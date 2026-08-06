IRW-News: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm erbohrt 215 g/t AgÄq (1,2) über 11,9 m und 200 g/t AgÄq über 15,4 m in der Zone Rosarios

IRW-PRESS: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm erbohrt 215 g/t AgÄq (1,2) über 11,9 m und 200 g/t AgÄq über 15,4 m in der Zone Rosarios

Toronto, Ontario, 6. August 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, die Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm in dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla (La Parrilla) im Bundesstaat Durango, Mexiko, bekannt zu geben. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrergebnisse stammen aus der Zone Rosarios innerhalb der ehemals produzierenden Mine Rosarios.

Zu den wichtigsten Highlights zählen:

· Bohrung IDP-RO-26-004 lieferte 215 g/t AgÄq (Silberäquivalent) über 11,90 Meter (m) (geschätzte wahre Mächtigkeit, ETW 11,9 m).

· Bohrung IDP-RO-26-007 lieferte 200 g/t AgÄq(1,2) über 15,35 m (ETW(3) 13,3 m).

· Bohrung IDP-RO-26-005 lieferte 297 g/t AgÄq über 7,30 m (ETW 7,2 m), 160 g/t AgÄq über 4,85 m (ETW 4,8 m) sowie 196 g/t AgÄq über 3,85 m (ETW 3,8 m).

· Bohrung IDP-RO-26-002 lieferte 239 g/t AgÄq über 5,90 m (ETW 5,7 m).

· Bohrung IDP-RO-26-008 lieferte 481 g/t AgÄq über 1,65 m (ETW 1,6 m) sowie 149 g/t AgÄq über 4,10 m (ETW 3,9 m).

· Bohrung IDP-RO-26-003 lieferte 442 g/t AgÄq über 1,00 m (ETW 0,9 m).

· Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der Zone Rosarios hoben das Potenzial hervor, die angedeuteten Ressourcen um weitere 100 m in Richtung Oberfläche auf einer Streichlänge von 125 m zu erweitern.

Greg McKenzie, President und CEO, erklärte: Wir freuen uns, erneut eine Reihe beeindruckender Bohrergebnisse vorlegen zu können, die diesmal das Potenzial zur Erweiterung der Mineralressource von La Parrilla in der Zone Rosarios belegen. Wir werden unser 15.000-m-Bohrprogramm fortsetzen, um das Ausmaß der Ressource zu vergrößern, während der Betrieb bei La Parrilla schrittweise hochgefahren wird.

Zone Rosarios

Die Zone Rosarios ist seit jeher ein wichtiger Teil von La Parrilla und zeichnet sich durch einen sulfidhaltigen Quarz-Karbonat-Gang aus, der in einer Verwerfungszone beherbergt ist, deren Streichrichtung Westnordwest ist und die mit einer Neigung von 64 Grad nach Nordosten über eine bekannte Streichlänge von etwa 2 km einfällt. Die Mineralisierung bei Rosarios erstreckt sich vertikal über 900 m, und ihre wahre Mächtigkeit variiert um bis zu 14 m. Der Gang Rosarios befindet sich in etwa am nördlichen Kontakt zwischen Sedimenten und einem Granodioritstock. Stockwork-Zonen sind entweder im Liegenden oder im Hangenden des Gangs Rosarios ausgebildet, während Gangverzweigungen und Sulfidverdrängungszonen typischerweise im Hangenden vorkommen. Die Zone Rosarios ist sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe noch offen.

Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der 8 in der Zone Rosarios niedergebrachten Infill-Bohrungen zusammen, die auf die Oxidmineralisierung abzielten.

Zu den Highlights der im westlichen Teil der Zone Rosarios niedergebrachten oberflächennahen Bohrungen zählen:

· Bohrung IDP-RO-26-007 lieferte 200 g/t AgÄq über 15,35 m (ETW 13,3 m) in einer Oxidmineralisierung.

· Bohrung IDP-RO-26-004 lieferte 215 g/t AgÄq über 11,90 m (ETW 11,9 m) in einer Oxidmineralisierung.

· Die Bohrung IDP-RO-26-005 lieferte 297 g/t AgÄq über 7,30 m (ETW 7,2 m) in einer Sulfidmineralisierung sowie 160 g/t AgÄq über 4,85 m (ETW 4,8 m) und 196 g/t AgÄq über 3,85 m (ETW 3,8 m) in einer Oxidmineralisierung.

· Bohrung IDP-RO-26-002 lieferte 239 g/t AgÄq über 5,90 m (ETW 5,7 m) in einer Oxidmineralisierung.

· Bohrung IDP-RO-26-008 lieferte 481 g/t AgÄq über 1,65 m (ETW 1,6 m) in einer Oxidmineralisierung sowie 149 g/t AgÄq über 4,10 m (ETW 3,9 m) in einer Oxidmineralisierung.

· Bohrung IDP-RO-26-003 lieferte 442 g/t AgÄq über 1,00 m (ETW 0,9 m) in einer Oxidmineralisierung.

Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen in der Zone Rosarios haben das Potenzial hervorgehoben, die angedeuteten Ressourcen um weitere 100 m in Richtung Oberfläche über eine Streichlänge von 125 m zu erweitern.

Die untertägigen Instandsetzungs- und Erschließungsarbeiten in der vormals produzierenden Mine Rosarios sind im Gange. Alle in dieser Pressemitteilung gemeldeten mineralisierten Abschnitte befinden sich in der Nähe der bestehenden Infrastruktur und Grubenbaue im Bereich der Mine.

Silver Storm hat zwei Untertage- und ein Übertage-Bohrgerät in Betrieb, um das laufende Bohrprogramm voranzutreiben. Bisher wurden insgesamt 115 Bohrlöcher fertiggestellt (~13.000 m).

Weitere Informationen sind dem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) mit dem Titel Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico mit Stichtag 24. März 2025, der auf SEDAR (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens (www.silverstorm.ca) eingesehen werden kann.

Abbildung 1: Längsschnitt der Zone Rosarios (Blick nach Norden)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85385/SilverStorm_06-08-2026_DEPRcom.001.png

Tabelle 1(1): Ausgewählte Analyseabschnitte aus den Bohrlöchern 2026 in der Zone Rosarios sowie historische Analyseergebnisse

Zone Bohrloch Von Bis Abschnitt ETW(3) AgÄq(2) Ag Au Pb Zn

(m) (m) g/t g/t g/t % %

RO IDP-RO-26-001 48,65 50,80 2,15 2,14 154 144 0,10 - -

340FW IDP-RO-26-002 87,60 93,50 5,90 5,70 239 222 0,18 - -

RO IDP-RO-26-003 60,20 61,20 1,00 0,91 442 397 0,48 - -

RO IDP-RO-26-003 67,85 70,00 2,15 1,95 143 140 0,03 - -

NEW IDP-RO-26-004 6,35 6,65 0,30 0,30 216 209 0,07 - -

RO IDP-RO-26-004 36,10 48,00 11,90 11,85 215 203 0,12 - -

NEW IDP-RO-26-005 29,95 30,55 0,60 0,59 252 179 0,04 - -

RO IDP-RO-26-005 53,70 61,00 7,30 7,19 297 223 0,04 2,82 0,72

RO IDP-RO-26-005 61,00 65,85 4,85 4,78 160 148 0,13 - -

RO IDP-RO-26-005 74,75 78,60 3,85 3,79 196 187 0,10 - -

RO IDP-RO-26-006 64,90 65,40 0,50 0,41 217 164 0,57 - -

NEW IDP-RO-26-007 27,15 27,55 0,40 0,35 319 222 0,04 2,44 2,34

NEW IDP-RO-26-007 30,50 31,15 0,65 0,56 364 250 0,10 2,94 2,45

RO IDP-RO-26-007 40,15 55,50 15,35 13,29 200 183 0,19 - -

NEW IDP-RO-26-008 24,70 26,35 1,65 1,55 481 358 0,13 3,16 2,51

RO IDP-RO-26-008 55,45 56,45 1,00 0,94 151 148 0,04 - -

RO IDP-RO-26-008 79,45 80,00 0,55 0,52 161 151 0,11 - -

RO IDP-RO-26-008 83,00 87,10 4,10 3,85 149 140 0,09 - -

HISTORISCHE ERGEBNISSE

RO LB-12 80,70 82,35 1,65 1,06 170 86 0,89 - -

RO LB-13 104,80 111,15 6,35 4,86 231 217 0,15 - -

einschließlich 108,25 111,15 2,90 2,22 440 412 0,30 - -

RO LB-22 109,25 110,75 1,50 0,51 160 155 0,06 - -

RO LB-22 115,80 116,95 1,15 0,39 255 196 0,63 - -

(1) Die einzelnen Metallgehalte, die zur Berechnung des Silberäquivalentwerts (g/t AgÄq) verwendet wurden, sind in der Tabelle 1 angegeben.

(2) Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 30,00 US$ /oz Ag, 2.500 US$ /oz Au, 0,95 US$ /lb Pb und 1,25 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die angesetzten zahlbaren Metallanteile betrugen 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 135 g/t AgÄq bzw. 115 g/t AgÄq. Die Cutoff-Gehalte basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die laufenden Erhaltungskosten.

(3) Die geschätzten wahren Mächtigkeiten (ETW) der Mineralisierung wurden bei Bohrkernabschnitten, bei denen die Ausrichtung der Zone bekannt war, auf Grundlage der Kernlängen berechnet.

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Probenverwahrungskette überwacht und das Hinzufügen von Blind-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere Hälfte zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO 9001:2001 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Pulpe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und eine Riffelteilerprobe von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Pulpe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Pulpe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Pulpe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Pulpe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm-Pulpe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Bruce Robbins, P.Geo., Chief Geologist des Unternehmens, der als Berater des Unternehmens tätig ist, in seiner Eigenschaft als eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem produktiven Betrieb, der aus einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

info@silverstorm.ca

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