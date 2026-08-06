IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech expandiert mit seiner 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und erweitert sein Angebot an drohnengestützten Serviceleistungen im Vermessungs- und Bauingenieurwesen

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech expandiert mit seiner 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und erweitert sein Angebot an drohnengestützten Serviceleistungen im Vermessungs- und Bauingenieurwesen

ZenaTech expandiert mit seiner 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und erweitert sein Angebot an drohnengestützten Serviceleistungen im Vermessungs- und Bauingenieurwesen für Kunden aus dem Regierungs- und Bausektor

Vancouver, British Columbia, 6. August 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt die Übernahme der Firma Benchmark Partners LLC bekannt. Die übernommene Firma mit Sitz in der Stadt Ketchum im US-Bundesstaat Idaho firmiert unter dem Namen Galena-Benchmark Engineering und ist ein Full-Service-Unternehmen für Fachleistungen im Bauingenieur- und Vermessungswesen, das als langjähriger Dienstleister für Tiefbau, Raumplanung und Geoinformationssysteme eine Stammklientel aus dem gewerblichen und staatlichen Sektor betreut. Es handelt sich um ZenaTechs bis dato 27. Übernahme im Drone-as-a-Service-Geschäft und um den ersten Standort im US-Bundesstaat Idaho.

Dank dieser Übernahme expandieren wir mit unserem Drone-as-a-Service-Geschäft nach Idaho und damit in unseren 13. US-Bundesstaat. Wir sichern uns ein solides Standbein in einem Markt mit wachsendem Bedarf im Bausektor, in der Landwirtschaft, im Infrastrukturbereich und im öffentlichen Dienst, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Galena-Benchmark kann auf ein über 30-jähriges Stammkundengeschäft verweisen und genießt im Zentralraum und Süden von Idaho einen sehr guten Ruf. Die Firma ist daher die ideale Ausgangsbasis für unsere Übernahme- und Expansionsstrategie. Wir orten hier tolle Möglichkeiten, das Dienstleistungsangebot der Firma durch drohnengestützte Vermessung, Umweltüberwachung, Präzisionslandwirtschaft, Forst- und Waldbrandmanagement sowie Inspektion von Versorgungsleitungen zu erweitern und so neue Geschäftschancen mit wiederkehrenden Umsätzen zu schaffen und daneben auch Effizienz und Wertschöpfung im Sinne der Kunden zu steigern.

Galena-Benchmark Engineering ist ein Full-Service-Unternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen Fachbereichen. Das Angebot erstreckt sich über professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Tiefbau, Raumplanung, Vermessung und Geoinformationssysteme in mehreren zentralen und südlichen Regionen von Idaho. Zur vielfältigen Klientel zählen kommunale und staatliche Behörden sowie Bauunternehmen und Bauträger, die das rasante Wachstum der Region bei den öffentlichen Bauten, im Tourismus und in der Landwirtschaft mittragen.

Das Unternehmen plant, über seine Plattform ZenaWorx drohnengestützte Landvermessungs- und 3D-Bauüberwachungsdienste anzubieten und das Angebot in Zukunft auch auf Präzisionslandwirtschaft, Forstwirtschaft und Flächenmanagement, Inspektion von Versorgungsleitungen, Wald- und Flurbrandprävention sowie Umweltüberwachung auszudehnen. Die Unternehmensführung ist überzeugt, dass Idahos wachsende Wirtschaft und die Nachfrage nach technologiebasierten Lösungen wiederholte Einsätze von Drohnendiensten begünstigen werden, die den Kunden im gesamten Bundesstaat eine raschere und effizientere Projektabwicklung, bessere Analysen und Datenerhebungen sowie ein Mehr an Sicherheit bieten werden.

Die Drone as a Service-Plattform von ZenaTech unterstützt Unternehmen und Behörden mit On-Demand- und Abo-Drohnendiensten und setzt dabei auf die eigenen ZenaDrone-Produktplattformen, um eine Vielzahl von Vermessungs-, Inspektions-, Wartungs-, Hochdruckreinigungs- und Präzisionslandwirtschaftslösungen anzubieten. Für die Kunden entfallen damit der Besitz, der Betrieb und die Wartung von kommerziellen Drohnenflotten. Durch die Übernahme etablierter, profitabler, aber noch nicht vollständig digitalisierter Dienstleistungsunternehmen baut ZenaTech ein skalierbares globales DaaS-Netzwerk und eine autonome KI-Plattform mit wiederkehrenden Umsätzen und einer Stammklientel auf. Gleichzeitig werden moderne Drohnentechnologien eingebunden, was eine raschere, präzisere und sicherere Umsetzung auf Basis datengestützter Erkenntnisse gewährleistet. ZenaTech weitet seine geografische Präsenz, sein Dienstleistungsangebot und seine Drohnenkompetenzen auch in Zukunft kontinuierlich aus, um sich so ein langfristiges Wachstum zu sichern.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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