Leitindex kaum verändert – Telekom mit starkem Quartal

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nur wenig von der Stelle bewegt. Die Verschnaufpause, die am Vortag nach dem frühen Dax-Rekord begonnen hatte, wurde von Anlegern erst einmal verlängert. An einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison fehlten die eindeutigen Impulse. Für den Dax stand am Ende ein Anstieg um 0,05 Prozent auf 26.140 Punkte zu Buche. Der MDax bewegte sich mit 32.431 Zählern nur um wenige Punkte.

Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen dabei auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Offenbar ohne Gesprächsbeteiligung der USA steht der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Meerenge, die für den globalen Öltransport besonders wichtig ist. Was aber blieb, ist die Ungewissheit der Anleger, wie es mit dem Megatrend der Künstlichen Intelligenz am globalen Aktienmarkt weiter geht.

Hierzulande standen am Donnerstag die Zahlen von allein acht Dax-Unternehmen im Anlegerfokus, darunter auch Siemens, wo es zu Gewinnmitnahmen kam.

Scout24 wächst – Aktie fällt

Der Internetportal-Betreiber Scout24 beschleunigte sein Wachstum im zweiten Quartal. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte im ersten Halbjahr um knapp 15 Prozent zu, verfehlte damit aber die Erwartungen der Experten. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt. Die Anteilsscheine von Scout24 fielen als Schlusslicht im Dax um 5,6 Prozent.

Nach rund 650 Millionen Euro im Vorjahr will Scout24 den Umsatz 2026 weiterhin um 16 bis 18 Prozent steigern. Dabei soll die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia sechs bis sieben Prozentpunkte beitragen. Zudem rechnet das Management mit einer bereinigten operativen Marge von bis zu 61 Prozent - 2025 lag diese Kennziffer bei 62,5 Prozent.

US-Geschäft treibt Telekom an

Die T-Aktie stand Donnerstag dagegen mit einem Kursplus von rund sieben Prozent an der Dax-Spitze. Zuvor hatte der Konzern ebenfalls Zahlen vorgelegt.

Die Telekom profitierte demnach im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter und erhöhte ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) kletterte um 7,5 Prozent. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Die Telekom weitet zudem ihr Aktienrückkaufprogramm deutlich aus.

T-Mobile US hatte bereits vor zwei Wochen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei unter dem Strich mehr neue Vertragskunden hinzugewonnen als erwartet. Mit Blick auf das laufende Jahr zeigten sich die Amerikaner denn auch beim freien Cashflow etwas optimistischer als zuvor.

Auf dem deutschen Heimatmarkt stieg der Umsatz der Telekom im Quartal um 3,5 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis verzeichnete sie einen Anstieg um 2,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.

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(mit Material von dpa-AFX)