IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration verdreifacht die Größe seines Uranprojekts Bradley Lake in Nord-Saskatchewan, Kanada

IRW-PRESS: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration verdreifacht die Größe seines Uranprojekts Bradley Lake in Nord-Saskatchewan, Kanada

6. August 2026 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich bekannt zu geben, dass die Größe des Uranprojekts Bradley Lake (Bradley Lake oder das Projekt) durch das Abstecken von sechs (6) neuen Claims (die Claims) während der vor kurzem erfolgten Wiedereröffnung von Grundflächen, die von der Regierung von Saskatchewan verwaltet werden, um mehr als 300 % erweitert werden konnte. Bradley Lake besteht aktuell aus sieben (7) Mineralclaims, die sich zu 100 % im Besitz von Greenridge befinden und nicht mit Royalties belegt sind und sich über eine Gesamtfläche von 3.563 Hektar (8.804 Acres) erstrecken. Das Gebiet liegt dreißig (30) Kilometer nordwestlich von Stony Rapids, in der nördlich gelegenen Region Athabasca in Saskatchewan.

Highlights der Konzessionsübernahme bei Bradley Lake

· Die Claims wurden durch kostengünstiges Abstecken erworben, nachdem Greenridge Ende 2025 eine Hyperspektralmessung durchgeführt hatte. Im Rahmen der Messung wurden Alterationsanomalien entdeckt, die Ähnlichkeiten mit einer Anomalie im Bereich der Uranvorkommen bei Bradley Lake aufwiesen. Dort wurden bei historischen Probenahmen aus Aufschlüssen Uranwerte von bis zu 3,53 % UO ermittelt.

· Im Jahr 2025 erhielt das Unternehmen dann die Ergebnisse einer helikoptergestützten Time-Domain-Elektromagnetik-Messung (HTDEM) und einer radiometrischen Messung bei Bradley Lake. Es wurde eine leitfähige Struktur abgegrenzt, die mit einer radiometrischen Anomalie korrelierte. Letztere ist nun vollständig von der erweiterten Konzessionsfläche abgedeckt (siehe Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85395/GreenridgeExploration_08-06-2026_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 - Bradley Lake: Uranvorkommen, EM-Leiter und Alterationsstrukturen

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: Die Ergebnisse unserer Explorationskampagne 2025 bei Bradley Lake lieferten uns einen guten Grund für die Ausweitung des ursprünglichen Projektgeländes, als die angrenzenden Gebiete Anfang des Jahres für das Abstecken freigegeben wurden. Wir hoffen bei der eingehenden Erkundung der neuen Claims auf ähnliche Uranausbisse zu stoßen, wie wir sie auf dem Projektgelände bereits gefunden haben.

Über das Uranprojekt Bradley Lake

Bradley Lake wird von der Scherungszone Grease River (GRSZ) in zwei Teile aufgespalten. Letztere ist eine tektonische Struktur der Erdkruste, die den westlichen Rand der Tantato Domain im Norden Saskatchewans definiert und vermutlich strukturell mit der Uranlagerstätte Fond du Lac verbunden ist, die 34 Kilometer südwestlich des Projektgeländes liegt. Das Projekt beherbergt die Uranvorkommen Bradley West und Bradley East. Historische Aufschlussproben wiesen hier Urangehalte von bis zu 3,53 % UO auf. Diese Vorkommen finden sich in senkrecht zum Streichen verlaufenden Klüften einer Abfolge von grobkörnigen bis pegmatitischen Gesteinsgängen und/oder Schichten aus Feldspat-Quarz ± Biotit. Diese Gesteinsgänge und/oder Schichten weisen scharf abgegrenzte und parallel zu den Schieferungen verlaufende Kontakte mit stark gescherten, pelitischen Metasedimenten am Südrand der GRSZ auf.

Das Projektgelände wurde seit 1968, als erstmals radioaktive Vorkommen im Rahmen einer luftgestützten radiometrischen Messung festgestellt wurden, sporadisch erkundet.2 Im Jahr 1978 entdeckte die Saskatchewan Mining and Development Corporation, ein Vorgängerunternehmen der Cameco Corporation, einen radioaktiven Ausbiss im Projektgebiet. Im Jahr 2007 wurde über Bradley Lake eine magnetisch-radiometrische VLF-Flugmessung durchgeführt, bei der eine etwa 700 Meter lange radiometrische Urananomalie lokalisiert wurde. Diese entspricht einem Teil der bekannten mineralisierten Zonen an der Oberfläche.3

Im Jahr 2011 wurden von einem Bohrplatz aus zwei relativ kurze Bohrungen scherenförmig abgeteuft, um die vermutete Streichrichtung der Uranvorkommen bei Bradley Lake in geringer Tiefe zu unterschneiden. Dabei wurde die höchstgradige Durchschneidung mit 0,047 % U3O8 über 0,3 Meter in einer Tiefe zwischen 23,3 und 23,6 Metern angetroffen.4 Die beiden (2) Löcher aus dem Jahr 2011 mit einer Gesamtlänge von nur 123,4 Meter zielten auf die Aufschlüsse und nicht auf die Leiter ab, die anhand früherer elektromagnetischer (EM) Messungen aufgefunden wurden. Letztere waren nur begrenzt in der Lage, tieferliegende Strukturen, die sich möglicherweise unterhalb der Uranausbisse befinden, zu erfassen.

Highlights der Greenridge-Exploration bei Bradley Lake

· Im Jahr 2022 führte ALX Resources Corp. (ein Unternehmen, das im Dezember 2024 vollständig von Greenridge übernommen wurde) eine Standortbegehung zur Inspektion der Vorkommen bei Bradley Lake durch und kartierte bei Bradley West eine sechzig (60) Meter lange, in Nordost-Südwest-Richtung verlaufende Struktur an der Oberfläche, die mehrere radioaktive Vorkommen aufwies. Vier (4) Proben wurden aus radioaktiven Aufschlüssen entlang der Vorkommen Bradley West und East entnommen. Die geochemischen Werte lagen zwischen 0,08 % und 1,77 % UO.

· Die 2025 von der Firma Axiom Exploration Group Ltd. im Auftrag von Greenridge durchgeführte hochauflösende elektromagnetische Flugmessung Xcite war ein finaler Test, um festzustellen, ob das Projekt tiefliegende, leitfähige Korridore beherbergt, die eine potenzielle Uranmineralisierungen enthalten könnten. Zusätzlich wurden radiometrische Daten erhoben, um radioaktive Anomalien zu erfassen, die mit Spuren bekannter uranhaltiger Zonen an der Oberfläche übereinstimmen.

· Eine große Zone mit anomaler Radioaktivität nahe dem südlichen Rand des Xcite-Messgebiets aus dem Jahr 2025 streicht in Nordost-Südwest-Richtung, annähernd parallel zu vermutlichen EM-Leitern und Verwerfungen in diesem Gebiet. Dies ist ein weiterer Beweis für das Potenzial der südlichen Randzone des Projekts, wo in den elektromagnetischen, magnetischen und radiometrischen Daten übereinstimmende Anomalien ein vielversprechendes Ziel für weitere Explorationen nahelegen.

Greenridge ist überzeugt, dass das volle Potenzial der Uranvorkommen bei Bradley Lake noch nicht ausgeschöpft ist. Die Lagerstätten Bradley West und East deuten auf zwei unterschiedliche Uranerztypen hin: Pechblende-Äderchen in Pegmatiten und möglicherweise wesentlich bedeutendere Uranvorkommen in Scherungszonen. Beide Mineralisierungstypen weisen ein hohes Uran-Thorium-Verhältnis auf, das auf hydrothermale Vorgänge im Zusammenhang mit strukturellen/hydrothermalen Verdrängungsprozessen und nicht auf einen magmatischen Ursprung hindeutet (Daubeny, 2009). Greenridge bindet die Ergebnisse der HTDEM-Messung von 2025 laufend in das historische geologische und geophysikalische Datenmaterial ein, um die Ausdehnung bekannter Mineralisierungszonen bei Bradley Lake genauer abzugrenzen.

Das Unternehmen besitzt eine bis 31. Mai 2027 gültige Explorationsgenehmigung für die Oberflächenprospektion und Probenahme sowie für luft- und bodengestützte geophysikalische Messungen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., Technical Advisor, einem geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen zu den jüngsten und historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, auf denen die hierin enthaltenen Informationen und Einschätzungen beruhen.

Das Management weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und veröffentlicht wurden, die in keiner Verbindung zu Greenridge stehen, von der qualifizierten Person des Unternehmens weder überprüft noch bestätigt wurden. Diese historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist ferner darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf angrenzenden oder benachbarten Mineralliegenschaften - unabhängig davon, ob es sich um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Ergebnisse zulassen, die auf dem Projekt erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung kritischer Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 22 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 242.239 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold- und Nickelentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 13 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 167.573 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in neun weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel, Kupfer und Kobaltexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 74.666 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

· Die Liegenschaft Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m7.

· Die Liegenschaft Hook-Carter (25 % Greenridge, 75 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen (SW) Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Ltd. entfernt.

· Die Liegenschaft Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 8, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt9 enthielten.

· Die Liegenschaft Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe10, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra11, die 31,13 % U3O8 ergab.

· Auf der Liegenschaft Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu12.

· Das Bohrprogramm 2022 auf dem Projekt Electra Nickel lieferte unter anderem 2.040 ppm Ni über 1,0 m sowie 1.260 ppm Ni über 3,5 m.13

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen auch Liegenschaften gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD), Bericht #74O09-0023.

2 - Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD), Bericht #74O07-0021.

3 - Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD), Bericht Nr. 74O09-0023, Anhang IV.

4 - Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD), Bericht #74O08-0076.

5 - Bradley Lake: ALX Resources Corp.: Pressemitteilung vom 16. Mai 2023.

6 - Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD), Bericht #74O08-0076.

7 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004..

8 - Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

9 - McKenzie Lake: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

10 - Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd..

11 - Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

12 - Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020..

13 - Electra Nickel: Pressemitteilung der ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und umfassen unter anderem Aussagen zum Projekt und dessen Mineralisierungs-Potenzial, zu den Zielen, Vorgaben oder Zukunftsplänen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, zu künftigen Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts sowie zu den erwarteten Vorteilen des Erwerbs der Claims. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85395

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85395&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3949191041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.