Mutmaßlicher Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig - Dobrindt besorgt

- von Markus ⁠Wacket

Berlin/Düsseldorf/Leipzig, 06. Aug (Reuters) - Ein mutmaßlicher Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle hat die Sicherheitsbehörden alarmiert. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch übernahmen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen. Der "Bild"-Zeitung zufolge wurde die Drohne neben ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt. Zudem ist den Behörden zufolge eine Frachtmaschine ‌in der Nähe des Airports in der Luft mit einem "unbekannten Flugobjekt" zusammengestoßen und wurde leicht beschädigt. Der Flughafen ist ein wichtiges Fracht-Drehkreuz auch für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine, nachdem sie ⁠2022 von ⁠Russland überfallen worden war.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt unterbrach seinen Italien-Urlaub und machte sich auf den Weg zu dem Flughafen. Dort erklärte er am Abend nach Gesprächen, man müsse von einem "sehr ernsten sicherheitsrelevanten Vorfall" und einem "hybriden Anschlagsszenario" ausgehen. Ähnliche Versuche seien auch künftig nicht auszuschließen. Deutschland werde aber das Netz seiner Sicherungsmaßnahmen weiter schließen. Dazu gehöre auch die aktive Drohnenabwehr. Wer hinter dem Vorfall stehe, müsse ‌jetzt geklärt werden. Spekulationen darüber könnten falsch sein. Klar sei ‌aber, dass es sich nicht um Amateure gehandelt habe. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hatte der "Augsburger Allgemeinen" gesagt, er vermute Russland hinter dem Vorfall.

Das Landeskriminalamt Sachsen erklärte, ein Mitarbeiter des Flughafens habe die Drohne mit der ⁠Sprengvorrichtung im Sicherheitsbereich in der Nähe der Südpiste entdeckt. Daraufhin sei der Flugbetrieb zunächst komplett eingestellt ‌worden. Mit Unterstützung der Bundespolizei und eines Sprengstoffroboters ⁠sei der Gegenstand untersucht worden. Spezialisten hätten anschließend den Zünder entfernt. Eine Explosion sei nur unterblieben, weil der Zünder defekt gewesen sei, berichtete die "Bild"-Zeitung.

DHL-MASCHINE KOLLIDIERT MIT "UNBEKANNTEM FLUGOBJEKT"

Die Ermittler bestätigten zudem, dass eine DHL-Frachtmaschine nach dem Start mit einem "mutmaßlich zweiten unbekannten Flugobjekt" zusammengestoßen sei. ‌Die Maschine musste wegen der zuvor erfolgten Sperrung der ⁠Landebahn durchstarten. Sie konnte sicher in Hannover ⁠landen, wo leichte Beschädigungen festgestellt wurden. Die Polizei in Niedersachsen stuft den Vorfall laut "Bild" als Staatsschutzdelikt ein und schließt Sabotage nicht aus.

Der Chef des Logistikkonzerns DHL, Tobias Meyer, sprach von einem Zwischenfall mit "durchaus spürbaren" betrieblichen Auswirkungen. Die Nordpiste wurde noch in der Nacht wieder freigegeben, während die Südpiste gesperrt blieb. Diese sollte den Behörden zufolge am Mittwoch ohnehin wegen Wartungsarbeiten nicht genutzt werden.

Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer vom Airportverband ADV, forderte, jetzt müssten schnellstmöglich Drohnenabwehrsysteme installiert und vollständig einsatzbereit gemacht werden. Aktuell warteten die Flughäfen in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Leipzig/Halle und Köln/Bonn ⁠noch auf die vom Bundesinnenministerium zugesagte Ausstattung mit Systemen zur Detektion und Abwehr von Drohnen.

(Weitere Reporter: Reuters-TV, Stephan Schepers, Matthias Inverardi, Klaus Lauer und Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)