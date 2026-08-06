IRW-News: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold und Orla Mining schließen Unternehmenszusammenschluss ab, und schaffen damit Nordamerikas neuen führenden Goldproduzenten

IRW-PRESS: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold und Orla Mining schließen Unternehmenszusammenschluss ab, und schaffen damit Nordamerikas neuen führenden Goldproduzenten

· Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich jährlich 1,1 Millionen Unzen Gold fördern

· Klarer Weg zu mehr als 1,9 Millionen Unzen durch hochwertige nordamerikanische Wachstumsprojekte

· Geplante Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden bereitet das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vor

31. Juli 2026 / IRW-Press / Vancouver, BC / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) (Equinox Gold oder das Unternehmen) und Orla Mining Ltd. (TSX: OLA; NYSE American: ORLA) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ - freuen sich, den erfolgreichen Abschluss ihres zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschlusses (die Transaktion) bekannt zu geben, durch den ein neuer führender Goldproduzent in Nordamerika entsteht. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich jährlich etwa 1,1 Millionen Unzen Gold produzieren Mittelwert der Prognosen von Equinox Gold und Orla für das Gesamtjahr 2026, wie in der Pressemitteilung von Equinox Gold vom 14. Januar 2026 bzw. der Pressemitteilung von Orla vom 20. Januar 2026 näher erläutert.

, mit einer klaren Perspektive auf mehr als 1,9 Millionen Unzen Das erwartete Produktionswachstum resultiert aus der Fertigstellung der Erweiterung von Valentine Phase 2 (Kanada) sowie aus der Inbetriebnahme der Projekte Castle Mountain (USA), South Railroad (USA), Los Filos (Mexiko) sowie Camino Rojo Untertage (Mexiko) in Produktion gehen und gemäß den in den aktuellen technischen Berichten dargelegten Erwartungen betrieben werden; diese technischen Berichte sind unter den jeweiligen SEDAR+-Profilen von Equinox Gold (im Falle von Valentine, Castle Mountain und Los Filos) und Orla (im Falle von South Railroad und Camino Rojo) verfügbar.

, sobald seine hochwertigen nordamerikanischen Wachstumsprojekte erschlossen sind. Das fusionierte Unternehmen vereint ein Portfolio hochwertiger produzierender Minen, eine in der Branche führende Pipeline an Wachstumsprojekten, eine beträchtliche Generierung von freiem Cashflow sowie sehr erfahrene Führungs- und Fachteams.

Nach Abschluss der Transaktion ist Ross Beaty als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten und wurde zum Ehrenvorsitzenden sowie Sonderberater des Vorstands ernannt. Chuck Jeannes wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Ross Beaty, scheidender Vorstandsvorsitzender von Equinox Gold, erklärte: Als wir Equinox Gold vor etwas mehr als acht Jahren gründeten, hatten wir uns zum Ziel gesetzt, ein Unternehmen aufzubauen, das zu einem führenden Goldproduzenten werden sollte. Es war äußerst befriedigend zu sehen, wie diese Vision Gestalt annahm und schließlich in unserem Zusammenschluss mit Orla gipfelte, wodurch Equinox Gold nun als etabliertes Goldbergbauunternehmen mit enormem Potenzial für weiteres Wachstum positioniert ist. Ich trete zwar als Vorstandsvorsitzender zurück, ziehe mich aber nicht aus dem Unternehmen zurück, und ich freue mich darauf, als Sonderberater des Vorstands zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ich möchte meinen Vorstandskollegen, unseren Mitarbeitern, unseren Aktionären und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, aufrichtig für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Der Aufbau von Unternehmen ist immer eine Teamleistung. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und freue mich darauf, zu sehen, wie das Unternehmen weiter wächst, Wert schafft und die vor uns liegenden Chancen nutzt.

Chuck Jeannes, designierter Vorstandsvorsitzender von Equinox Gold, kommentierte: Der Abschluss dieses Zusammenschlusses markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für Equinox Gold. Gemeinsam haben wir Nordamerikas neuen führenden Goldproduzenten geschaffen, dessen Produktion zu über 60 % aus drei langlebigen Minen in Kanada stammt, ergänzt durch ein Portfolio hochwertiger Betriebe, eine vielversprechende Pipeline von Wachstumsprojekten und die finanzielle Stärke, um langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen. Es ist mir eine Ehre, in diesem wichtigen Moment in der Entwicklung des Unternehmens die Rolle des Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen.

Um das volle Potenzial dieses Zusammenschlusses auszuschöpfen, ist eine stabile Führung erforderlich. Nach dem außergewöhnlichen Wachstum, das Equinox Gold im vergangenen Jahr erzielt hat, und dem erfolgreichen Abschluss dieses transformativen Zusammenschlusses ist es unerlässlich, dass das Unternehmen sein nächstes Kapitel mit einem Führungsteam beginnt, das sich der langfristigen Steuerung des Unternehmens verschrieben hat.

Vor diesem Hintergrund hat Darren Hall beschlossen, zum 31. Oktober 2026 aus dem Unternehmen Equinox Gold auszuscheiden. Darren hat in einer außergewöhnlichen Phase des Wachstums und des Wandels für das Unternehmen eine entscheidende Rolle gespielt, die in der Vollendung dieses Zusammenschlusses und der Schaffung eines stärkeren, stärker diversifizierten nordamerikanischen Senior-Goldproduzenten gipfelte. In den kommenden drei Monaten wird Darren eng mit Jason Simpson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und geordneten Übergang zu gewährleisten; danach wird Jason die Rolle des Chief Executive Officer übernehmen. Im Namen des Vorstands möchte ich Darren für seine außergewöhnliche Führungsstärke und die wichtige Rolle danken, die er dabei gespielt hat, Equinox Gold zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist.

Da ich während einer anhaltenden Phase des Wachstums und Erfolgs bei Orla eng mit Jason zusammengearbeitet habe, habe ich vollstes Vertrauen in Jasons Fähigkeit, Equinox Gold durch dieses nächste Kapitel zu führen. Er versteht das Geschäft, hat sich den Respekt der Teams von im gesamten Unternehmen verdient und teilt unser unerschütterliches Engagement für unsere Werte, unsere Mitarbeiter und unsere langfristige Vision. Jason bringt die Führungsqualitäten, die Disziplin, den Ehrgeiz und die Erfahrung mit, die erforderlich sind, um die vielen vor uns liegenden Chancen zu nutzen, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie das Unternehmen unter seiner Führung weiter wächst und erfolgreich ist.

Ich möchte mich auch bei Ross Beaty für seine Führungsstärke, seine Weitsicht und seine unzähligen Beiträge als Gründer von Equinox Gold bedanken. Sein fortgesetztes Engagement als Sonderberater des Vorstands wird uns auf unserem weiteren Weg wertvolle Kontinuität gewährleisten.

Equinox Gold tritt aus einer Position der Stärke in die nächste Phase ein - mit einem diversifizierten Portfolio hochwertiger Vermögenswerte, einer beispiellosen Pipeline an Wachstumschancen sowie dem Team und der finanziellen Kapazität, diese unglaubliche Chance zur Wertschöpfung zu nutzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern auf den Stärken beider Unternehmen aufzubauen, unsere Strategie umzusetzen und die bedeutenden Chancen zu realisieren, die dieser Zusammenschluss geschaffen hat.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, kommentierte: Equinox Gold zu einem etablierten Produzenten auszubauen, war das Privileg meiner Karriere. Ich bin stolz auf das, was dieses Team gemeinsam erreicht hat, und bin zuversichtlich, dass Jason das Unternehmen durch ein außergewöhnliches nächstes Kapitel führen wird. Dies ist der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang, und ich gehe in der Gewissheit, dass das Unternehmen in sehr guten Händen ist.

Der neu zusammengesetzte Vorstand von Equinox Gold besteht nun aus: Chuck Jeannes (Vorsitzender), Lenard Boggio (leitender Direktor), Tamara Brown, Omaya Elguindi, Douglas Forster, Darren Hall (CEO), Blayne Johnson, Rob Krcmarov, Jason Simpson (Präsident), David Stephens und Mike Vint.

Equinox Gold wird weitere Informationen zu den Pro-forma-Vorteilen der Transaktion, einschließlich der konsolidierten Prognose für 2026, bekannt geben, wenn das Unternehmen am Mittwoch, dem 5. August 2026, nach Börsenschluss seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht.

Equinox Gold beabsichtigt, Orla dazu zu veranlassen, (i) die Orla-Aktien von der Toronto Stock Exchange und der NYSE American Stock Exchange zu delisten, (ii) die Aufhebung des Status als berichtspflichtiges Unternehmen zu beantragen und (iii) die Berichtspflichten als börsennotiertes Unternehmen anderweitig so bald wie möglich zu beenden.

Orla-Aktien, die in Online-Handelskonten oder in Brokerage-Konten gehalten werden, werden automatisch aktualisiert, um den Erhalt der Equinox Gold-Aktien widerzuspiegeln, in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Transaktion. Orla-Aktionäre, die physische Aktienzertifikate oder DRS-Abrechnungen besitzen, müssen ein Übermittlungsschreiben an die Transferstelle von Equinox Gold, Computershare Investor Services Inc., einreichen, um ihre Equinox-Gold-Aktien zu erhalten. Weitere Informationen zum Verfahren für den Erhalt der Equinox-Gold-Aktien finden Sie auf der Website von Equinox Gold unter www.equinoxgold.com oder per E-Mail anir@equinoxgold.com .

BMO Capital Markets fungierte bei der Transaktion als Finanzberater von Equinox Gold und legte dem Vorstand von Equinox Gold ein Fairness-Gutachten vor. CIBC World Markets Inc. legte dem Vorstand von Equinox Gold ein Fairness-Gutachten gegen eine feste Gebühr vor. Blake, Cassels & Graydon LLP fungierte als kanadischer Rechtsberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als US-amerikanischer Rechtsberater.

Trinity Advisors Corporation fungierte bei der Transaktion als Finanzberater von Orla. Die Scotiabank fungierte als Finanzberater des Sonderausschusses von Orla, und die Scotiabank sowie Fort Capital legten dem Sonderausschuss von Orla Fairness Opinions gegen eine feste Gebühr vor. Stifel Nicolaus Canada Inc. und Edgehill Advisory Ltd. fungierten bei der Transaktion als Kapitalmarktberater von Orla. Cassels Brock & Blackwell LLP fungierte als kanadischer Rechtsberater von Orla, Crowell & Moring LLP fungierte als US-Rechtsberater und Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierte als kanadischer Rechtsberater des Sonderausschusses von Orla.

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist, um sich zu einem neuen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über eine solide Grundlage aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie über eine Pipeline von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit umfassender Fachkompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich anir@equinoxgold.com .

Ansprechpartner bei Equinox Gold

Etienne Morin, Chief Capital Markets Officer Ingrid Rico, SVP Capital Markets

T: 778.558.3141 T: 647.835.7913

E: etienne.morin@equinoxgold.com E:ingrid.rico@equinoxgold.com

E: ir@equinoxgold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: Aussagen zur erwarteten Goldproduktion des Unternehmens; die Dekotierung der Orla-Aktien und die Beendigung der Berichtspflichten von Orla als börsennotiertes Unternehmen nach Abschluss der Transaktion; sowie erwartete Veränderungen in der Unternehmensführung. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie wird, voraussichtlich, erwarten und ähnliche Ausdrücke sowie durch Formulierungen gekennzeichnet, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten oder sollten eintreten, oder durch die negative Konnotation solcher Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Obwohl Equinox Gold der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen verfügbaren Informationen und/oder der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Equinox Gold hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu erzielen; Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen des Goldpreises; Risiken im Zusammenhang mit neuen Mitgliedern der Geschäftsführung und des Vorstands des fusionierten Unternehmens; die Fähigkeit, erfolgreich mit First Nations und indigenen Partnern sowie lokalen Gemeinden zusammenzuarbeiten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 19. Juni 2026 beschrieben sind, im Abschnitt Risiken und Ungewissheiten im Lagebericht des Unternehmens vom 20. Februar 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie im Abschnitt Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind; alle diese Dokumente sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar verfügbar. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Equinox Gold in Bezug auf zukünftige Ereignisse zu verstehen, und gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Equinox Gold keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Änderungen öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln. Sollte Equinox Gold eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, darf daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass Equinox Gold weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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