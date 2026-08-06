KI-Boom treibt Merck an - Konzern hebt Jahresziele erneut an

Frankfurt, 06. Aug (Reuters) - ⁠Eine starke Nachfrage aus der Halbleiterindustrie und das wachsende Life-Science-Geschäft geben Merck Rückenwind. Nach einem unerwartet kräftigen Ergebnisanstieg im zweiten Quartal hat der Pharma- und Technologiekonzern seine Jahresziele erneut angehoben. Der neue Konzernchef Kai Beckmann ist auch dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) optimistisch. "Die steigenden KI-Kosten sind ein Treiber unseres Halbleitergeschäfts", sagte er ‌am Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalsbilanz. Merck erwartet 2026 nun einen Umsatz zwischen 21,0 und 21,8 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 5,9 und 6,3 Milliarden Euro. Im Mai hatte ⁠Merck seine Prognose ⁠bereits erhöht und zuletzt einen Umsatz zwischen 20,4 und 21,4 Milliarden sowie ein Ergebnis von 5,7 bis 6,1 Milliarden in Aussicht gestellt.

Treiber der Entwicklung ist die Geschäftseinheit Semiconductor Solutions, die im abgelaufenen Jahresviertel organisch um gut 17 Prozent wuchs. Als Zulieferer der Halbleiterindustrie stellt Merck Spezialmaterialien und chemische Lösungen her, die für die Produktion hochkomplexer Mikrochips benötigt werden. Diese Chips bilden das Herzstück von KI-Anwendungen und Rechenzentren. ‌Ein Ende der hohen Nachfrage ist Beckmann zufolge vorerst nicht in ‌Sicht. Die Kunden berichteten weiterhin über Kapazitätsengpässe bei KI-bezogenen Technologien. "Sie sind mit ihren Kapazitäten für den Großteil des nächsten Jahres quasi bereits ausverkauft", sagte Beckmann.

Im Pharmageschäft bereitet sich Merck derweil auf Gegenwind vor. Bei dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad, ⁠einem der bislang umsatzstärksten Medikamente der Darmstädter, rechnet der Konzern in den USA ab August - und damit ‌immerhin drei Monate später als zunächst gedacht - mit keinen ⁠Umsätzen mehr, da dort inzwischen zwei Nachahmerprodukte auf den Markt drängen und weitere in den Startlöchern stehen. Man beobachte sehr genau, wie sich die Erosion im dritten und vierten Quartal entwickeln werde, erklärte Finanzchefin Helene von Roeder. Im zweiten Quartal ging der Umsatz im Pharmageschäft ‌organisch um mehr als drei Prozent zurück.

Insgesamt setzte der ⁠Konzern von April bis Juni 5,4 Milliarden Euro ⁠um, ein Plus von 3,4 Prozent. Das organische Wachstum betrug dabei gut vier Prozent. Merck profitierte auch von einem starken Geschäft mit Produkten für die Arzneimittelherstellung in seiner Life-Science-Sparte. Währungseffekte wirkten sich weniger negativ aus als in den Vorquartalen. Das bereinigte operative Ergebnis legte um mehr als neun Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu und übertraf damit die Analystenprognosen von im Schnitt 1,53 Milliarden. Unter dem Strich sank der Nettogewinn jedoch aufgrund höherer Zinskosten und Restrukturierungsaufwendungen um knapp ein Viertel auf 494 Millionen Euro. Die Analysten von Jefferies lobten das starke zweite Quartal, in dem alle drei Sparten ⁠die Erwartungen übertroffen hätten. Die Merck-Aktie legte um gut ein Prozent zu.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)