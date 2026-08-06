Lies zur Sicherung von Jobs zu Verschiebung von Klimaziel bereit

Berlin, ⁠06. Aug (Reuters) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ist zur Sicherung von Arbeitsplätzen bereit, das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland auf 2048 zu verschieben. Man solle ‌zwar Klimaschutz nicht grundsätzlich infrage stellen, aber ihm auch nicht die Industrie und die Arbeitsplätze ⁠opfern, ⁠sagte der SPD-Politiker der Wochenzeitung "Die Zeit" vom Donnerstag. "Wenn es gelingt, Arbeitsplätze in unserem Land zu sichern und die Wirtschaft zu stabilisieren, und ich dafür in Kauf nehmen muss, dass ‌wir die Klimaneutralität nicht 2045, ‌sondern erst 2048 erreichen, dann bin ich dazu bereit", sagte Lies.

Hintergrund ist die Debatte um eine ⁠von der EU-Kommission vorgeschlagene Lockerung des Emissionshandels. Lies ‌unterstützte das Vorhaben, der ⁠energieintensiven Industrie mehr Zeit zu geben. Dies könne durch länger als geplant gewährte kostenlose CO2-Zertifikate geschehen, müsse aber an Beschäftigungs- ‌und Investitionsgarantien geknüpft ⁠sein.

Grünen-Europapolitiker Michael Bloss hielt Lies ⁠in dem Doppelinterview entgegen, es sei eine "tragische Erkenntnis", dass die SPD das Klimaziel verschieben wolle. Wer den Emissionshandel bremse, schade sich selbst. Man müsse das Klimaneutrale attraktiver machen, nicht das Fossile länger erlauben.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)