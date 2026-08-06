IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy erhält endgültige Ergebnisse der technischen Studie zum Salzprojekt Robinsons River

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy erhält endgültige Ergebnisse der technischen Studie zum Salzprojekt Robinsons River

Die Studie bestätigt die westliche Salzstruktur, identifiziert ein östliches Explorationsziel und legt einen stufenweisen technischen Fahrplan für die weitere Bewertung fest

Vancouver, British Columbia, 6. August 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 16. Juli 2026 bekannt zu geben, dass es die abschließende technische Studie erhalten hat, die von Lonquist Field Service (Canada), ULC (Lonquist) für das Salzprojekt Robinsons River des Unternehmens (das Projekt) erstellt wurde. Das Projekt befindet sich etwa 35 Kilometer südlich von Stephenville in Neufundland und Labrador. Die Studie fasst die verfügbaren geologischen, seismischen, gravimetrischen und Bohrdaten zusammen, sodass die Interpretation der Salzstrukturen im Untergrund des Projekts verfeinert, die verfügbaren Informationen zur Salzqualität bewertet, potenzielle zukünftige Bohrziele identifiziert und ein stufenweises Programm für weitere technische Arbeiten empfohlen werden können. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Studie weder gemäß NI 43-101 noch von einer qualifizierten Person (gemäß der Definition dieses Begriffs in NI 43-101) erstellt wurde.

Highlights

· Seismische, Gravitations- und Bohrdaten stützen das Vorhandensein einer bedeutenden westlichen Salzstruktur, wobei das Bohrloch VTX-24-W-02 aus dem Jahr 2024 einen Abschnitt von etwa 278 m Bruttosalz durchteufte.

· Die seismische Interpretation identifiziert einen potenziellen weiteren Schritt nach Westen von VTX-24-W-02, wo die Salzschicht eine Mächtigkeit von etwa 350 Metern erreichen könnte.

· Neu verarbeitete Gravitationsdaten deuten auf ein großes, noch nicht erprobtes östliches Ziel hin, das möglicherweise tiefer liegt und potenziell reineres Salz enthält als die derzeit bebohrte westliche Struktur; diese Interpretation basiert auf Gravitationsdaten und ist durch Bohrungen noch nicht bestätigt.

· Zu den nächsten Schritten gehören eine detaillierte Kernanalyse, Untersuchungen zu Quellwasser und Entsorgung sowie die technische Planung.

Die Studie bestätigt, dass Robinsons River ein mächtiges halithaltiges System beherbergt, und erkennt zusätzliches Explorationspotenzial, insbesondere innerhalb des noch nicht erprobten östlichen Blocks. Zudem schafft sie einen klareren Rahmen für die Bewertung der Salzqualität, der Geometrie des Untergrunds, des Bohrrisikos und potenzieller kommerzieller Anwendungen. Es sind weitere technische Arbeiten erforderlich, bevor das Unternehmen feststellen kann, ob das Projekt für die kommerzielle Salzgewinnung, die Soleförderung oder die Energiespeicherung im Untergrund geeignet ist. Für das Projekt wurden bislang keine Mineralressourcen oder -reserven, keine kommerzielle Förderrate, kein Design der Speicherkavernen, keine Speicherkapazität und keine wirtschaftliche Bewertung festgelegt.

Geologische und geophysikalische Interpretation

Abbildung 1 zeigt das endgültige Modell der Salzmächtigkeit auf Basis der Gravitationsinversion, und Abbildung 2 veranschaulicht die räumlichen Unterschiede zwischen den aus seismischen Daten abgeleiteten und den aus der Gravitationsinversion resultierenden Interpretationen. Die neueste Interpretation für Robinsons River berücksichtigt ältere seismische Vermessungen, luftgestützte und bodengestützte Gravitationsdaten, historische Bohrlochinformationen sowie die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms des Unternehmens. Die Studie kam zu dem Schluss, dass der westliche Salzblock durch sehr starke seismische, gravimetrische und bohrtechnische Belege gestützt wird, wobei die Bohrung VTX-24-W-02 das Vorhandensein eines umfangreichen halithaltigen Abschnitts innerhalb der interpretierten Struktur bestätigte.

Die Studie ergab, dass die Bohrung VTX-24-W-02 einen Bruttosalzabschnitt von etwa 278 Metern durchschnitten hat. Der Begriff Gesamtsalzintervall umfasst das breitere halithaltige Intervall und sollte nicht als 278 Meter durchgehendes, hochreines Halit interpretiert werden. Die vorhandenen seismischen Daten werden als ausreichend angesehen, um die interpretierte Mindestausdehnung der westlichen Struktur abzubilden, und deuten darauf hin, dass der Salzabschnitt lokal in Richtung eines potenziellen Step-out-Ziels westlich von VTX-24-W-02 an Mächtigkeit zunehmen könnte. Dieser vorgeschlagene Standort Cloverleaf würde einen schrittweisen Step-out vom bestehenden Bohrloch darstellen und weist eine interpretierte Salzmächtigkeit von etwa 350 Metern auf.

Im Rahmen der Studie wurden zuvor erfasste luftgestützte Gravitationsdaten neu verarbeitet, nachdem festgestellt wurde, dass bei der ursprünglichen Verarbeitung eine ungeeignete Geländekorrektur verwendet worden war. Die überarbeiteten Geländekorrekturen wurden in eine aktualisierte Gravitationsinversion einbezogen und bildeten so eine geeignete Grundlage für den Vergleich der Gravitationsreaktion mit der seismischen Interpretation. Auf der Grundlage der seismischen Interpretation wurden bei der endgültigen Gravitationsinversion feste Annahmen hinsichtlich der Geometrie der Ship Cove Limestone-Struktur sowie eine angenommene Salzdichte von 2,30 Gramm pro Kubikzentimeter zugrunde gelegt. Unter diesen Annahmen deutet das Modell auf zusätzliches potenzielles Salz östlich von VTX-24-W-02 und vergleichsweise weniger Salz unmittelbar westlich des Bohrlochs hin, als es das seismische Salz-Isochor-Modell darstellt. Die seismischen und Gravitationsdatensätze liefern daher verwandte, aber nicht identische Interpretationen. Die seismischen Daten stützen den Cloverleaf-Step-out westlich von VTX-24-W-02, während das Gravitationsdifferenzmodell darauf hindeutet, dass das bedeutendste zusätzliche Salzvolumen weiter östlich vorkommen könnte. Diese Unterschiede sind auf den indirekten Charakter beider Datensätze zurückzuführen und erfordern zusätzliche Dichteinformationen sowie Bohrkontrollen, um sie aufzuklären.

Die aktualisierte Interpretation identifiziert zudem eine westliche Gravitationsanomalie jenseits der derzeit definierten Salzstruktur sowie ein größeres östliches Explorationsziel. Die westliche Anomalie wird durch Gravitationsdaten gestützt, kommt jedoch in einem Gebiet vor, in dem die verfügbaren seismischen Daten als qualitativ nur mäßig angesehen werden. Das östliche Ziel befindet sich dort, wo ein ausgedehntes Gravitationsminimum weitgehend mit seismischen Merkmalen übereinstimmt, die als mögliches Salz interpretiert werden. Die seismische Untermauerung für dieses Ziel wird als nicht eindeutig angesehen. Die voraussichtliche Obergrenze der östlichen Salzstruktur könnte sich in einer Tiefe von etwa 1.100 bis 1.300 Metern unter der Oberfläche befinden und wurde bislang noch nicht durch Bohrungen erprobt.

Der westliche Block gilt als flacher, liegt näher an der bestehenden Infrastruktur und stützt sich auf ein höheres Maß an geologischer Aussagekraft. Der östliche Block ist weiter von der Infrastruktur entfernt und tiefer gelegen, doch könnte die Gravitationsreaktion auf einen höheren Anteil an Material mit geringerer Dichte und damit potenziell reinerem Salz hindeuten. Dies bleibt eine Explorationshypothese und wurde bislang weder durch Bohrungen noch durch Kernanalysen oder Dichtemessungen im offenen Bohrloch bestätigt.

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Abbildung 1. Endgültiges Modell der Salzmächtigkeit auf Basis der Gravitationsinversion für das Salzprojekt Robinsons River, das den durch Bohrungen erprobten westlichen Block sowie die noch nicht erprobten westlichen und östlichen Gravitationsanomalien zeigt. Die Konturlinien stellen die modellierte Bruttodicke des Salzintervalls in Metern dar. Die Inversion geht von einer festen Geometrie der Ship Cove Limestone-Struktur und einer Salzdichte von 2,30 Gramm pro Kubikzentimeter aus. Die kartierten Mächtigkeiten sind interpretativ, wurden nicht durchgehend durch Bohrungen verifiziert und stellen keine Schätzung der Mineralressource oder Mineralreserve dar.

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Abbildung 2. Differenz zwischen den aus seismischen Daten abgeleiteten und den durch Gravitationsinversion ermittelten Salzmächtigkeitsmodellen, berechnet als Differenz zwischen der aus seismischen Daten abgeleiteten Mächtigkeit und der durch Gravitationsinversion ermittelten Mächtigkeit. Negative Werte weisen auf Bereiche hin, in denen die Gravitationsinversion ein mächtigeres Salzintervall modelliert als die seismische Interpretation, während positive Werte das Gegenteil anzeigen. Die Werte sind in Metern angegeben und stellen Unterschiede zwischen den Modellen dar, nicht die gemessene Salzmächtigkeit.

Salzqualität

Im Rahmen der Studie wurden die verfügbaren Beschreibungen des Bohrkerns VTX-24-W-02 ausgewertet, um eine vorläufige Einschätzung der Salzqualität vorzunehmen. Die Studie beschreibt den Abschnitt von 327,0 bis 516,5 Metern als heterogenes, halithaltiges Intervall, das von dunkelgrauem bis schwarzem Halit dominiert wird und häufige Mudstone-Zwischenschichten, schlammiges Salz, Schlammhäute, Brüche sowie vereinzelte, sauberere, durchsichtige Salzadern aufweist. Mehrere vergleichsweise mächtige Abschnitte wurden als Salz höherer Qualität beschrieben; schlammreiches Salz und Salz-zementierte Mudstone-Abschnitte können jedoch den Gesamtsalzanteil erheblich verringern und die Eignung der Lagerstätte für potenzielle kommerzielle Anwendungen beeinflussen.

Ausschließlich auf der Grundlage der verfügbaren Kernbeschreibungen wurde eine vorläufige Annahme getroffen, dass der Salzanteil innerhalb des bewerteten Abschnitts etwa 65 % bis 75 % des Volumens ausmachen könnte. Diese Schätzung beruht nicht auf systematischen chemischen Untersuchungen des gesamten Abschnitts, stellt keine Mineralressourcenschätzung dar und legt weder die förderbare Salzmenge noch die Eignung für den Kavernenbau fest. Eine detaillierte Untersuchung des vorhandenen Bohrkerns, die Messung repräsentativer Gesteinsdichten und die Bestimmung des Salzvolumengehalts werden empfohlen, bevor das Unternehmen eine Entscheidung über weitere Bohrungen trifft.

Das etwa 278 Meter lange Bruttosalzintervall erstreckt sich von etwa 327 bis 605 Meter und basiert auf den umfassenderen lithologischen Aufzeichnungen. Die für die vorläufige Überprüfung der Salzqualität herangezogenen detaillierten Beschreibungen decken das 189,5 Meter lange Intervall von 327,0 bis 516,5 Meter ab. Eine detaillierte Überprüfung des gesamten Kernprotokolls ist erforderlich, um Halit, Mudstone und anderes unlösliches Material über den gesamten Bruttoabschnitt hinweg zu quantifizieren.

In der Studie wurde zudem festgestellt, dass die verfügbaren Beschreibungen aus VTX-23-W-01 Abschnitte identifizierten, die mehr als 20 % unlösliches Material enthielten. Die vorliegenden Informationen deuten daher darauf hin, dass die Salzqualität über die interpretierten Strukturen hinweg wahrscheinlich nicht homogen ist. Salz mit höherer Reinheit und lateraler Kontinuität würde im Allgemeinen die mit dem Lösungsbergbau und der potenziellen Kavernenerschließung verbundenen Unsicherheiten verringern, während Zwischenlagen aus Mudstone, unlösliches Material und strukturelle Variabilität das Auflösungsverhalten, die Kavernengeometrie, die Betriebsleistung und das Erschließungsrisiko beeinflussen können.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der westliche Block offenbar Salz von mäßiger Qualität enthält und dass zusätzliche Bohrungen das Vertrauen in das geologische Modell stärken könnten, ohne dass dabei notwendigerweise wesentlich besseres Salz identifiziert wird. Das östliche Zielgebiet könnte reineres Salz enthalten; diese Interpretation basiert jedoch weiterhin auf Gravitationsdaten und ist unbestätigt. Die Studie stellte ferner fest, dass die derzeit verfügbaren Informationen im Vergleich zu bestimmten regionalen Analogien auf weniger günstige Bedingungen für die wirtschaftliche Rentabilität und das Vertrauen in die Finanzierung auf Robinsons River hindeuten und dass das Auffinden von reinerem Salz allein das Vertrauen in das Gesamtprojekt möglicherweise nicht wesentlich verbessern würde.

Empfehlungen der Studie

Abbildung 3 zeigt drei konzeptionelle Zielstandorte. Die Studie identifizierte das östliche Ziel als das konzeptionelle Explorationsziel mit der höchsten Priorität, da es die Möglichkeit bietet, die Tiefe, Mächtigkeit und Qualität der noch nicht erprobten östlichen Struktur zu bestätigen. Die westliche Gravitationsanomalie stellt ein sekundäres Ziel dar, das näher an der Infrastruktur liegt, jedoch über schwächere seismische Belege verfügt und möglicherweise Salz von vergleichbarer oder geringerer Qualität als der bereits erkundete westliche Block enthält. Zusätzliche Bohrungen innerhalb des westlichen Blocks könnten die Zuverlässigkeit der geologischen und Gravitationsmodelle verbessern, es wird jedoch als unwahrscheinlich angesehen, dass sie die derzeit interpretierte Salzqualität wesentlich verbessern würden.

Bevor weitere Bohrungen vorangetrieben werden, empfiehlt der Bericht ein stufenweises technisches Programm unter Verwendung der vorhandenen Kernproben und Datensätze. Zu den ersten Arbeiten würden eine detaillierte Beschreibung und Analyse des Kerns VTX-24-W-02, repräsentative Dichtemessungen, die Bestimmung des Salzanteils am Volumen sowie die Bewertung der Süßwasserverfügbarkeit und der Entsorgungskapazität gehören. Sollte sich das Unternehmen für weitere Bohrungen oder eine Bewertung der Kaverneneignung entscheiden, könnten die nachfolgenden Arbeiten eine detaillierte Bohrlochplanung und Risikobewertung, ein aktualisiertes geologisches und geophysikalisches Modell, geomechanische Untersuchungen und Studien zur Kaverneneignung sowie eine Bewertung der Feld- und Speicherkapazität umfassen.

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Abbildung 3. In der Studie identifizierte konzeptionelle Explorationszielstandorte, darunter NL1-A, NL1-B und NL2-A, dargestellt im Verhältnis zur modellierten Bruttomächtigkeit des Salzintervalls, den modellierten Konturen der Tiefe bis zur Salzoberkante, bestehenden Bohrlöchern, der seismischen Abdeckung, kartierten Straßen und den Grenzen des Vortex-Schürfgebiets. Bei den Standorten handelt es sich um ungefähre Planungskonzepte, die keine genehmigten Bohrstandorte darstellen. NL2-A befindet sich innerhalb des noch nicht erprobten östlichen Explorationsziels.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Vormachbarkeitsstudie, Machbarkeitsstudie oder vergleichbare wirtschaftliche Bewertung für das Projekt durchgeführt hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die interpretierten Salzstrukturen eine kommerzielle Salzgewinnung, Soleproduktion, Wasserstoffspeicherung, Druckluft-Energiespeicherung oder sonstige Speicheranwendungen im Untergrund ermöglichen.

Die Arbeit von Lonquist hat Vortex einen deutlich klareren und strukturierteren Rahmen für die Weiterentwicklung des Projekts Robinsons River geliefert, sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. Die Studie hat die Zuversicht gestärkt, dass sich im westlichen Block wahrscheinlich ein umfangreiches salzhaltiges System befindet, und hat im Osten ein bedeutendes Explorationspotenzial identifiziert. Wir verfügen nun über einen Überblick über praktische Schritte, die unternommen werden können, um technische Unsicherheiten zu verringern, bevor wir uns zu einer weiteren großen Bohrkampagne verpflichten. Unser unmittelbarer Fokus wird darauf liegen, den maximalen Wert aus den vorhandenen Kern- und technischen Datensätzen zu gewinnen.

Nächste Schritte des Unternehmens

Das Unternehmen wird die Lonquist-Studie weiterhin prüfen und zusätzliche technische sowie wirtschaftliche Bewertungen durchführen, bevor es über die Fortsetzung weiterer Arbeiten entscheidet. Im Mittelpunkt dieser Prüfung stehen der Kern VTX-24-W-02, die Dichte und Zusammensetzung des Salzes, Anforderungen hinsichtlich Wasser und Entsorgung, die Verfeinerung des Modells sowie die Optimierung des Grundstücksportfolios. Jede Entscheidung über die Fortsetzung von Bohr- oder Erschließungsarbeiten hängt weiterhin von den technischen Ergebnissen, wirtschaftlichen Erwägungen, der Finanzierung, der Genehmigungslage und der Verfügbarkeit von Auftragnehmern ab. Bislang wurde weder eine Speicherkaverne noch eine Soleförderanlage noch ein Salzbergwerk genehmigt.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Jared Suchan, P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Die Überprüfung durch die qualifizierte Person umfasste die abschließende technische Studie von Lonquist sowie die darin dargestellten geologischen, geophysikalischen, bohrtechnischen und interpretativen Informationen. Die qualifizierte Person hat nicht alle der Studie zugrunde liegenden älteren seismischen und Gravitationsdatensätze eigenständig neu ausgewertet, sondern sich hinsichtlich dieser Komponenten auf die Arbeit und die Interpretationen von Lonquist sowie der in der Studie genannten Fachunternehmen gestützt.

Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Technische Angaben und Einschränkungen

Die von Lonquist durchgeführten Arbeiten stellen eine technische Studie und Planungsstudie dar und sind kein unabhängiger technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Sie enthalten keine Schätzung der Mineralressourcen oder Mineralreserven, keine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, keine Vormachbarkeitsstudie und keine Machbarkeitsstudie.

Gravitations- und seismische Interpretationen sind indirekte Explorationsmethoden und geben keinen Aufschluss über die Zusammensetzung, Qualität, Kontinuität, Förderbarkeit oder den wirtschaftlichen Wert einer interpretierten Salzstruktur. Die Gravitationsinversion ist empfindlich gegenüber angenommenen Geometrien und Dichtewerten des Untergrunds, und die östlichen und westlichen Gravitationsanomalien sind nach wie vor ungeprüfte Explorationsziele. Verweise auf eine potenzielle Salzgewinnung, Soleförderung, Wasserstoffspeicherung, Druckluft-Energiespeicherung oder andere Kavernenanwendungen sind konzeptioneller Natur, und die Eignung des Projekts für eine solche Anwendung wurde nicht nachgewiesen.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und sind häufig, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie könnte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, wird, kann, Potenzial, geplant, geschätzt, interpretiert, konzeptionell, Ziel, vorantreiben, fortsetzen, bewerten, beurteilen, bestimmen und ähnliche Begriffe oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der Interpretation des Unternehmens zum Salzprojekt Robinsons River und der abschließenden technischen Studie von Lonquist; des Vorkommens, der Mächtigkeit, der Geometrie, der Kontinuität, der Qualität und der potenziellen Ausdehnung salzführender Strukturen; der potenziellen Bedeutung des westlichen Blocks, des Cloverleaf-Step-outs, der westlichen Gravitationsanomalie und des östlichen Explorationsziels; der Möglichkeit, dass das östliche Ziel tiefer liegen oder reineres Salz enthalten könnte; die vom Unternehmen geplanten oder potenziellen technischen Arbeiten, einschließlich Kernuntersuchungen, Dichtemessungen, Bestimmung des Salzanteils, Studien zu Quellwasser und Entsorgung, Modellverfeinerung, Optimierung des Grundstückspakets, Bohrungen, Bohrlochauslegung, geomechanische Arbeiten, Untersuchungen zur Kaverneneignung sowie Bewertungen der Speicherkapazität oder des Feldes; das Potenzial des Projekts zur Unterstützung der kommerziellen Salzgewinnung, der Soleproduktion, der Wasserstoffspeicherung, der Druckluft-Energiespeicherung oder anderer Speicheranwendungen im Untergrund; die Fähigkeit des Unternehmens, technische Unsicherheiten zu verringern, Entscheidungen hinsichtlich zusätzlicher Bohrungen oder der Erschließung zu treffen, Finanzierungen, Genehmigungen, Zulassungen, Auftragnehmer, Ausrüstung und Dienstleistungen zu beschaffen sowie das Projekt in der derzeit vorgesehenen Weise voranzutreiben.

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Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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