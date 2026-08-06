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Ionos sehr schwach - United Internet auch im Minus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Auffällig schwach haben sich am Donnerstag die Aktien von Ionos nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen gezeigt. Im MDax waren sie gegen Mittag mit minus 5,8 Prozent das Schlusslicht. Der Kurs rutschte unter die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend erlaubt. Auch die 50-Tage-Linie als Indikator für die mittelfristige Tendenz ist nicht mehr weit weg.

Toby Ogg von JPMorgan schrieb in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen: Der Umsatz liege über der Konsensschätzung. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt.

Auch nicht viel besser sah es am Donnerstag für die Papiere des Mutterkonzerns United Internet aus, die nach Zahlen 1,2 Prozent verloren. Die Aktien von 1&1, ebenfalls eine Tochter von United Internet, gaben im SDax anfänglich nach, schafften dann aber den Sprung in die Gewinnzone. Zuletzt legte der Kurs um fast drei Prozent zu.

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