IWH-Studie

Zahl der Insolvenzen auf außergewöhnlich hohem Niveau

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

In Deutschland gehen weiterhin außergewöhnlich viele Personen- und Kapitalgesellschaften pleite. Vor allem zwei Branchen standen zuletzt besonders unter Druck.

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Quelle: Pusteflower9024/Shutterstock.com
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(Reuters) - Die Zahl der Firmenpleiten bleibt einer Studie zufolge zu Beginn der zweiten Jahreshälfte auf sehr hohem Niveau. Im Juli wurden insgesamt 1.689 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften verzeichnet, wie das Leibniz-Institut ‌für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte. Gegenüber Juni ging die Zahl der Pleiten leicht um 1,0 Prozent zurück.

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