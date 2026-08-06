Zahl der Insolvenzen auf außergewöhnlich hohem Niveau

(Reuters) - Die Zahl der Firmenpleiten bleibt einer Studie zufolge zu Beginn der zweiten Jahreshälfte auf sehr hohem Niveau. Im Juli wurden insgesamt 1.689 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften verzeichnet, wie das Leibniz-Institut ‌für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte. Gegenüber Juni ging die Zahl der Pleiten leicht um 1,0 Prozent zurück.

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