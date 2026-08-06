von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Microsoft: Azure-Meilenstein und 90 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz im Zeichen des KI-Ausbaus

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Microsoft: Azure-Meilenstein und 90 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz im Zeichen des KI-Ausbaus


Microsoft meldete für das vierte Quartal 2026 einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar, gestützt durch ein wachsendes Cloud-Segment. Die Investitionen in die Infrastruktur stiegen deutlich auf 41 Milliarden US-Dollar an, um der hohen Nachfrage nach Rechenleistung zu begegnen.  Der Dienst Microsoft 365 Copilot verzeichnet mittlerweile über 30 Millionen zahlende Nutzer, was die zunehmende kommerzielle Integration von KI unterstreicht.

Diversifiziertes Software- und Cloud-Geschäftsmodell als Ertragsfundament

Das Geschäftsmodell von Microsoft ruht traditionell auf mehreren Säulen, was dem Unternehmen Stabilität gegenüber Schwankungen in einzelnen Marktsegmenten verleiht. Zu den etablierten Geschäftsbereichen gehören Produktivitätssoftware wie Office, das Betriebssystem Windows sowie Hardware und Gaming. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch die Sparte „Intelligent Cloud“ als zentraler Wachstumstreiber etabliert. Im Fokus steht dabei die Plattform Azure, welche Rechenleistung, Speicherplatz und Entwicklerwerkzeuge für Unternehmenskunden bereitstellt. Die Verknüpfung von Software-Abonnements mit cloudbasierten Diensten ermöglicht es dem Konzern, verlässliche und wiederkehrende Einnahmen zu generieren. Ein Indikator hierfür ist die „Commercial Remaining Performance Obligation“, also der Bestand an vertraglich zugesicherten, aber noch nicht in der Bilanz realisierten Einnahmen. Dieser Wert stieg im jüngsten Bericht auf 678 Milliarden US-Dollar an. Diese langfristigen Verträge mit Geschäftskunden bilden das finanzielle Fundament, aus dem der Konzern kostenintensive Neuentwicklungen und Infrastrukturprojekte finanziert.



Endlos Turbo Long 312,7415 open end: Basiswert Microsoft Corporation

DJ6C27
Quelle: DZ BANK: Geld 06.08. 14:22:12, Brief 06.08. 14:22:12
14,83 EUR 14,85 EUR -2,11% Basiswertkurs: 487,46 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 05.08.
Basispreis 312,7415 USD Knock-Out-Barriere 312,7415 USD
Hebel 2,82x Abstand zum Basispreis in % 35,84%
Abstand zum Knock-Out in % 35,84% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

Gute Zahlen? Reichen nicht mehr!gestern, 13:06 Uhr · Markus Koch
Gute Zahlen? Reichen nicht mehr!
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen