Microsoft: Azure-Meilenstein und 90 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz im Zeichen des KI-Ausbaus

Microsoft meldete für das vierte Quartal 2026 einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar, gestützt durch ein wachsendes Cloud-Segment. Die Investitionen in die Infrastruktur stiegen deutlich auf 41 Milliarden US-Dollar an, um der hohen Nachfrage nach Rechenleistung zu begegnen. Der Dienst Microsoft 365 Copilot verzeichnet mittlerweile über 30 Millionen zahlende Nutzer, was die zunehmende kommerzielle Integration von KI unterstreicht.

Diversifiziertes Software- und Cloud-Geschäftsmodell als Ertragsfundament

Das Geschäftsmodell von Microsoft ruht traditionell auf mehreren Säulen, was dem Unternehmen Stabilität gegenüber Schwankungen in einzelnen Marktsegmenten verleiht. Zu den etablierten Geschäftsbereichen gehören Produktivitätssoftware wie Office, das Betriebssystem Windows sowie Hardware und Gaming. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch die Sparte „Intelligent Cloud“ als zentraler Wachstumstreiber etabliert. Im Fokus steht dabei die Plattform Azure, welche Rechenleistung, Speicherplatz und Entwicklerwerkzeuge für Unternehmenskunden bereitstellt. Die Verknüpfung von Software-Abonnements mit cloudbasierten Diensten ermöglicht es dem Konzern, verlässliche und wiederkehrende Einnahmen zu generieren. Ein Indikator hierfür ist die „Commercial Remaining Performance Obligation“, also der Bestand an vertraglich zugesicherten, aber noch nicht in der Bilanz realisierten Einnahmen. Dieser Wert stieg im jüngsten Bericht auf 678 Milliarden US-Dollar an. Diese langfristigen Verträge mit Geschäftskunden bilden das finanzielle Fundament, aus dem der Konzern kostenintensive Neuentwicklungen und Infrastrukturprojekte finanziert.