold.com

T: +1 604.260.0516

Ingrid Rico, SVP Capital Markets

E: ingrid.rico@equinoxgold.com

T: +1 604.260.0516

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Nicht-IFRS-Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung sind Cash-Kosten, Cash-Kosten pro verkaufter Unze, AISC, AISC pro verkaufter Unze, bereinigtes Nettoergebnis, bereinigtes Ergebnis je Aktie, Free Cashflow der Bergbaustandorte, bereinigtes EBITDA, Nettoverschuldung und nachhaltige Investitionsausgaben Kennzahlen ohne standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, d. h. es handelt sich um Nicht-IFRS-Kennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ihre Ermittlung und Darstellung erfolgt einheitlich und dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen; sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Aufgrund von Rundungen können die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Zahlen von der Summe abweichen.

Cash-Kosten und Cash-Kosten pro verkaufter Unze

Die Cash-Kosten sind eine gängige Kennzahl zur Messung der finanziellen Leistung in der Goldminenbranche; sie haben jedoch nach IFRS keine einheitliche Definition. Das Unternehmen weist die Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze aus. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Anleger neben den gemäß IFRS erstellten herkömmlichen Kennzahlen diese Informationen nutzen, um die Leistung des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit zur Erzielung von Betriebsergebnissen und Cashflows aus dem Bergbaubetrieb zu bewerten. Die Cash-Kosten werden als Betriebskosten des Bergwerks berechnet und verstehen sich abzüglich der den Nebenprodukten zugeordneten Kosten. Die Cash-Kosten werden durch die verkauften Unzen geteilt, um die Cash-Kosten pro verkaufter Unze zu ermitteln. Bei der Berechnung der Cash-Kosten zieht das Unternehmen die den Nebenprodukten zugeordneten Kosten ab, da es der Ansicht ist, dass sich die Kosten für die Goldproduktion durch den Verkauf von Nebenprodukten, die im Rahmen des Goldproduktionsprozesses anfallen, verringern, wodurch das Management und andere Interessengruppen die Nettokosten der Goldproduktion beurteilen können. Die Kennzahl ist nicht unbedingt ein Indikator für den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gemäß IFRS oder für die gemäß IFRS ausgewiesenen Betriebskosten.

AISC pro verkaufter Unze

Das Unternehmen verwendet die AISC pro verkaufter Unze Gold zur Leistungsmessung. Die Methodik zur Berechnung der AISC wurde intern entwickelt und wird im Folgenden erläutert. Aktuelle, in der Goldindustrie verwendete IFRS-Kennzahlen wie beispielsweise die Betriebsaufwendungen erfassen nicht alle Ausgaben, die zur Erkundung, Erschließung und Aufrechterhaltung der Goldproduktion anfallen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der AISC pro verkaufter Unze zusätzliche Transparenz hinsichtlich der mit der Goldproduktion verbundenen Kosten schafft und Analysten, Investoren und anderen Interessengruppen des Unternehmens dabei helfen wird, die operative Leistung, die Fähigkeit zur Erzielung von freiem Cashflow aus dem laufenden Geschäft sowie den Gesamtwert des Unternehmens zu bewerten. Der AISC umfasst die Cash-Kosten (wie oben beschrieben) sowie laufende Investitionsausgaben, laufende Pachtzahlungen, die Aufzinsung und Abschreibung von Rekultivierungskosten sowie Explorations- und Bewertungskosten. Diese Kennzahl soll die Gesamtkosten der Goldproduktion aus dem laufenden Betrieb widerspiegeln; daher sind expansionsbezogene Investitionsausgaben und nicht laufende Ausgaben ausgeschlossen.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold und der AISC pro verkaufter Unze Gold zur am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl auf aggregierter Basis:

in Millionen Dollar, außer Angaben in Unzen und pro Unze Drei Monate bis Sechs Monate zum

30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Betriebsaufwendungen $-341,6- $-310,9- $-133,2- $-652,5- $-329,3-

Auf Nebenprodukte umgelegte Kosten -(12,3) -(9,8) -(0,6) -(22,1) -(1,1)

Beizulegender Zeitwert der erworbenen Vorräte -(4,8) -(3,9) -1,4- -(8,7) -(2,2)

In den Betriebsaufwendungen erfasste einmalige --- --- -(10,7) --- -(36,8)

Aufwendungen(1)

Betriebskosten in der vorkommerziellen Produktions- und -(4,1) -(6,4) -(6,0) -(10,5) -(12,0)

Entwicklungsphase(2)

Gesamt-Cash-Kosten - Fortgeführte Geschäftsbereiche -320,4- -290,8- -117,3- -611,2- -277,3-

Gesamt-Cash-Kosten - aufgegebene Geschäftsbereiche(3) - 30,7 96,1 30,7 192,1

Gesamt-Cash-Kosten - alle Betriebe $-320,4- -321,5- -213,4- $-641,9- -469,4-

Verkaufte Unzen Gold - Fortgeführte Geschäftsbereiche -177.959- -183.960- -88.453- -361.920- -180.921-

Abzüglich: während der vorkommerziellen Produktionsphase -(1.517) -(2.293) -(4.713) -(3.810) -(7.935)

und der Entwicklungsphase verkaufte Unzen

Gold(2)

Bereinigte verkaufte Goldunzen - fortgeführte -176.442- -181.667- -83.740- -358.110- -172.986-

Geschäftsbereiche

Verkaufte Unzen Gold - aufgegebene Geschäftsbereiche --- -15.257- -60.485- -15.257- -115.937-

Bereinigte verkaufte Goldunzen - alle Betriebe -176.442- -196.924- -144.225- -373.367- -288.923-

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold - fortgeführte $-1.816- $-1.601- $-1.401- $-1.707- $-1.603-

Geschäftsbereiche

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold - aufgegebene $--- $-2.010- $-1.589- $-2.010- $-1.657-

Geschäftsbereiche

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold - alle Betriebe $-1.816- $-1.633- $-1.480- $-1.719- $-1.625-

Gesamt-Cash-Kosten - Fortgeführte Geschäftsbereiche $-320,4- $-290,8- $-117,3- $-611,2- $-277,3-

Erhaltungskapital -59,1- -53,0- -35,6- -112,1- -51,9-

Laufende Leasingzahlungen -0,1- -0,1- -0,2- -0,3- -0,4-

Sanierungskosten -4,4- -4,1- -4,2- -8,5- -6,4-

Laufende Explorationskosten -1,4- --- --- -1,4- ---

Ausgaben zur Aufrechterhaltung der vorkommerziellen -(1,6) -(1,4) -(1,7) -(3,0) -(1,9)

Produktions- und

Entwicklungsphase(2)

Gesamt-AISC - Fortgeführte Geschäftsbereiche -383,8- -346,7- -155,6- -730,5- -334,2-

Gesamt-AISC - aufgegebene Geschäftsbereiche(3) - 37,4 127,2 37,4 247,4

Gesamt-AISC - alle Geschäftsbereiche $-383,8- -384,1- -282,8- $-767,9- -581,6-

AISC pro verkaufter Unze Gold - Fortgeführte $-2.175- $-1.908- $-1.859- $-2.040- $-1.932-

Geschäftsbereiche

AISC pro verkaufter Unze Gold - Aufgegebene $--- $-2.452- $-2.103- $-2.452- $-2.134-

Geschäftsbereiche

AISC pro verkaufter Unze Gold - alle Betriebe $-2.175- $-1.950- $-1.961- $-2.057- $-2.013-

(1) Die in den Betriebsaufwendungen erfassten einmaligen Aufwendungen beziehen sich auf eine Wertminderung von Erz aus der Haufenlaugung in Los Filos aufgrund der unbefristeten Einstellung des Betriebs am 1. April 2025.

(2) Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze schließen die Ergebnisse von Castle Mountain nach dem 31. August 2024 aus, als die Restauslaugung begann, die Ergebnisse von Los Filos nach dem 31. März 2025, da der Betrieb am 1. April 2025 auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde, sowie die Ergebnisse von Valentine für den Zeitraum vor Dezember 2025 aus, nachdem die Mine die kommerzielle Produktion erreicht hatte. Die konsolidierten AISC pro verkaufter Unze enthalten keine allgemeinen und Verwaltungskosten des Konzerns.

(3) Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Gesamt-Cash-Kosten und der AISC aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen:

in Millionen $ Drei Monate bis zum Sechs Monate zum

30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Aufgegebene Geschäftsbereiche:

Betriebsaufwendungen $--- $-31,8- $-96,4- $-31,8- $-192,9-

Abzüglich: den Nebenprodukten zugeordnete Kosten --- -(1,2) -(0,3) -(1,2) -(0,8)

Gesamt-Cash-Kosten --- -30,7- -96,1- $-30,7- $-192,1-

Erhaltungskapital --- -5,6- -26,5- -5,6- -47,7-

Laufende Leasingzahlungen --- -0,9- -2,7- -0,9- -4,4-

Sanierungskosten --- -0,3- -1,8- -0,3- -3,2-

Gesamt-AISC $--- $-37,4- $-127,2- $-37,4- $-247,4-

Erhaltungsinvestitionen und Erhaltungsausgaben

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Investitionen in das Betriebsvermögen zu den Gesamtinvestitionen des Unternehmens für fortgeführte Geschäftsbereiche:

Drei Monate bis zum Sechs Monate bis zum

in Millionen US-Dollar 30. Juni, 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Investitionen in Mineralvorkommen, Anlagen und $-197,5- $-167,4- $-118,2- $-364,9- $-210,8-

Ausrüstung(1)

Abzüglich: Nicht betriebsnotwendiges Kapital an den -(128,6) -(102,4) -(17,9) -(231,1) -(59,0)-

Betriebsstandorten

Abzüglich: Nicht dauerhaftes Kapital im Zusammenhang mit -(8,4) -(3,3) -(16,2) -(11,7) -(16,2)-

der vorkommerziellen Produktionsphase und

Entwicklungsprojekten(3)

Abzüglich: Betriebskapital im Zusammenhang mit der -(0,2) --- --- -(0,2) -(1,7)-

vorkommerziellen Produktionsphase und

Entwicklungsprojekten(3)

Abzüglich: Nicht zahlungswirksame Zugänge(2) -(1,1) -(3,1) -(22,0) -(4,2) -(34,4)-

Anlagevermögen - Gesamte Geschäftstätigkeit -59,1- -58,6- -62,1- -117,7- -99,6-

Kapital zur Fortführung der Geschäftstätigkeit - --- -5,6- -26,5- -5,6- -47,7-

Aufgegebene

Geschäftsbereiche(4)

Investitionskapital - Fortgeführte Geschäftsbereiche $-59,1- $-53,0- $-35,6- $-112,1- $-51,9-

Anlagevermögen - Gesamter Betrieb $-59,1- $-58,6- $-62,1- $-117,7- $-99,6-

Zuzüglich: Laufende Leasingzahlungen -0,1- -1,0- -2,9- -1,2- -4,8-

Zuzüglich: Laufende Aufwendungen für die Rückgewinnung -4,4- -4,4- -6,0- -8,8- -9,5-

Zuzüglich: Laufende Explorationskosten -1,4- --- --- -1,4- ---

Abzüglich: Laufende Ausgaben im Zusammenhang mit der -(1,6) -(1,4) -(1,7) -(3,0) -(1,7)-

vorkommerziellen Produktionsphase und

Entwicklungsprojekten(3)

Laufende Ausgaben - konsolidiert -63,5- -62,6- -69,4- -126,1- -112,2-

Laufende Aufwendungen - in Betrieb befindliche --- -6,7- -31,1- -6,7- -55,3-

Bergbaustandorte - aufgegebene

Geschäftsbereiche(4)

Laufende Aufwendungen - Betrieb von Bergbaustandorten - $-63,5- $-55,9- $-38,3- $-119,3- $-56,9-

Fortgeführte

Geschäftsbereiche

(1) Gemäß Anmerkung 6 des Konzernabschlusses. Die Kapitalzugänge schließen nicht zahlungswirksame Veränderungen der Rückbaueinlagen aus, die sich aus Änderungen der Annahmen zum Diskontsatz und zur Inflationsrate in der Rückbaurückstellung ergeben.

(2) Zu den nicht zahlungswirksamen Zugängen zählen Nutzungsrechte im Zusammenhang mit in der Berichtsperiode bilanzierten Leasingverträgen, aktivierte Abschreibungen für abgegrenzte Abtragungsmaßnahmen sowie aktivierte nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen.

(3) Bezieht sich auf Castle Mountain nach August 2024, als die Restauslaugung begann, auf Los Filos nach März 2025, da der Betrieb am 1. April 2025 auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde, sowie auf Valentine für den Zeitraum vor Dezember 2025, nachdem die Mine die kommerzielle Produktion erreicht hatte.

(4) Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Investitionen in den laufenden Betrieb und der laufenden Aufwendungen aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Drei Monate bis zum Sechs Monate bis

in Millionen $ 30. Juni, 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Aufgegebene Geschäftsbereiche:

Investitionen in Mineralvorkommen, Anlagen und Ausrüstung $--- $-6,4- $-37,5- $-6,4- $-72,8-

Abzüglich: Nicht-langfristiges Kapital --- -(0,6) -(2,6) -(0,6) -(10,6)

Abzüglich: Nicht zahlungswirksame Zugänge --- -(0,1) -(8,3) -(0,1) -(14,5)

Anlagevermögen --- -5,6- -26,5- -5,6- -47,7-

Zuzüglich: Laufende Leasingzahlungen --- -0,9- -2,7- -0,9- -4,4-

Zuzüglich: Laufende Aufwendungen für die Rückgewinnung --- -0,3- -1,8- -0,3- -3,2-

Zuzüglich: Laufende Explorationskosten --- --- --- --- ---

Laufende Ausgaben - Betrieb von Bergbaustandorten $--- $-6,7- $-31,1- $-6,7- $-55,3-

Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des freien Cashflows der Bergbaustandorte zur am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl auf aggregierter Basis:

Drei Monate bis zum Sechs Monate bis

in Millionen US-Dollar 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Operativer Cashflow vor nicht zahlungswirksamen Veränderungen $-272,0- $-341,0- $-126,0- $-613,0- $-199,3-

des

Betriebskapitals

Beizulegende Zeitwertanpassungen bei erworbenen Vorräten -4,8- -3,9- -(1,4) -8,7- -2,2-

In den Betriebsaufwendungen erfasste einmalige Aufwendungen(1) --- --- -10,7- --- -36,8-

Durch Aktivitäten außerhalb des Bergwerksstandorts gebundener -148,9- -237,9- -106,9- -386,8- -146,8-

operativer

Cashflow(2)

Cashflow aus dem operativen Bergbaubetrieb - Gesamter Betrieb $-425,8- $-582,7- $-242,1- $-1.008,5- $-385,0-

Cashflow aus dem operativen Bergbaubetrieb - aufgegebene $--- $-20,7- $-91,6- $-20,7- $-143,3-

Geschäftsbereiche(3)

Cashflow aus dem operativen Bergbaubetrieb - Fortgeführte $-425,8- -562,0- -150,5- $-987,8- -241,7-

Geschäftsbereiche

Cashflow aus dem operativen Bergbaubetrieb - Gesamter Betrieb $-425,8- $-582,7- $-242,1- $-1.008,5- $-385,0-

Abzüglich: Investitionsausgaben aus dem laufenden

Bergbaubetrieb

Zugänge bei Sachanlagen im Bergbau -197,5- -167,4- -118,2- -364,9- -210,8-

Investitionen im Zusammenhang mit vorkommerziellen -(9,8) -(6,4) -(38,2) -(16,1) -(52,2)

Produktions- und Entwicklungsprojekten, konzerninternen und

sonstigen nicht zahlungswirksamen

Zugängen

Abzüglich: Investitionsausgaben aus dem laufenden -187,7- -161,0- -80,0- -348,8- -158,6-

Bergbaubetrieb - Alle

Standorte

Abzüglich: Leasingzahlungen für nicht betriebsnotwendige -7,8- -6,2- -5,4- -14,1- -10,2-

Anlagegüter

Abzüglich: Nicht fortgeführte Explorationskosten -6,5- -6,6- -2,1- -13,1- -3,9-

Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte vor Veränderungen $-223,7- $-408,9- $-154,5- $-632,6- $-212,2-

des Betriebskapitals - Alle

Geschäftsbereiche

Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte vor Veränderungen $--- $-14,5- $-62,4- $-14,5- $-85,0-

des Betriebskapitals - aufgegebene

Geschäftsbereiche(3)

Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte vor Veränderungen $-223,7- $-394,3- $-92,1- $-618,0- $-127,2-

des Betriebskapitals - Fortgeführte

Geschäftsbereiche

Zunahme des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals - Gesamte -(68,6) -(104,2) -6,9- -(172,8) -(11,9)

Geschäftstätigkeit

Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte nach Veränderungen $-155,1- $-304,7- $-161,4- $-459,8- $-200,3-

des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals - Alle

Geschäftsbereiche

(1) Die in den Betriebsaufwendungen für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 erfassten einmaligen Aufwendungen umfassen eine Wertminderung des in der Haufenlaugung bei Los Filos gelagerten Erzes, die auf die unbefristete Einstellung des Betriebs am 1. April 2025 zurückzuführen ist.

(2) Enthält gezahlte Steuern und Erlöse aus Goldvorauszahlungen, die nicht im freien Cashflow des Bergwerks berücksichtigt werden und in der Kapitalflussrechnung im operativen Cashflow vor nicht zahlungswirksamen Veränderungen des Betriebskapitals enthalten sind.

(3) Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des freien Cashflows des Bergwerks nach Veränderungen des Betriebskapitals aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Drei Monate bis zum Sechs Monate bis

in Millionen US-Dollar 30. Juni, 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Aufgegebene Geschäftsbereiche:

Operativer Cashflow vor nicht zahlungswirksamen $--- $-20,7- $-91,6- -20,7- -143,3-

Veränderungen des

Betriebskapitals

Abzüglich: Investitionsausgaben aus dem laufenden --- -6,2- -29,2- -6,2- -58,3-

Bergbaubetrieb

Gesamt-Free-Cashflow des Bergwerksstandorts vor --- -14,5- -62,4- $-14,5- $-85,0-

Veränderungen des Betriebskapitals

Anstieg des nicht zahlungswirksamen betrieblichen --- -(17,9) -(7,7) $-(17,9) $-(18,9)

Umlaufvermögens

Gesamt-Free-Cashflow des Bergwerksstandorts nach $--- $-(3,3) $-54,7- $-(3,3) $-66,1-

Veränderungen des

Betriebskapitals

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Die folgenden Tabellen enthalten die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA, wie sie vom Unternehmen ermittelt wurden:

Drei Monate bis zum Sechs Monate bis

in Millionen US-Dollar 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Fortgeführte Geschäftsbereiche:

Nettoergebnis (Verlust) - Fortgeführte Geschäftsbereiche $-218,6- $-187,2- $-(28,4) $-405,8- $-(106,9)

Ertragsteueraufwand -87,0- -126,8- -30,7- -213,8- -39,7-

Abschreibungen und Wertminderungen -130,3- -116,1- -59,1- -246,4- -110,1-

Finanzierungskosten -12,1- -31,7- -43,9- -43,8- -90,4-

Finanzerträge -(2,7) -(4,2) -(2,4) -(6,9) -(4,2)

EBITDA - fortgeführte Geschäftsbereiche $-445,3- $-457,6- $-102,9- $-902,9- $-128,9-

Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung -2,0- -1,8- -4,4- -3,7- -7,3-

Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Goldkontrakten -(35,9) -(10,9) -(10,6) -(46,8) -16,4-

Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus -4,8- -10,9- -(30,2) -15,8- -(64,6)

Devisentermingeschäften

Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust -(3,7) -(8,8) -6,0- -(12,5) -4,0-

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten -(10,4) -4,1- -6,1- -(6,3) -21,1-

Gegenleistung von

Greenstone

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der -(18,6) -1,7- --- -(16,9) ---

Wandlungsoption der Wandelanleihe

2025

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der -(13,6) -(2,0) -(15,6) ---

Verbindlichkeit aus

Equinox-Gold-Optionsscheinen

Netto(gewinn)verlust aus der Änderung und Tilgung von -(18,2) -32,6- --- -14,4- ---

Verbindlichkeiten

Sonstige (Erträge) Aufwendungen -(2,4) -1,7- -(0,1) -(0,7) -1,9-

Transaktions- und Integrationskosten -4,2- -0,3- -9,0- -4,6- -12,3-

Beizulegende Zeitwertanpassungen bei erworbenen Vorräten -4,8- -3,9- -(1,4) -8,7- -2,2-

Einmalige Aufwendungen, die im Betriebsergebnis erfasst --- --- -11,7- --- -40,2-

wurden(1)

Einmalige Aufwendungen, die in den Pflege- und --- --- -8,1- --- -17,5-

Unterhaltskosten erfasst

wurden

Bereinigtes EBITDA - fortgeführte Geschäftsbereiche $-358,3- $-493,0- $-105,8- $-851,3- $-187,2-

Bereinigtes EBITDA - aufgegebene Geschäftsbereiche(2) $--- $-34,2- $-93,3- $-34,2- $-153,4-

Bereinigtes EBITDA - alle Geschäftsbereiche $-358,3- $-527,2- $-199,1- $-885,5- $-340,6

-

(1) Zu den einmaligen Aufwendungen, die in den Betriebskosten für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 erfasst wurden, gehört eine Wertminderung auf das Erz im Haufenlaugungsbetrieb in Los Filos, die auf die unbefristete Einstellung des Betriebs am 1. April 2025 zurückzuführen ist.

(2) Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des bereinigten EBITDA aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Drei Monate zum Sechs Monate zum

in Millionen US-Dollar 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Aufgegebene Geschäftsbereiche:

Jahresüberschuss $-12,0- $-122,9- $-52,3- $-135,0- $-55,3-

Ertragsteueraufwand - -9,1- -(5,2) -9.1- -(3,6)

Abschreibungen und Wertminderungen - --- -36,5- --- -83,1-

Finanzierungskosten - -0,4- -1,4- -0,4- -3,3-

Finanzerträge --- --- -(0,1) --- -(0,4)

EBITDA - aufgegebene Geschäftsbereiche $-12,0- $-132,5- $-84,8- $-144,5- $-137,8-

Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung --- --- -0,1- --- -0,1-

Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust --- -7,2- -5,7- -7,2- -13,7-

Gewinn aus dem Verkauf der brasilianischen -(12,0) -(105,6) -(117,7) ---

Geschäftsbereiche

Sonstige (Erträge) Aufwendungen --- -0,1- -2,7- -0,1- -1,8-

Bereinigtes EBITDA - aufgegebene Geschäftsbereiche $--- $-34,2- $-93,3- $-34,2- $-153,4-

Bereinigter Jahresüberschuss und bereinigtes Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle enthält die Berechnung des bereinigten Jahresüberschusses und des bereinigten Gewinns je Aktie, wie sie vom Unternehmen angepasst und berechnet wurden:

Drei Monate bis zum Sechs Monate

in Millionen US-Dollar und Aktien 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Den Aktionären von Equinox Gold zurechenbarer $-218,6- $-187,2- $-(28,4) $-405,8- $-(106,9)

Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) - fortgeführte

Geschäftsbereiche

Zuzüglich (abzüglich):

Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung -2,0- -1,8- -4,4- -3,7- -7,3-

Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Goldkontrakten -(35,9) -(10,9) -(10,6) -(46,8) -16,4-

Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus -4,8- -10,9- -(30,2) -15,8- -(64,6)

Devisentermingeschäften

Nicht realisierter Wechselkursverlust (Gewinn) -(3,7) -(8,8) -6,0- -(12,5) -4,0-

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten -(10,4) -4,1- -6,1- -(6,3) -21,1-

Gegenleistung von

Greenstone

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der -(18,6) -1,7- --- -(16,9) ---

Wandlungsoption der Wandelanleihe

2025

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der -(13,6) -(2,0) --- -(15,6) ---

Optionsscheinverbindlichkeit

(Gewinn) Verlust aus der Änderung und Tilgung von -(18,2) -32,6- --- -14,4- ---

Verbindlichkeiten

Sonstige (Erträge) Aufwendungen -(2,4) -1,7- -(0,1) -(0,7) -1,9-

Transaktionskosten -4,2- -0,3- -9,0- -4,6- -13,1-

Beizulegende Zeitwertanpassungen bei erworbenen Vorräten -4,8- -3,9- -(1,4) -8,7- -2,2-

Einmalige Aufwendungen, die im Betriebsergebnis erfasst --- --- -11,7- --- -40,2-

wurden(1)

Einmalige Aufwendungen, die in den Pflege- und --- --- -8,1- --- -17,5-

Unterhaltskosten erfasst

wurden

Einmalige Belastung, die im Steueraufwand erfasst wurde --- -(1,2) -21,3- -(1,2) -6,5-

Auswirkungen der oben genannten Anpassungen auf die -(1,2) -(5,6) -(2,1) -(6,8) -(1,7)

Ertragsteuer

Nicht realisierter Wechselkursverlust (Gewinn), erfasst -(7,1) -1,4- -(0,2) -(5,6) -(1,8)

im latenten

Steueraufwand

Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) - $-123,3- $-217,2- $-(6,6) $-340,5- $-(44,9)

fortgeführte

Geschäftsbereiche

Bereinigter Jahresüberschuss - aufgegebene --- -16,8- -49,1- -16,8- -53,5-

Geschäftsbereiche(2)

Bereinigter Jahresüberschuss - alle Geschäftsbereiche $-123,3- $-234,0- $-42,5- $-357,3- $-8,6-

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen -790,0- -788,6- -499,4- -789,4- -477,7-

Aktien

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen -829,9- -825,8- -506,1- -829,9- -477,7-

Aktien

(verwässert)

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - fortgeführte

Geschäftsbereiche

Pro Aktie - unverwässert (USD/Aktie) 0,16 0,28 (0,01) 0,43 (0,09)

Pro Aktie - verwässert ($/Aktie) 0,15 0,26 (0,01) 0,41 (0,09)

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - aufgegebene

Geschäftsbereiche

Pro Aktie - unverwässert ($/Aktie) 0,00 0,02 0,10 0,02 0,11

Pro Aktie - verwässert ($/Aktie) 0,00 0,02 0,10 0,02 0,11

Bereinigtes Ergebnis je Aktie - alle Geschäftsbereiche

Pro Aktie - unverwässert ($/Aktie) 0,16 0,30 0,09 0,45 0,02

Pro Aktie - verwässert ($/Aktie) 0,15 0,28 0,08 0,43 0,02 $

(1) Die in den Betriebsaufwendungen für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 erfassten einmaligen Aufwendungen umfassen eine Wertminderung auf das Haufenlaugungserz in Los Filos, die auf die unbefristete Einstellung des Betriebs am 1. April 2025 zurückzuführen ist.

(2) Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des bereinigten Nettoergebnisses aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Drei Monate zum Sechs Monate zum

in Millionen US-Dollar 30. Juni 31. März 30. Juni 30. Juni 30. Juni

2026 2026 2025 2026 2025

Aufgegebene Geschäftsbereiche:

Den Aktionären von Equinox Gold zurechenbarer $-12,0- $-122,9- $-52,3- $-135,0- $-55,3-

Jahresüberschuss - aufgegebene

Geschäftsbereiche

Zuzüglich (abzüglich):

Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung --- --- -0,1- --- -0,1-

Nicht realisierter Wechselkursverlust (Gewinn) --- -7,2- -5,7- -7,2- -13,7-

Gewinn aus dem Verkauf der brasilianischen -(12,0) -(105,6) --- -(117,7) ---

Geschäftsbereiche

Sonstige Aufwendungen (Erträge) --- -0,1- -2,7- -0,1- -1,8-

Auswirkungen der oben genannten Anpassungen auf die --- -(1,2) -(1,7) -(1,2) -(2,5)

Einkommensteuer

Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust, der im --- -(6,7) -(9,9) -(6,7) -(15,0)

latenten Steueraufwand erfasst

wurde

Bereinigter Jahresüberschuss - aufgegebene $--- $-16,8- $-49,1- $-16,8- $-53,5-

Geschäftsbereiche

Nettoverschuldung

Eine Überleitung der Nettoverschuldung ist nachstehend aufgeführt.

in Millionen $ 30. Juni 31. März 30. Juni

2026 2026 2025

Kurzfristiger Anteil der Darlehen und Kredite $-29,1- $-29,1- $-220,3-

Langfristiger Anteil an Darlehen und Krediten -553,9- -585,6- $-1.560,0-

Gesamtverschuldung -583,0- -614,7- $-1.780,3-

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (frei verfügbar) -(317,8) -(363,0) $-(406,7)

Nettoverschuldung $-265,2- $-251,8- $-1.373,7-

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Die tatsächlichen Betriebsergebnisse und die daraus resultierenden Finanzergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Beträgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören: die Vorteile des Zusammenschlusses des Unternehmens mit Orla Mining, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich Produktionskapazitäten, Cashflow, Wachstum und langfristigem Wert; die aktualisierte konsolidierte Prognose des Unternehmens für 2026, einschließlich Produktion, Cash-Kosten, AISC, Wachstumskapital, Explorationsausgaben und Verwaltungs- und Gemeinkosten; die Erweiterung von Valentine Phase 2, einschließlich der erwarteten Verarbeitungskapazität, der Produktion und des Zeitplans für Planung, Beschaffung und Bau; den Zeitpunkt der Federal Record of Decision für South Railroad; die Wiederaufnahme des Betriebs und die Expansionsmöglichkeiten bei Los Filos; das Management des Unternehmens und geplante Übergänge; die Weiterentwicklung von South Railroad, Los Filos, Castle Mountain und Camino Rojo als Teil der Wachstumspipeline des Unternehmens; sowie die Ziele und Vorgaben des Unternehmens, einschließlich der Schaffung von langfristigem Shareholder Value.

Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, werden, erreichen, wachsen, planen, erwarten, schätzen, voraussehen, anstreben, vorantreiben, steigern und ähnliche Begriffe, einschließlich Varianten wie könnte, sollte oder müsste sowie die Verneinung solcher Begriffe. Das Unternehmen hält diese Erwartungen zwar für angemessen, sie stellen jedoch keine Garantien dar und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, darunter: die Realisierung der erwarteten Vorteile der Transaktion mit Orla Mining; die Erreichung der Explorations-, Produktions-, Kosten- und Entwicklungsziele; das Erreichen der Auslegungskapazität in den Betrieben Greenstone und Valentine; die erfolgreiche Umsetzung der Phase-2-Erweiterung in Valentine; die Wiederinbetriebnahme von Los Filos; den rechtzeitigen Erhalt der Genehmigungen für die South Railroad; stabile Goldpreise und Inputkosten; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; die Genauigkeit der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen; Aussagen bezüglich der Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre des Unternehmens; die regelmäßige Überprüfung und Änderungen der Dividendenpolitik des Unternehmens; die Festsetzung und Auszahlung künftiger Dividenden; die Einhaltung von Abbauplänen und Zeitplänen; erwartete Erzgehalte und Ausbeuten; das Ausbleiben von Arbeitskampfmaßnahmen oder ungeplanten Verzögerungen; produktive Beziehungen zu Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Gemeinden; die Aufrechterhaltung und rechtzeitige Erteilung neuer Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; geopolitische Stabilität; die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften; sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit indigenen und kommunalen Partnern. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, sie können sich jedoch als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem diejenigen, die im Abschnitt Risikofaktoren im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 19. Juni 2026, im Abschnitt Risikofaktoren im Lagebericht des Unternehmens vom 20. Februar 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie im Abschnitt Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold, die beide auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder Änderungen an solchen Informationen öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte das Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Matthew MacPhail, P.Eng., Executive Vice President, Technical Services bei Equinox Gold und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85402

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85402&tr=1

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