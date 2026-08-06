IRW-News: Norsemont Mining Inc. : Norsemont gibt die strategische Erweiterung des Konzessionspakets Choquelimpie auf 9.048 Hektar bekannt

IRW-PRESS: Norsemont Mining Inc. : Norsemont gibt die strategische Erweiterung des Konzessionspakets Choquelimpie auf 9.048 Hektar bekannt

Vancouver, B.C., 6. August 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) gibt eine strategische Erweiterung seines Konzessionspakets im Projekt Choquelimpie bekannt. Mit den neu abgesteckten Flächen kommen weitere 3.291 Hektar hinzu. Damit vergrößert sich das gesamte Projektgebiet auf 9.048 Hektar und stärkt Norsemonts Kontrolle über wichtige geologische Trends und aussichtsreiche Zonen, die vom technischen Team des Unternehmens ermittelt wurden.

Die zusätzlichen Flächen wurden auf Grundlage der laufenden geologischen Interpretationen und des Wissens, dass die bekannten Mineralisierungszonen Ausläufer bilden, ausgewählt. Die neuen Claims liegen entlang gut zugänglicher Korridore und bieten somit effiziente Zugangsmöglichkeiten für zukünftige Explorations- und Erschließungsaktivitäten.

Highlights

- Die Konzessionsfläche wurde um 3.291 Hektar auf insgesamt 9.048 Hektar erweitert.

- Die neu abgesteckten Gebiete umfassen Ausläufer von mehreren geologischen Trends und aussichtsreichen Zonen, die bereits aufgefunden wurden.

- Die Flächenerweiterung unterstützt das langfristige Wachstumspotenzial bei der Exploration und Erschließung von Choquelimpie.

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Kommentar der Unternehmensführung

Marc Levy, CEO von Norsemont Mining, erklärt:

Das Unternehmen setzt die Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Bereich der ausgedehnten Mineralisierung bei Choquelimpie fort. Wir sind begeistert, dass unser Geologenteam mehrere Ausläufer bestehender geologischer Trends und chancenreicher Zonen entlang bereits vorhandener Straßenzüge für zukünftige Explorations- und Entwicklungsprojekte ermittelt hat. Durch unsere systematische Vorgehensweise im technischen und planerischen Bereich können wir die Wertschöpfung und den Ausbau bei Choquelimpie optimieren. Die Bohrungen schreiten voran, und wir warten mit Spannung darauf, dass uns schon bald weitere Ergebnisse vorliegen.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG und Chefgeologe von Norsemont Mining Inc., eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Norsemont Mining wird von einem erfahrenen Team aus fachkundigen Rohstoffexperten geleitet, das sich auf den Ausbau der Gold-, Silber- und Kupfervorkommen im unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Choquelimpie bis hin zur Machbarkeitsstudie konzentriert. Das Projekt ist Gegenstand eines technischen Berichts, der vom Unternehmen am 16. Mai 2025 eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca abrufbar ist. Dieser enthält:

- Angedeutete Ressourcen: 81,9 Mio. Tonnen mit 0,66 g/t Au (1.731.000 Unzen Au) und 12,6 g/t Ag (33.233.000 Unzen Ag)

- Vermutete Ressourcen: 25,3 Mio. Tonnen mit 0,55 g/t Au (446.000 Unzen Au) und 8,9 g/t Ag (7.219.000 Unzen Ag)

Choquelimpie ist ein ehemaliger Produktionsbetrieb mit mehr als 1.720 Bohrungen sowie einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur einschließlich Straßen, Strom- und Wasserversorgung, Campanlagen und einer vormals in Betrieb befindlichen Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzkapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist einer verantwortungsbewussten, nachhaltigen Erschließung sowie modernen Explorationspraktiken verpflichtet, um weiteren Mehrwert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

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